Путин поздравил россиян с Днем народного единства

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин выступил с поздравлением по случаю Дня народного единства, передает РИА «Новости». Торжественное обращение состоялось во время церемонии вручения государственных наград за вклад в укрепление единства российской нации.

Путин произнес: «Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства».

Также Путин в ходе церемонии вручения госнаград за вклад в укрепление единства российской нации заявил, что ценность общего единства России не подлежит сомнению.

В своей речи глава государства особо отметил, что россияне сегодня защищают суверенитет, честь и достоинство своей страны как мирным трудом, так и ратными усилиями. Путин подчеркнул: «Сегодня, сохраняя традиции, мы мирным, созидательным и ратным трудом защищаем суверенитет, честь и достоинство родной России».

Он также обратил внимание на то, что российское общество умеет объединяться перед лицом любых угроз и вызовов. Прямая цитата президента: «Ценность нашего единства неоспорима. Мы умеем смыкать ряды для решения общих задач перед лицом глобальных вызовов и угроз. И вместе радоваться победам, достижениям и успехам».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил выставку-форум «Православная Русь – к Дню народного единства» в Центральном выставочном зале «Манеж».

Президент России Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.