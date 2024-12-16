Госдума одобрила штрафы до 2 млн рублей за продажу вейпов и сигарет детям

Tекст: Дмитрий Зубарев

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил проект закона, предусматривающий значительное увеличение штрафов за продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, сообщает ТАСС. Юридическим лицам за такое нарушение может грозить штраф до 2 млн рублей. Проект направлен на усиление мер защиты несовершеннолетних от вреда никотинсодержащей продукции.

Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре группой депутатов во главе с Вячеславом Володиным. Предлагается внести изменения в ст. 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях, касающуюся ограничений и запретов в торговле табачными изделиями. Сейчас штрафы для граждан за подобные нарушения составляют от 40 до 60 тыс. рублей, для должностных лиц – от 150 до 300 тыс., а для юридических лиц – от 400 до 600 тыс. рублей. Законопроект предусматривает их увеличение до 200-300 тыс., 500-700 тыс. и 1,5-2 млн рублей соответственно.

Кроме того, предлагается увеличить штрафы за незаконную розничную торговлю табачными изделиями. Новые штрафы для граждан могут составить от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 90 до 120 тыс. рублей. Также вводятся штрафы за повторные нарушения: от 20 до 30 тыс. рублей для граждан, от 50 до 90 тыс. для должностных лиц и от 120 до 150 тыс. для юридических лиц.

Дополнительно предлагается увеличение штрафов за оптовую или розничную продажу насвая и снюса. Штрафы для граждан могут составить от 150 до 200 тыс. рублей, для должностных лиц – от 300 до 500 тыс., а для юридических лиц – от 1 до 1,5 млн рублей. Также предусмотрено повышение штрафов за производство и продажу продукции без маркировки: для граждан – от 100 до 150 тыс. рублей, для должностных лиц – от 300 до 500 тыс., для юридических лиц – от 700 тыс. до 1 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуму внесли проект об ужесточении правил оборота вейпов, который предполагает ограничение продажи данных устройств. В феврале в Госдуме предложили ограничить продажу вейпов в интернете, стремясь уменьшить их доступность для молодежи. Также сообщалось, что в Госдуме задумались о приравнивании вейпов к традиционным сигаретам для усиления контроля за их распространением.