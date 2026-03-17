Защитник «Авангарда» Шарипзянов установил исторический рекорд КХЛ по очкам
Хоккеист омского клуба «Авангард» Дамир Шарипзянов набрал 66 очков за сезон, побив многолетний рекорд канадца Криса Ли по результативности среди игроков обороны в КХЛ.
Шарипзянов отметился результативной передачей в выездном матче против минского «Динамо», что позволило ему установить новое достижение, передает ТАСС.
Теперь на счету хоккеиста 66 очков в 65 играх текущего регулярного чемпионата.
Благодаря этому пасу российский защитник превзошел рекорд канадца Криса Ли. В сезоне 2016/17 легионер набрал 65 баллов за 60 встреч, забросив 14 шайб и отдав 51 передачу. В активе Шарипзянова сейчас 23 гола и 43 ассиста.
Спортсмену сейчас 30 лет, он выступает за омскую команду с 2020 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев первым в истории КХЛ сделал 700 результативных передач. Ранее российский форвард достиг исторической отметки в 1 тыс. очков в лиге.