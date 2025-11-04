Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом. Этот феномен нашел подтверждение в наши дни, открыв иную духовную реальность страны на фоне СВО.6 комментариев
Путин поздравил россиян с Днем народного единства

Президент России Владимир Путин выступил с поздравлением по случаю Дня народного единства, передает РИА «Новости». Торжественное обращение состоялось во время церемонии вручения государственных наград за вклад в укрепление единства российской нации.
Путин произнес: «Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства».
Также Путин в ходе церемонии вручения госнаград за вклад в укрепление единства российской нации заявил, что ценность общего единства России не подлежит сомнению.
В своей речи глава государства особо отметил, что россияне сегодня защищают суверенитет, честь и достоинство своей страны как мирным трудом, так и ратными усилиями. Путин подчеркнул: «Сегодня, сохраняя традиции, мы мирным, созидательным и ратным трудом защищаем суверенитет, честь и достоинство родной России».
Он также обратил внимание на то, что российское общество умеет объединяться перед лицом любых угроз и вызовов. Прямая цитата президента: «Ценность нашего единства неоспорима. Мы умеем смыкать ряды для решения общих задач перед лицом глобальных вызовов и угроз. И вместе радоваться победам, достижениям и успехам».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил выставку-форум «Православная Русь – к Дню народного единства» в Центральном выставочном зале «Манеж».
Президент России Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.