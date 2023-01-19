В Госдуме задумались о приравнивании вейпов к сигаретам

Рабочая группа скоро предложит несколько идей по урегулированию оборота вейпов и запрету их для подростков, заявил глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.

«За ближайшие недели рабочая группа совместно выработает предложения, которые представим на обозрение депутатов Государственной думы, а именно что необходимо сделать, чтобы вред от курения/парения этих вейпов был в обществе сокращен, доведен до нуля среди молодежи и подростков. И в целом был наведен порядок», – приводятся слова Метелева в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Сам политик считает, что в вопросе регулирования вейпов нужно выработать «абсолютно здравый подход», поскольку подростки склонны не замечать вред от парения вейпов в сравнении с курением сигарет, а само потребление происходит «в режиме нон-стоп» – «и в кафе, и на улицах, и в кинотеатрах, огромное количество школьников их носят с собой прямо в школы».

Среди обсуждаемых мер парламентарий назвал приравнивание вейпов к сигаретам, чтобы «вся сегодняшняя система ограничений и контроля за сигаретами распространится и на вейпы», а также запрет продажи подросткам не только вейпов, но и комплектующих к ним.

«В-третьих, стоит подумать и проработать предложения, которые поступили, по контролю за оборотом через таможню всех этих вейпов и отрегулировать, потому что очень много контрафакта», – добавил Метелев.

Кроме того, депутаты могут поднять вопрос запрета рекламы вейпов, чтобы они были «спрятаны от глаз людей», не показывали «красивых улыбающихся людей с этими разноцветными флешками во рту» и не формировали «обманчивый образ успешности молодого человека».

Также парламентарии обсудят введение просветительской работы в школах, где подросткам смогут рассказывать о вреде парения вейпов, добавил собеседник агентства.

«Все эти предложения мы аккумулируем, соберем мнения экспертов по этой теме и под руководством Петра Олеговича Толстого, в рамках этой рабочей группы выработаем законодательное ограничение по регулированию вейпов среди детей и молодежи», – заключил он.