Трюдо пообещал Трампу сотрудничать в борьбе с наркотрафиком в США

Трамп заявил о сотрудничестве с Трюдо по борьбе с наркотрафиком и нелегальной миграцией

Tекст: Денис Тельманов

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал ему сотрудничество в борьбе с контрабандой наркотиков в Соединенные Штаты. Трамп отметил, что это сотрудничество связано с ростом нелегальной миграции, передает ТАСС.



«Я провел очень продуктивную встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, мы обсудили множество важных вопросов, для решения которых потребуется работа обеих стран. Среди них наркокризис и фентаниловый кризис, унесшие множество жизней в результате нелегальной миграции», – написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. Он добавил, что на встрече обсуждались также справедливые торговые сделки и торговый дефицит США с Канадой.

Трамп подчеркнул, что США больше «не станут сидеть сложа руки» и смотреть, как их граждане страдают от наркотической эпидемии. Среди других обсуждаемых вопросов он отметил энергетику, торговлю и Арктику. «Все это жизненно важные вопросы, которыми я займусь в первые дни после возвращения в Белый дом и даже раньше», – заявил он.

Также стало известно, что после заявления Трампа о введении пошлин на товары из Канады и Мексики в первый день на посту президента, Трюдо прибыл в штат Флорида. По данным американских СМИ, кроме того, что он встретился с Трампом, Трюдо также провел встречи с будущим помощником Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем и губернатором Северной Дакоты Дугласом Бергамом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл во Флориду для обсуждения с Дональдом Трампом возможного введения американских тарифов на канадские товары и вопросов миграции. В ответ на заявление Трампа о пошлинах на товары из Канады и Мексики в Мехико пригрозили ответить собственными тарифами на американские товары. Трамп считает наркокартели серьезной угрозой для США и хочет заставить Канаду и Мексику активнее бороться с контрабандой опиоидов и нелегальной миграцией.

