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    Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Призрак Османской империи пришел в Сирию

    Мы обычно говорим о геополитической ситуации в связи с совокупным Западом (США, Британией, Германией) и Востоком – арабским миром, Индией и Китаем. Но тень Османской империи на наших глазах встает во весь рост – например, в Сирии.

    4 комментария
    Александр Коц Александр Коц Не буду горевать по Сирии больше, чем по Херсону или Киеву

    Россия никогда и не брала на себя обязательства воевать за Сирию. Против террористических группировок, в которых были и наши сограждане – да. Но не за сирийцев. И не вместо них.

    33 комментария
    9 декабря 2024, 16:36 • Новости дня

    Путин назначил Матвиенко главой Совета по демографической политике

    Путин назначил Матвиенко главой Совета по демографической политике
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин образовал Совет по демографической и семейной политике, его возглавила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

    Как сообщает ТАСС, Совет будет готовить предложения президенту по совершенствованию демографической политики и контролю за мероприятиями, запланированными в рамках Десятилетия детства.

    Путин поручил Матвиенко в течение месяца представить на утверждение проект положения о совете и предложения по кандидатурам участников.

    Вместе с этим упразднен Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

    8 декабря 2024, 10:44 • Новости дня
    Трамп заявил о бегстве Асада и готовности Украины к переговорам с Россией
    Трамп заявил о бегстве Асада и готовности Украины к переговорам с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона желает заключить с российской соглашение об урегулировании конфликта, заявил избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, отметив поражение сил Асада в Сирии и якобы отсутствие у России интересов в Сирии из-за войны на Украине.

    «[Президент Украины Владимир] Зеленский и Украина хотели бы заключить [мирное] соглашение [с Россией] и остановить безумие», – сообщил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он призвал срочно прекратить огонь и начать переговоры. По данным политика, украинская армия потеряла за годы конфликта 400 тыс. военнослужащих.

    Также Трамп обратил внимание на происходящие на сирийской территории события.

    «[Президент Сирии Башар] Асад ушел. Он бежал из своей страны. Его защитник, Россия, Россия, Россия, ведомая [президентом] Владимиром Путиным, более не заинтересована в его защите. У России изначально не было причин присутствовать там», – добавил он.

    По его утверждению, российская сторона потеряла интерес в Сирии из-за украинских событий.

    Ранее украинская делегация под руководством главы офиса Зеленского Андрея Ермака в Вашингтоне встретилась с будущим вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и представителями будущей администрации Белого дома.

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    8 декабря 2024, 23:21 • Новости дня
    Эрдоган: В мире остались только два опытных лидера

    Эрдоган назвал себя и Путина единственными опытными лидерами в мире

    Эрдоган: В мире остались только два опытных лидера
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в мире остались только два опытных лидера – он и президент России Владимир Путин. По его словам, в Германии, к примеру, после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера «политика закончилась».

    «В настоящее время в мире остались только два [опытных] лидера. Есть я и Владимир Путин. Я говорю это не потому, что я – это я», – приводит слова Эрдогана ТАСС.

    Эрдоган подчеркнул, что его срок полномочий превышает 20 лет, как и у Путина, а «все остальные ушли».

    Эрдоган добавил, что «важно продолжать политику». «Вот, например, после ухода Ангелы Меркель в Германии закончилась политика», – сказал он. Президент Турции также упомянул о своем уважении к бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру.

    Кроме того, Эрдоган заявил, что ближайшие два-три месяца будут «очень важными» для мира и Турции, и Анкара предпринимает соответствующие шаги. Он также отметил, что в США власть переходит к новой администрации, передает РИА «Новости» со ссылкой на TRT Haber.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по мнению востоковеда Владимира Сажина, Турция выглядит главным победителем в ситуации вокруг Сирии. Она нарастила влияние в регионе и утвердила свою роль как важного международного игрока.

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    8 декабря 2024, 13:28 • Видео
    Украина ищет подход к Трампу

    Визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США для встречи с командой Дональда Трампа окончился худшим для Украины образом. Если коротко, денег не дадут, в НАТО не возьмут, а Владимиру Зеленскому велено идти на выборы, чтоб избавиться от статуса «просроченного президента».

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    8 декабря 2024, 09:56 • Новости дня
    Путин наградил посмертно Юлию Кузнецову орденом Мужества

    Путин наградил погибшую при исполнении долга журналистку Кузнецову орденом Мужества

    Путин наградил посмертно Юлию Кузнецову орденом Мужества
    @ vk.com/Юлия Кузнецова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Юлия Кузнецова, главред «Народной газеты», посмертно получила орден Мужества за мужество и самоотверженность в выполнении профессионального долга.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главного редактора «Народной газеты» Юлии Кузнецовой орденом Мужества. Об этом сообщает РИА «Новости». Кузнецова удостоена посмертной награды за проявленное мужество и самоотверженность при исполнении профессионального долга. Данный указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Большесолдатском районе Курской области украинский дрон атаковал автомобиль, убив главного редактора «Народной газеты» Юлию Кузнецову. После этого инцидента Следственный комитет завел дело по факту атаки Вооруженных сил Украины на автомобиль в Курской области.

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    6 декабря 2024, 17:24 • Новости дня
    Путин заявил о готовности разместить комплекс «Орешник» в Белоруссии
    Путин заявил о готовности разместить комплекс «Орешник» в Белоруссии
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о возможности размещения комплекса «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года после увеличения серийного выпуска этих систем в России.

    Такое заявление он сделал после заседания Высшего госсовета Союзного государства, передает ТАСС. Путин отметил, что это связано с подписанным договором о гарантиях безопасности и сможет быть реализовано благодаря наращиванию серийного выпуска ракетных систем в России.

    «Что касается возможности размещения такого, прямо скажем, грозного оружия, как «Орешник» на территории Белоруссии: поскольку мы сегодня подписали договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов, как «Орешник», на территории Республики Беларусь возможным», – сказал российский лидер.

    Комплекс «Орешник» будет частью ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил России, но определение целей будет оставлено за Минском, сообщил Путин.

    До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко публично попросил Путина разместить «Орешник» на белорусской территории, подчеркнув важность новых систем вооружений.

    Путин также отметил, что комплексы будут поступать на вооружение России и Белоруссии параллельно.

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что пошутил с президентом России Владимиром Путиным о возможности размещения российской гиперзвуковой ракетной системы «Орешник» в Белоруссии. МИД Белоруссии призвал серьезно относиться к «шутке» Лукашенко об «Орешнике».

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    9 декабря 2024, 13:14 • Новости дня
    Песков: Убежище Асаду и его семье предоставил Путин

    Песков: Решение о предоставлении политического убежища Асаду и его семье принял Путин

    Песков: Убежище Асаду и его семье предоставил Путин
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье было принято Владимиром Путиным.

    Решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье принял президент России Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение», – цитирует Пескова ТАСС.

    Пресс-секретарь добавил, что в настоящий момент не располагает информацией о местонахождении Башара Асада. «По местонахождению господина Асада сейчас вам нечего сказать», – заявил он в общении с журналистами.

    Песков также прокомментировал вопрос о возможной связи условий содержания заключенных в Сирии с предоставлением убежища Асаду: «Здесь вряд ли можно делать такие скоропалительные выводы общего характера, здесь нужно руководствоваться информацией о каждом отдельном случае, поэтому я не считаю корректным такой вопрос».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийские силы передали власть повстанцам без ведома Башара Асада, что вызвало его отъезд в Россию. Президент Башар Асад вместе с семьей прибыл в Москву и получил убежище в России. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил об отсутствии обязательства Кремля сообщать об убежище для Асада.

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    9 декабря 2024, 13:47 • Новости дня
    Путин: Бойцы СВО не дают сомневаться в победе России

    Tекст: Вера Басилая

    Бойцы специальной военной операции проявляют решимость, которая не оставляет сомнений в победе России, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» по случаю Дня Героев Отечества выразил уверенность в победе России, которая будет достигнута благодаря мужеству и решимости бойцов специальной военной операции, передает ТАСС.

    По словам Путина, для него «огромная честь вручить награды военнослужащим, удостоенным звания Героя Российской Федерации».

    «Действуя на передовой, на самых сложных участках, они проявили отвагу, высочайший профессионализм, исключительные личные качества, дали решительный отпор противнику, спасали, прикрывали собой боевых товарищей, невзирая на полученные ранения продолжали вести за собой», – подчеркнул Путин.

    «Гордимся мужеством наших воинов, сражающихся в зоне специальной военной операции. Их решимость не оставляет никаких сомнений никому в том, что мы победим», – заявил президент России.

    «Мы вновь убеждаемся: с какими бы тяжелыми испытаниями ни приходилось сталкиваться нашему Отечеству, ответом всегда становились сплоченность, единство, твердая воля к победе. Это заложено в нашем национальном характере, который передается из поколения в поколение и будет передаваться дальше. Покорить, сломить Россию никому не удастся. На нашей стороне и правда, и сила оружия, и сила духа», – добавил Путин.

    Церемония вручения медалей «Золотая Звезда» проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Это мероприятие посвящено Дню Героев Отечества.

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    9 декабря 2024, 15:28 • Новости дня
    Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России
    Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим по случаю Дня Героев Отечества.

    Церемония состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС.

    Среди награжденных майор Сергей Селиванов, под командованием которого российские войска захватили восемь опорных пунктов, бронированную технику и вражеских боевиков. Это содействовало продвижению российских войск и созданию плацдарма для дальнейшего наступления. Рядовой Алексей Асылханов получил награду за уничтожение 15 танков и 50 боевых бронированных машин.

    Капитан Валерий Енин отмечен за командование штурмовым отрядом, который взял под контроль стратегически важные высоты. В ходе атаки он лично уничтожил два дрона и более десяти боевиков. Прапорщик Артем Прохода и лейтенант Денис Распопов также получили награды за успешные штурмовые операции и разрушение оборонительных позиций противника.

    Награду получил и полковник Дмитрий Саблин, командир добровольческого подразделения аэроразведки БАРС «Каскад» и бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» Воздушно-космических сил России.

    Ранее Путин заявил, что бойцы специальной военной операции на Украине проявляют решимость, которая не оставляет сомнений в победе России, а также пообещал опираться на ветеранов СВО как на элиту России.

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    6 декабря 2024, 17:50 • Новости дня
    Путин объявил о согласовании почти всех спорных вопросов с Белоруссией

    Президент Путин сообщил о согласовании большинства спорных вопросов с Белоруссией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Практически все спорные вопросы с Белоруссией согласованы, однако в экономической сфере остаются вопросы, требующие дальнейшей проработки, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин подчеркнул, что «на сегодняшний день практически все вопросы, которые вызывали необходимость согласования, согласованы». Он отметил, что Лукашенко и представители обеих сторон осведомлены о достигнутых договоренностях, сообщает ТАСС.

    Высший госсовет Союзного государства стал местом, где были обсуждены и решены многие спорные моменты, что позволит углубить и расширить взаимодействие между двумя странами в различных сферах.

    Ранее Путин и Лукашенко подписали Договор о создании объединенного рынка электроэнергии России и Белоруссии. Также президент России заявил, что Белоруссия является четвертым крупнейшим торговым партнером страны, и сообщил об отмене роуминга с Белоруссией с 2025 года.

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    9 декабря 2024, 13:39 • Новости дня
    Путин пообещал опираться на ветеранов СВО как на элиту России

    Путин пообещал поддерживать ветеранов СВО как настоящую элиту страны

    Путин пообещал опираться на ветеранов СВО как на элиту России
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца президент Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим и ветеранам, отметив их мужество в рамках празднования Дня Героев Отечества.

    Путин пообещал и впредь опираться на ветеранов специальной военной операции (СВО), назвав их настоящей элитой страны, передает ТАСС.

    «Наши военнослужащие, в том числе совсем молодые, достойно показавшие себя в бою, – это люди отважные и надежные. Превыше всего они ставят служение Отчизне и ее интересам. Такие качества, такая прочная ценностная основа нужны везде – и на военной службе, и на гражданской», – сказал президент.

    Путин напомнил о специальной программе кадровой подготовки «Время героев», которая уже действует в стране. В первом потоке этой программы участвуют более 60 кавалеров ордена Мужества, из которых 21 человек носит звание Героя России.

    «Обязательно будем и впредь опираться на таких людей. Именно они настоящая, не поддельная, а подлинная элита и гордость страны», – подчеркнул Путин.

    На церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца он отметил, что национальный характер России включает сплоченность, единство и волю к победе.

    Церемония вручения медалей приурочена ко Дню Героев Отечества, который ежегодно отмечается в России 9 декабря. Это событие собрало более 300 человек, включая Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия. Путин подчеркнул значимость мероприятия и отметил мужество присутствующих.

    День Героев Отечества был учрежден в 2013 году, возродив традиции Дня Георгиевских кавалеров, отмечавшегося в Российской империи с 1769 по 1917 год. В этот день в России проходят различные мероприятия в честь людей, удостоенных высших воинских наград, включая торжественные построения в Вооруженных силах РФ и войсках Росгвардии, а также церемонии возложения венков к мемориалам и обелискам павшим защитникам Отечества.


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    6 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    Путин поручил создать госсистему для оказания бесплатной юридической помощи

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил Министерству юстиции и Министерству цифрового развития создать федеральную государственную информационную систему (ФГИС) «Правовая помощь», которая будет взаимодействовать с «Госуслугами».

    Документ опубликован на сайте Кремля. Новая система должна быть интегрирована с «Госуслугами» и охватить участников государственной системы оказания бесплатной юридической помощи во всех регионах страны, передает ТАСС.

    Согласно поручению, министры должны подготовить и представить доклад о проделанной работе до 1 октября 2025 года.

    Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект, согласно которому многодетные семьи с тремя и более детьми смогут получать бесплатную юридическую помощь.

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    6 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Путин поручил разработать план для трудоустройства участников СВО

    Путин потребовал подготовить план для трудоустройства участников СВО к 2025 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство России и фонд «Защитники Отечества» должны представить план мероприятий по улучшению трудоустройства участников СВО и их профессиональной ориентации к 1 марта 2025 года.

    Такое поручение дал президент России Владимир Путин, передает ТАСС. В документе также отмечается необходимость организации профессиональной ориентации для участников СВО.

    По поручению главы государства, доклад о выполнении данного задания должен быть представлен до 1 марта 2025 года. Это указано в перечне поручений президента. Фонд «Защитники Отечества» и региональные власти должны принять активное участие в разработке и реализации этого плана.

    Путин подчеркнул, что повышение уровня трудоустройства участников СВО является важной задачей, и правительство вместе с соответствующими организациями должно обеспечить успешное выполнение поручения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Перфильев, герой специальной военной операции, был назначен главой администрации Торковичского поселения в Лужском районе Ленинградской области.

    Президент России Владимир Путин отметил, что у первых участников образовательной программы «Время героев» складывается все хорошо. Также президент пообщался с военнослужащими, проходящими реабилитацию в Центре инновационных технологий в ортопедии, где производятся отечественные высокотехнологичные протезы и ортопедические аппараты.

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    6 декабря 2024, 17:35 • Новости дня
    Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности Союзного государства

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

    Документ определяет взаимные обязательства обеих стран по обороне и защите суверенитета, независимости и конституционного строя. Также в договоре уточняются меры по обеспечению целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства, передает ТАСС.

    Путин пояснил, что для выполнения обязательств могут быть задействованы все имеющиеся силы и средства, включая российское тактическое ядерное оружие, размещенное на территории Белоруссии. Российский лидер напомнил, что условия возможного использования ядерного оружия четко прописаны в обновленной ядерной доктрине России, которая предусматривает его применение в оборонительных целях в случае возможного нападения.

    Подписание договора, по словам Путина, позволит надежно защитить безопасность России и Белоруссии, обеспечив условия для дальнейшего мирного и устойчивого развития двух государств.

    Ранее Лукашенко заявил, что намерение Москвы и Минска подписать договор о гарантиях безопасности вызвало сильную реакцию на Западе.

    Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Москва и Минск готовятся утвердить новый договор о гарантиях безопасности и Концепцию безопасности Союзного государства, которые предусматривают взаимные обязательства России и Белоруссии в сфере обороны.

    Кроме того, Путин и Лукашенко подписали Договор о создании объединенного рынка электроэнергии двух государств.

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    6 декабря 2024, 17:29 • Новости дня
    Россия и Белоруссия утвердили Концепцию безопасности Союзного государства

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская и белорусская делегации утвердили Концепцию безопасности Союзного государства, которая формулирует оценки международной обстановки и совместные меры противодействия угрозам.

    Документ принят по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства, передает ТАСС.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что в документе содержатся оценки международной обстановки и указываются совместные меры по противодействию основным вызовам и угрозам.

    Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали Договор о создании объединенного рынка электроэнергии двух государств.

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    6 декабря 2024, 20:22 • Новости дня
    Путин направил приветствие участникам фестиваля песен СВО «Время выбрало нас»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на фестивале «Баллады специальной военной операции – Время выбрало нас» подчеркнул значимость музыкальных произведений, посвященных героическим страницам истории России, и их роль в патриотическом воспитании молодежи, сообщила пресс-служба Кремля.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Путин направил приветствие к открытию фестиваля «Баллады специальной военной операции – Время выбрало нас», приуроченного ко Дню героев Отечества.

    «Мы по праву гордимся яркой, богатой палитрой музыкальных произведений, посвященных ратным страницам истории Отечества, подвигам наших отцов, дедов и прадедов. Это уникальное культурное, духовное достояние укрепляет связь времен и поколений, служит патриотическому воспитанию молодежи. И потому считаю ваш проект важной и востребованной инициативой, достойно продолжающей замечательные традиции военной песни, которая в нашей стране пользуется искренней любовью и никого не оставляет равнодушным», – заявил российский лидер.

    «Сегодня вы услышите произведения, имеющие особую ценность, ведь их авторы и исполнители – участники и ветераны специальной военной операции, жены, матери, близкие героев. В талантливых, идущих от сердца песнях правдиво, без прикрас рассказывается о том, что дорого каждому человеку, – о верных друзьях и товарищах, мужестве и благородстве, о любви к Родине», – заявил глава государства.

    Путин выразил уверенность в том, что «нынешнее мероприятие пройдет на высоком творческом, организационном уровне, станет большим, запоминающимся событием для исполнителей и гостей».

    Ранее замминистра обороны Анна Цивилева сообщила, что участники СВО получили возможность реализовать свой творческий потенциал, и сейчас их выступления проникают в глубину души каждого из слушателей. В пятницу в театре Российской Армии состоялся гала-концерт фестиваля «Баллады специальной военной операции – Время выбрало нас».

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    8 декабря 2024, 11:16 • Новости дня
    Путин поздравил ОКБ имени Микояна с 85-летием

    Путин отметил вклад ОКБ имени Микояна в отечественную авиацию в телеграмме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму ОКБ имени Микояна, отметив достижения в создании боевых самолетов.

    Президент России Владимир Путин поздравил Опытно-конструкторское бюро имени А.И. Микояна с 85-летием, передает РИА «Новости». В своей поздравительной телеграмме он подчеркнул значимость бюро в развитии отечественной авиации, указав на вклад в производство боевых самолетов и участие в героической летописи страны.

    Путин отметил, что ОКБ имени Микояна связано с именами выдающихся ученых, конструкторов и летчиков-испытателей, которые благодаря своему труду и разработкам обеспечили лидерские позиции России в этой области. Президент подчеркнул, что сегодняшние сотрудники бюро продолжают традиции, создавая современные и конкурентоспособные летательные аппараты.

    Также было отмечено, что в настоящее время многие самолеты МиГ, произведенные ОКБ, успешно выполняют задачи в ходе специальной военной операции, защищая Родину. «Желаю вам новых достижений и всего наилучшего», – заключил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корпорации «МиГ» и «Сухой» начали разрабатывать совместный проект истребителя шестого поколения, который станет новым этапом в российской авиации. Западные СМИ раскрыли «большой секрет» МиГ-35, подчеркнув его передовые технические возможности и способность конкурировать с лучшими мировыми образцами.

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    Как крах Асада повлияет на Россию и Ближний Восток

    Исчезновение из Сирии Асада влечет глобальные сдвиги на мировой геополитической шахматной доске. Происходящее напрямую касается и России. Насколько затронуты российские интересы, каковы наибольшие риски и вызовы для нашей страны – и как это повлияет на украинскую спецоперацию? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Украина ищет подход к Трампу

      Визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США для встречи с командой Дональда Трампа окончился худшим для Украины образом. Если коротко, денег не дадут, в НАТО не возьмут, а Владимиру Зеленскому велено идти на выборы, чтоб избавиться от статуса «просроченного президента».

    • Угроза в Сирии стала критической

      Антиправительственные боевики в Сирии, снабжаемые и опекаемые Турцией, овладели стратегически важным городом Хама и теперь наступают на еще более важный город Хомс, подбирая по пути оставленную сирийской армией технику. Если Хомс падет, Дамаск будет отделен от побережья, а российские военные базы окажутся под угрозой.

    • Ле Пен лишила Макрона премьера

      Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Мишеля Барнье, чье правительство неожиданно для всех получило вотум недоверия от парламента. Это стало возможным из-за интриги Национального объединения – партии Марин Ле Пен, в успех которой сторонники Макрона не верили. Теперь оправдываются.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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