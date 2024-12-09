Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.5 комментариев
Путин назначил Матвиенко главой Совета по демографической политике
Президент России Владимир Путин образовал Совет по демографической и семейной политике, его возглавила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Как сообщает ТАСС, Совет будет готовить предложения президенту по совершенствованию демографической политики и контролю за мероприятиями, запланированными в рамках Десятилетия детства.
Путин поручил Матвиенко в течение месяца представить на утверждение проект положения о совете и предложения по кандидатурам участников.
Вместе с этим упразднен Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.