Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопросы сотрудничества, уделив особое внимание энергетике и подготовке к будущим международным встречам в Бишкеке и Петербурге, сообщили в Кремле.
Президенты обсудили ряд практических вопросов сотрудничества между Россией и Белоруссией, особое внимание было уделено энергетике, а также текущей международной повестке.
В Кремле отметили, что главы государств обменялись мнениями по ключевым темам двусторонней повестки. Помимо этого, лидеры согласовали дальнейшие контакты, которые состоятся во время предстоящего саммита Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке.
Президентам также предстоит встретиться на традиционном собрании лидеров стран СНГ, которое пройдет в конце года в Петербурге.
Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на саммите глав стран СНГ в Душанбе.