NYT рассказала об эффективной работе RT в обход всех запретов

Tекст: Дмитрий Зубарев

The New York Times выпустила материал, в котором подчеркнула эффективность работы RT в условиях санкций. Несмотря на попытки блокировки в социальных сетях, популярность RT остается стабильно высокой. По данным CrowdTangle, страницы RT и связанных с ним медиа, таких как Sputnik, собрали более 88 млн подписчиков в Facebook.

Даже после блокировки RT в Германии и Франции телеканал сумел создать новые страницы, которые имитировали контент RT под другими названиями. Аналитики отмечают, что, хотя блокировки могут затруднить привлечение новой аудитории, сформированная база читателей и зрителей находит способы обхода ограничений.

Кроме того, RT активно распространяет свою повестку в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке, где пользуется значительной популярностью. В Латинской Америке RT и его сети используют многоуровневую систему распространения, включая телевизионные трансляции и социальные сети. Например, в Мексике RT укрепил позиции и провел рекламную кампанию с лозунгами «Вся правда о мире – на RT».

Издание также отмечает, что RT использует недовольство аудитории политикой США, что способствует укреплению его позиций в указанных регионах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов США объявило о введении санкций против медиагруппы «Россия сегодня» и пяти ее дочерних компаний. В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готовит чувствительные ответы на санкции, направленные против российских журналистов. До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул необходимость для Европы взять пример с работы Russia Today в арабских странах.

