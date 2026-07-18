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Die Zeit: Кадровые перестановки загнали Зеленского в политический тупик
Реструктуризация правительства, затеянная Владимиром Зеленским, вылилась для него в серьезную проблему, пишет немецкое издание Die Zeit.
Реструктуризация правительства на Украине обернулась для Владимира Зеленского серьезным кризисом, передает РИА «Новости».
Немецкое издание Die Zeit отмечает, что тысячи людей вышли на улицы Киева и других городов с требованием отменить отставку министра обороны Михаила Федорова и уволить главкома ВСУ Александра Сырского.
«Реструктуризация правительства, которую Зеленский хотел провести в спешке незадолго до начала парламентского перерыва, стала для него нерешаемой проблемой», – говорится в публикации.
Журналисты считают, что решение об увольнении Федорова поставило главу киевского режима в сложное положение. Если он вернет экс-министра, ему придется уволить Сырского, что покажет его зависимость от общественного мнения. Сохранение главкома привяжет Зеленского к испорченной репутации генерала, а любые другие варианты спровоцируют новую напряженность в руководстве.
На этой неделе Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко и весь кабмин, включая Федорова, проработавшего на посту всего полгода. Новым премьером назначен Сергей Корецкий, а врио министра обороны стал Евгений Хмара. По данным украинских СМИ, причиной увольнения Федорова стал системный конфликт с Сырским.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких украинских городах вспыхнули массовые акции протеста из-за увольнения министра обороны Михаила Федорова.
Бывший глава военного ведомства лишился должности на фоне серьезных разногласий с генералами.
Ранее депутаты Верховной рады отправили в отставку премьер-министра Юлию Свириденко вместе со всем правительством.