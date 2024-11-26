Ирония в том, что на смену проекту Европы от Лиссабона до Владивостока, который был призван укрепить именно западную картину мира, может прийти проект Евразии от Владивостока до Будапешта (пока только до Будапешта), в котором центр тяжести будет смещён далеко на восток.0 комментариев
Трамп после угроз 25-процентными тарифами «хорошо» поговорил с Трюдо о торговле
Reuters: Трамп обсудил торговлю и безопасность границ с Трюдо после угроз тарифами
Дональд Трамп провел «хороший» разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо о торговле и безопасности границ после угрозы ввести 25-процентные тарифы на канадские товары из-за проблем с нелегальной иммиграцией и наркотрафиком, отмечает Reuters.
Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп провел «хороший» разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо о торговле и безопасности границ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Разговор состоялся после угрозы Трампа ввести 25-процентные тарифы на товары из Мексики и Канады.
Ранее Трамп сообщил, что с 20 января, после вступления в должность, он подпишет указ о введении тарифов на товары из этих стран. Данные меры связаны с проблемой нелегальной иммиграции и притоком наркотрафика в США.
По данным источника, обсуждение с Трюдо касалось торговых вопросов и безопасности на границах. «Это был хороший разговор, и они продолжат поддерживать контакты», – приводит агентство слова источника.
В ночь на вторник Дональд Трамп заявил о планах ввести пошлины на товары из Мексики и Канады в ответ на миграцию и наркотрафик.
Между тем незаконные перевозчики активно призывают мигрантов, стремящихся попасть в США через Мексику, поторопиться с пересечением границы до его инаугурации 20 января 2025 года, опасаясь ужесточения иммиграционной политики.