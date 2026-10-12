Агенты Секретной службы США отправились на Украину для изучения дронов

CBS: Секретная служба США посетила Украину для изучения опыта применения дронов

Tекст: Дарья Григоренко

Американские агенты изучили использование дронов на Украине, чтобы учесть этот опыт при отражении возможных угроз внутри Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

«(Мы учимся у украинцев) всему. Только что примерно две недели назад две наших группы вернулись. Они на передовой. Они на поле боя с этим», – сказал Куинн в эфире телеканала CBS.

По словам чиновника, американские спецслужбы осознают риск использования беспилотников злоумышленниками в США. Он добавил, что полученные уроки применяются для выстраивания программы защиты.

В частности, на Украине сотрудникам службы продемонстрировали оснащенный искусственным интеллектом дрон, который перехватывает другие аппараты с помощью сети.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду наркокартели обратили против США украинский опыт беспилотной войны.

Летом Херсонская область изучила опыт системы «Купол Донбасса» для защиты от дронов.

В апреле эксперт Андрей Марочко заявил об использовании ВСУ разработок ВС России в наземной робототехнике.