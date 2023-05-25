Пожар произошел в «звездном» доме в центре Москвы

Пожар произошел в старинном доме в центре Москвы, где проживают российские артисты и деятели культуры

Возгорание случилось в жилом доме для служащих Московской конторы Государственного банка, построенном в начале XIX века на Никитском бульваре в центре Москвы, где проживают оперная звезда Любовь Казарновская и дирижер Юрий Башмет, сообщили в экстренных службах.

Источник ТАСС сообщил, что пожар случился на втором этаже здания, пожарные на месте, проводится поэтажный обход квартир. Дом получил название «звездный», так как в нем проживают артисты и деятели культуры, среди которых Ингеборга Дапкунайте, Любовь Казарновская, Юрий Башмет.

Жилой дом для служащих Московской конторы Государственного банка на Никитском бульваре представляет собой семиэтажное здание 1914 года постройки. Оно является объектом культурного наследия, в нем более 100 квартир.

По последним данным, пожар на площади 60 кв. метров локализован. Девять человек эвакуированы. О пострадавших не сообщается.

В 2019 году в этом доме уже был пожар, тогда погибли восемь человек, в том числе двое детей.