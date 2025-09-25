Блогер Подоляка заявил о подготовке Киева к маленькой победоносной войне в Молдавии

Tекст: Вера Басилая

Украина готовится к проведению «маленькой победоносной войны» в Молдавии, предположил военный блогер Юрий Подоляка в Telegram-канале.

По его данным, только за последние месяцы в Молдавию были командированы десятки офицеров Службы безопасности Украины. Блогер отмечает, что речь идет не только об СБУ – также, по его словам, в регионе присутствуют представители военной разведки и другие украинские военные, но точных списков пока не удалось получить.

Блогер считает, что активность офицеров СБУ можно объяснить борьбой с украинцами, массово покидающими страну через Молдавию, однако присутствие военной разведки и армии он трактует как подготовку к возможным военным действиям. По его мнению, украинские силовики занимаются разведкой местности с обеих сторон границы.

«Они явно проводят рекогносцировку местности (в т.ч. и с украинской стороны) для возможных будущих военных действий. Да, не факт, что они точно будут. Но к этой войне в Киеве точно готовятся. А как известно, заряженное ружье в одном из последующих актов обязательно выстрелит», – пишет Подоляка.

По словам Подоляки, Киев «готов к этой маленькой победоносной войне всегда» и ждет только политического решения со стороны Молдавии и Евросоюза. Он добавляет, что решение Евросоюза, по его информации, уже получено, а окончательное согласие Кишинева может быть дано после предстоящих выборов в Молдавии.

Судя по анализу приведенных данных, СБУ использует Кишинев еще и как транзитный хаб в Европу своих сотрудников.

Ранее Служба внешней разведки заявила о подготовке Евросоюза к оккупации Молдавии. Молдавская оппозиция отметила попытки Запада использовать страну как полигон НАТО.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Санду выразила готовность передать Молдавию ВСУ и НАТО в обмен на сохранение власти.