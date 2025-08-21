ВСУ нанесли удар по Енакиево высокоточным снарядом HIMARS и беспилотниками

Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.2 комментария
Пушилин: ВСУ ударили по Енакиево высокоточным снарядом HIMARS и беспилотниками
Вооруженные формирования Украины применили высокоточную дальнобойную ракету М30А1 к HIMARS и ударные беспилотники для атаки на Енакиево, что привело к гибели двух человек и ранениям, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин в Telegram-канале сообщил, что для атаки на городской округ Енакиево украинские военные использовали высокоточный дальнобойный снаряд М30А1 к реактивной системе залпового огня HIMARS и ударные беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Комбинированный удар был нанесен в вечерний час пик.
По словам главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, в результате атаки погибли мужчина 1975 года рождения и женщина 1952 года рождения. Ранения различной степени тяжести получили еще 20 человек, среди которых мужчины и женщины разных возрастов, а также подросток 2008 года рождения. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Пушилин выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Ранее в результате атаки дронами на жилой массив в Енакиево на Украине погибли два человека.
В результате атаки HIMARS в Енакиево пострадал 21 человек, в том числе один ребенок, часть пострадавших госпитализирована.