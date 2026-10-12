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Агенты Секретной службы США отправились на Украину для изучения дронов
CBS: Секретная служба США посетила Украину для изучения опыта применения дронов
Заместитель главы Секретной службы США Мэтт Куинн заявил, что сотрудники ведомства посещали Украину для ознакомления с применением беспилотников и подготовки к потенциальным угрозам.
Американские агенты изучили использование дронов на Украине, чтобы учесть этот опыт при отражении возможных угроз внутри Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».
«(Мы учимся у украинцев) всему. Только что примерно две недели назад две наших группы вернулись. Они на передовой. Они на поле боя с этим», – сказал Куинн в эфире телеканала CBS.
По словам чиновника, американские спецслужбы осознают риск использования беспилотников злоумышленниками в США. Он добавил, что полученные уроки применяются для выстраивания программы защиты.
В частности, на Украине сотрудникам службы продемонстрировали оснащенный искусственным интеллектом дрон, который перехватывает другие аппараты с помощью сети.
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