Die Zeit: Кадровые перестановки загнали Зеленского в политический тупик

Tекст: Дмитрий Зубарев

Реструктуризация правительства на Украине обернулась для Владимира Зеленского серьезным кризисом, передает РИА «Новости».

Немецкое издание Die Zeit отмечает, что тысячи людей вышли на улицы Киева и других городов с требованием отменить отставку министра обороны Михаила Федорова и уволить главкома ВСУ Александра Сырского.

«Реструктуризация правительства, которую Зеленский хотел провести в спешке незадолго до начала парламентского перерыва, стала для него нерешаемой проблемой», – говорится в публикации.

Журналисты считают, что решение об увольнении Федорова поставило главу киевского режима в сложное положение. Если он вернет экс-министра, ему придется уволить Сырского, что покажет его зависимость от общественного мнения. Сохранение главкома привяжет Зеленского к испорченной репутации генерала, а любые другие варианты спровоцируют новую напряженность в руководстве.

На этой неделе Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко и весь кабмин, включая Федорова, проработавшего на посту всего полгода. Новым премьером назначен Сергей Корецкий, а врио министра обороны стал Евгений Хмара. По данным украинских СМИ, причиной увольнения Федорова стал системный конфликт с Сырским.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких украинских городах вспыхнули массовые акции протеста из-за увольнения министра обороны Михаила Федорова.

Бывший глава военного ведомства лишился должности на фоне серьезных разногласий с генералами.

Ранее депутаты Верховной рады отправили в отставку премьер-министра Юлию Свириденко вместе со всем правительством.