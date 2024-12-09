Путин назначил Матвиенко главой Совета по демографической политике

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает ТАСС, Совет будет готовить предложения президенту по совершенствованию демографической политики и контролю за мероприятиями, запланированными в рамках Десятилетия детства.

Путин поручил Матвиенко в течение месяца представить на утверждение проект положения о совете и предложения по кандидатурам участников.

Вместе с этим упразднен Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.