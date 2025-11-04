Путин посетил выставку «Православная Русь» в Манеже

Tекст: Дарья Григоренко

Главной темой выставки стала экспозиция «Великая Победа. Россия – моя история», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости».

Особое внимание экспозиции уделено роли Русской православной церкви в годы войны. Хронологически выставка охватывает период от нападения нацистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года до подписания Акта о капитуляции Японии 2 сентября 1945 года, который ознаменовал завершение Второй мировой войны.

На выставке представлено более 700 экспонатов: архивные документы и предметы времен войны из 50 музеев и архивов России и Белоруссии, а также из частных собраний. Среди уникальных экспонатов находятся директива наркома обороны СССР о приведении войск в боевую готовность, блокадный дневник Ольги Берггольц, меч, подаренный королем Георгом VI жителям Сталинграда в 1943 году, а также черновики писем Иосифа Сталина и автограф речи маршала Георгия Жукова. Экспонируются парадный мундир и награды Сталина, подлинные акты о капитуляциях Германии и Японии и знаменитое Знамя Победы.

Посетителям представлены личные вещи героев войны: записная книжка Зои Космодемьянской, шинель Людмилы Павличенко и наградной лист летчика Алексея Маресьева. В разделе «Обыкновенный нацизм» собраны документы, посвященные преступлениям немецких оккупантов, украинских и прибалтийских националистов, а также свидетельства о судьбе советских военнопленных и узников концлагерей.

Завершают экспозицию материалы, посвященные итогам Нюрнбергского и Токийского процессов, в которых рассматривались преступления главных военных преступников. Кульминацией выставки стало легендарное Знамя Победы, которое было поднято над Рейхстагом в мае 1945 года.

Ранее в честь Дня народного единства Путин провел общение на Красной площади с юными активистами, волонтерами и детьми героев спецоперации.

Напомним, президент России Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.