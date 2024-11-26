Трамп после угроз 25-процентными тарифами «хорошо» поговорил с Трюдо о торговле

Reuters: Трамп обсудил торговлю и безопасность границ с Трюдо после угроз тарифами

Tекст: Мария Иванова

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп провел «хороший» разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо о торговле и безопасности границ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Разговор состоялся после угрозы Трампа ввести 25-процентные тарифы на товары из Мексики и Канады.

Ранее Трамп сообщил, что с 20 января, после вступления в должность, он подпишет указ о введении тарифов на товары из этих стран. Данные меры связаны с проблемой нелегальной иммиграции и притоком наркотрафика в США.

По данным источника, обсуждение с Трюдо касалось торговых вопросов и безопасности на границах. «Это был хороший разговор, и они продолжат поддерживать контакты», – приводит агентство слова источника.

В ночь на вторник Дональд Трамп заявил о планах ввести пошлины на товары из Мексики и Канады в ответ на миграцию и наркотрафик.

Между тем незаконные перевозчики активно призывают мигрантов, стремящихся попасть в США через Мексику, поторопиться с пересечением границы до его инаугурации 20 января 2025 года, опасаясь ужесточения иммиграционной политики.