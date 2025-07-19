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    Чем опасен новый пакет санкций Евросоюза
    Полянский напомнил о последствиях «утки» Обамы для России
    Макрон объявил о новом этапе давления на Россию
    Bild узнала о неожиданной для ФРГ детали сделки по поставкам Украине систем ПВО
    Директор нацразведки США разоблачила ложь администрации Обамы о России
    Трамп заявил о «быстром конце БРИКС» из-за 10-процентных тарифов
    Зеленский сообщил о повреждении критической инфраструктуры в Сумах
    Пленный сообщил об угрозах «утилизации» украинцев азербайджанским командиром
    Российские пловцы пожаловались на еду на чемпионате мира
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

    0 комментариев
    19 июля 2025, 11:59 • Новости дня

    Ветерана Великой Отечественной войны выдворили из Латвии за отказ осудить Россию

    Власти Латвии выдворили пожилого ветерана за отказ заполнять «анкету лояльности»

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Латвии не продлили вид на жительство 98-летнему Василию Москальенову, ветерану Великой Отечественной войны, после его отказа заполнять так называемую «анкету лояльности», его выдворили из страны.

    Ветерана Великой Отечественной войны Василия Москальенова, которому 98 лет, выдворили из Латвии после отказа подписывать так называемую «анкету лояльности», сообщает радио Sputnik.

    Власти страны не продлили ему вид на жительство, так как ветеран отказался осудить спецоперацию на Украине и признать Крым украинским.

    После 60 лет жизни в Латвии Москальенов был вынужден уехать в Россию. В переезде ему помогли российские дипломаты. На границе Псковской области ветерана встретили журналисты и губернатор, который заверил, что фронтовику окажут всю необходимую помощь.

    Ранее 83-летний гражданин Латвии Александрс Димитриевс получил вид на жительство в России.

    Также Из Латвии депортировали российского военного пенсионера Бориса Каткова. В Калининграде Каткову выделили двухкомнатную служебную квартиру, он продолжает работать в Балтийском федеральном университете имени Канта.

    Также латвийские власти аннулировали постоянный вид на жительство двум 71-летним супругам из Риги из-за того, что они не смогли пройти экзамен по латышскому языку. Оба страдают глухонемотой.

    МИД России заявил, что Литва, Латвия и Эстония угрожают депортацией русскоязычных, усиливая русофобские настроения и затрагивая тысячи человек.

    18 июля 2025, 19:10 • Новости дня
    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    The Times сообщила о возможной встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае в сентябре

    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    @ Reuters Marketplace - PA Images

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры США, России и Китая Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин могут провести встречу в Китае в начале сентября, пишет газета The Times.

    По информации издания The Times, визит может быть приурочен к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, которая будет отмечаться парадом 3 сентября на площади Тяньаньмэнь, передает «Лента.Ру». Газета отмечает, что в китайских СМИ появились призывы использовать этот повод для встречи лидеров.

    The Times приводит слова известного китайского националистического комментатора Цзинь Цаньжуна: «Почему бы не приурочить визит Трампа к параду 3 сентября? С 1941 по 1945 год Китай и США были союзниками в борьбе с японским милитаризмом. Если президент Трамп посетит Китай и примет участие в параде 3 сентября, это пошлет миру мощный позитивный сигнал. Образ китайских, российских и американских лидеров, стоящих вместе, может стать мощным посланием мира и стабильности».

    В начале июня Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом.

    Ранее Трамп уклонился от ответа на вопрос о встрече с Путиным.

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    18 июля 2025, 20:54 • Новости дня
    ФНС заблокировала счета певца Юрия Антонова

    ФНС приостановила операции по счетам певца Антонова

    ФНС заблокировала счета певца Юрия Антонова
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная налоговая служба приняла меры по приостановлению операций по счетам композитора и певца Юрия Антонова.

    В материалах сервиса «Контур.Фокус» указано, что на 18 июля были зафиксированы решения ФНС о полном или частичном ограничении доступа к некоторым счетам артиста, передает РИА «Новости».

    Антонов официально зарегистрирован как индивидуальный предприниматель с 1997 года, основным указанием деятельности в реестрах значится исполнительское искусство. Решение ФНС обозначено без пояснения причин, подробности о характере ограничений также не раскрываются.

    Ранее ФНС заблокировала счета лейбла рэпера Элджея из-за долгов.

    В июне двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева столкнулась с блокировкой счетов в России после возникновения долга перед налоговыми органами.

    В прошлом году счета артиста Павла Прилучного в трех разных российских банках были заблокированы ФНС, блокировку ввели из-за отсутствующей налоговой декларации.

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    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

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    18 июля 2025, 14:29 • Новости дня
    ЕС отменил право Чехии закупать нефть из России
    ЕС отменил право Чехии закупать нефть из России
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет Евросоюза принял решение отменить ранее выданное Чехии разрешение на импорт нефти из России по трубопроводу «Дружба».

    Это решение стало частью 18-го пакета санкций, направленных против России, передает ТАСС.

    До недавнего времени Чехия получала значительную часть нефти через российский трубопровод «Дружба». В 2024 году доля российских поставок составила 42% от общего объема нефтяного импорта Чехии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что отказ Чехии от «Дружбы» может ударить по всей российской нефти.

    Напомним, Совет ЕС утвердил очередной пакет ограничительных мер против России, в который вошли новые рестрикции по нефти, банкам и поставкам технологий.

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    18 июля 2025, 13:02 • Новости дня
    Юшков оценил новые санкции ЕС против российской нефти

    Эксперт Юшков: Новые санкции ЕС против российской нефти не будут работать

    Юшков оценил новые санкции ЕС против российской нефти
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Евросоюз хочет показать собственным гражданам, что Брюссель продолжает «оказывать давление» на Москву. 18-й пакет санкций, который местные чиновники называют «одним из самых жестких», на деле является рядовым проектом, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Напомним, ЕС вводит ограничения в отношении «Северных потоков», а также снижает потолок цен на российскую нефть.

    «Утвержденный ЕС 18-й пакет санкций вовсе не является «одним из самых жестких», как говорят европейские чиновники. Принятые меры – это, скорее, имиджевая история для Брюсселя. На Россию они особо не повлияют», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    По его мнению, ЕС с помощью нынешних рестрикций хочет показать собственным гражданам, что они продолжают «оказывать давление» на Москву. При этом реальная эффективность решений отодвинута далеко назад. «Потолок цен на российскую нефть не работал при 60 долларах за баррель. Снижение параметров не изменит ситуацию», – уточнил собеседник.

    «Кроме того, мера принята только на уровне Евросоюза. Остальные страны, которые инициировали эти санкции на уровне G7, ничего не поменяли. Скажем, США сосредоточены на 500-процентных пошлинах для покупателей нефти из России. О потолке цен в Вашингтоне не беспокоятся», – добавил Юшков.

    Решение ЕС, скорее, навредит самим европейским компаниям, считает эксперт. «Когда по рыночным основаниям цены на нефть опускались ниже 60 долларов, к ее перевозке подключались, в том числе суда из Европы. Теперь им фактически запретили зарабатывать. У нас же достаточно сил флота, чтобы возить ресурсы», – детализировал аналитик.

    Ограничения в отношении «Северных потоков» собеседник счел нелепыми. «Газопроводы не работают. Европейцы позволили их взорвать – неважно, участвовали они в этом или нет. Какие еще могут быть санкции? Мера странная и, опять же, имиджевая. Все-таки это известный проект, и европейское население по-своему интерпретирует сообщение о рестрикциях», – пояснил экономист.

    Что касается санкций в отношении НПЗ «Роснефти» в Индии, то они не будут иметь серьезных последствия для Москвы, продолжил собеседник. «Нефтепродукты, полученные на этом заводе, станут теперь поставлять не на европейский рынок, а на другие – скажем, внутренний индийский, американский. Более того, я думаю, ограничение можно будет легко обойти, перенаправив ресурсы через третьи страны в тот же ЕС», – заключил Юшков.

    В пятницу постпреды стран Евросоюза согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. По ее словам, одобренные ограничения станут «одними из самых жестких» в отношении Москвы за все время.

    В рамках нового пакета под санкции попадут газопроводы «Северный поток», а также 105 танкеров так называемого «теневого флота». Ограничения коснутся нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии. Также речь идет о снижении потолка цен на нефть. Каллас не уточнила обновленные параметры. По информации источников Reuters, он будет снижен примерно до 47,6 долларов за баррель. Сейчас показатель составляет 60 долларов за баррель.

    По словам главы евродипломатии, ЕС окажет «большее давление» на российский оборонно-промышленный комплекс. Кроме того, будут введены ограничения на несколько китайских банков, которые, как считает Евросоюз, связаны с Россией и помогают обходить санкции.

    Накануне премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава, которая долгое время блокировала принятие 18-го пакета антироссийских санкций, поддержит его. Он рассказал, что договорился с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен о гарантиях для своей страны в связи с ценами на газ. Фицо добавил, что все возможности для переговоров уже исчерпаны, и сохранение позиции блокирования может поставить под угрозу интересы Словакии.

    На фоне сообщений об утверждении 18-го пакета санкций стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,12% и на пике составила 70,3 долларов за баррель, передает РБК.

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    18 июля 2025, 15:56 • Новости дня
    Медведев рассказал, каким местом думает «омерзительная старуха» фон дер Ляйен
    Медведев рассказал, каким местом думает «омерзительная старуха» фон дер Ляйен
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, реагируя на слова Урсулы фон дер Ляйен о санкциях, напомнил о ее гинекологическом прошлом и подверг сомнению понимание европейским политиком сути вопроса.

    Медведев прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что 18-й пакет санкций, принятый Евросоюзом, нанес «удар в сердце военной машины России», передает ТАСС.

    Медведев сыронизировал над словами европейского политика, отметив: «Омерзительная старуха Урсула заявила об ударе ЕС в «сердце военной машины России». Не уверен, что она понимает, где сердце. Но думает она, похоже, всегда одним местом. Тем, которым занималась в период неудачной врачебной практики».

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что очередной пакет антироссийских санкций был нацелен на ключевые компоненты российской экономики и обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев напомнил главе Минобороны Германии Борису Писториусу и канцлеру Германии Фридриху Мерцу о фашистских корнях. Медведев также обвинил западные страны в ведении против России полноценной войны с использованием спутниковых данных и ракет.

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    18 июля 2025, 16:04 • Новости дня
    Губернатор Владимирской области напомнил Путину о сжегшем Киев князе
    Губернатор Владимирской области напомнил Путину о сжегшем Киев князе
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Владимирской области Александр Авдеев напомнил о попытках Киева посеять вражду на Руси в далеком прошлом.

    Авдеев рассказал, что в 1169 году Андрей Боголюбский объединил 11 княжеств и взял город Киев штурмом, передает телеканал «Звезда». По его словам, город был взят и сожжен за то, что «град сей сеял рознь между российскими землями и семьями».

    Напомним, Путин в пятницу встретился с главой Владимирской области. В ходе встречи глава государства отметил высокий уровень ДТП во Владимирской области и обратил внимание на необходимость предоставления жилья врачам для решения проблемы нехватки медицинских кадров.

    Авдеев пригласил Путина на торжественное открытие крупнейшей в регионе школы в Суздале.

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    19 июля 2025, 05:43 • Новости дня
    Полянский напомнил о последствиях «утки» Обамы для России
    Полянский напомнил о последствиях «утки» Обамы для России
    @ МИД РФ/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на заявление главы нацразведки США Тулси Габбард о безосновательной лжи администрации Барака Обамы насчет якобы вмешательства России в выборы 2016 года, напомнив о том, что эта американская «утка» имела для Москвы ощутимые последствия.

    «Не стоит забывать, что из-за этой «утки» на Россию были наложены вполне конкретные санкции. Отобрана недвижимость в США, высланы дипломаты, в частности», – написал он в Telegram-канале.

    Полянский задался риторическими вопросами, кто теперь будет с этим разбираться? И есть ли у США такие планы вообще?

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава нацразведки США Тулси Габбард разоблачила ложь администрации Обамы о России, которая якобы вмешивалась в выборы США в 2016 году и обеспечила победу Дональда Трампа в борьбе за пост президента.

    Сенатор Пушков призвал заявление главы нацразведки США Габбард изучать в Бухаресте, где, подобно администрации Обамы, огульно принялись обвинять Россию в подобном же.

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    18 июля 2025, 18:54 • Новости дня
    Пекин пообещал ЕС ответные меры за санкции против китайских банков

    SCMP: Пекин предупреждал ЕС о последствиях санкций против китайских банков

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел КНР Ван И предупреждал главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас о возможных ответных действиях Пекина, если Евросоюз включит китайские банки в новый санкционный список.

    Информация об этом появилась в газете South China Morning Post со ссылкой на дипломатические источники. Как сообщается, встреча Ван И и Каллас прошла в этом месяце. По данным издания, глава МИД КНР «три или четыре раза» акцентировал внимание европейской стороны на том, что в случае включения банков Suifenhe Rural Commercial Bank и Heihe Rural Commercial Bank в 18-й пакет санкций против России, Пекин примет ответные меры, передает ТАСС.

    Напомним, в пятницу ЕС включил в 18-й пакет антироссийских санкций два китайских банка. Кроме того, Евросоюз ввел санкции против китайских компаний за экспорт товаров для ВПК России.

    Китай осудил включение своих банков в санкционный список Евросоюза и пообещал защитить свои компании.

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    19 июля 2025, 06:29 • Новости дня
    В РЖД сообщили о задержании более 50 поездов из-за падения обломков БПЛА на пути
    В РЖД сообщили о задержании более 50 поездов из-за падения обломков БПЛА на пути
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    На перегоне Лихая – Замчалово Ростовской области временно остановили движение поездов из-за повреждения контактной сети после падения обломков беспилотника, сообщили в Telegram-канале РЖД.

    «В связи с повреждением контактной сети из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая – Замчалово в Ростовской области временно приостановлено движение поездов. В настоящее время в пути следования задержано более 50 поездов дальнего следования, отменен ряд пригородных электричек», – сказано в сообщении.

    В РЖД уточнили, что после обследования инфраструктуры железнодорожники приступили к восстановлению работы контактной сети и стараются максимально ускорить возобновление движения.

    «Пассажиры поездов, задерживающихся в пути следования, обеспечиваются водой, свыше четырех часов – питанием. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам», – добавили в РЖД.

    Об изменениях пассажиры поездов информируются по СМС. Также организован  оперативный штаб для ликвидации последствий.

    «Больше информации о движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)», – напомнили в компании.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, атака украинских дронов на Ростовскую область в ночь на субботу привела к остановке поезда Адлер – Москва, возгоранию жилых домов, отключению электричества и ландшафтному пожару, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

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    18 июля 2025, 12:57 • Новости дня
    Кремль заявил о наличии у России «иммунитета» к санкциям ЕС

    Песков заявил о приобретении Россией «иммунитета» от санкций ЕС

    Кремль заявил о наличии у России «иммунитета» к санкциям ЕС
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия приобрела иммунитет к западным ограничительным мерам, адаптировавшись к жизни в условиях санкционного давления, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия адаптировалась к жизни под санкционным давлением, приобрела иммунитет к западным санкциям и научилась жить в условиях ограничений, передает ТАСС.

    Песков также подчеркнул, что российское руководство намерено тщательно проанализировать новый пакет европейских санкций, чтобы минимизировать их последствия для страны. Он отметил, что проведение такого анализа является необходимой мерой.

    Кроме того, представитель Кремля обратил внимание на то, что каждый новый пакет ограничений Евросоюза наносит удар и по инициаторам рестрикций. По его словам, санкции становятся «оружием обоюдоострым», поскольку добавляют негативного эффекта для стран, которые их вводят.

    Ранее Пекин осудил новые санкции Евросоюза против России, поскольку они вредят интересам Китая.

    Напомним, Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России.

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    18 июля 2025, 19:59 • Новости дня
    Россия прекратила соглашение с ФРГ о военном сотрудничестве

    Мишустин прекратил соглашение с ФРГ о военном сотрудничестве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении соглашения с правительством Германии о военно-техническом сотрудничестве.

    Теперь Министерство иностранных дел России должно официально уведомить германскую сторону о принятом решении, передает ТАСС.

    В июне МИД распространил заявление о намерении российской стороны прекратить действие соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве. Газета ВЗГЛЯД писала, почему договор продолжал действовать до этого времени и к каким последствиям приведет отказ от него.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал Германию «соучастником» боевых действий на Украине.

    Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал Россию дистанцироваться от Европы.

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    18 июля 2025, 21:10 • Новости дня
    Россиянам разрешили давать экстренным службам позвонить
    Россиянам разрешили давать экстренным службам позвонить
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 1 сентября представители государственных органов и экстренных служб смогут использовать телефоны россиян для служебных звонков без риска нарушения закона.

    Перечень лиц, которым гражданин вправе передать свой абонентский номер, указан в утвержденном правительством постановлении, передает ТАСС. В этот список вошли представители органов государственной власти, местного самоуправления и экстренных оперативных служб при исполнении служебных обязанностей.

    Напомним, в Госдуме одобрили новые поправки, предусматривающие введение штрафов за незаконную передачу абонентского номера.

    Сенатор Артем Шейкин в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяcнил необходимость запрещающего передачу сим-карт законопроекта.

    Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Олег Матвейчев подчеркнул важность введения данного законопроекта для усиленной борьбы с мошенниками на Украине.

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    18 июля 2025, 20:30 • Новости дня
    На Украине признали неспособность ВСУ перейти в наступление
    На Украине признали неспособность ВСУ перейти в наступление
    @ REUTERS/Ivan Anatolii Stepanov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии перейти в наступление, как того якобы требует президент США Дональд Трамп, пишут украинские СМИ.

    Прошлогоднее вторжение в Курскую область осталось единственным наступательным маневром ВСУ, а текущие атаки приводят лишь к «незначительным продвижениям или вовсе завершаются без результатов, лишь замедляя при этом наступление российских войск», пишет издание «Страна», передает РИА «Новости»

    «У украинской армии резервов меньше, а потому и контратаки заканчиваются довольно быстро ввиду «стачивания» штурмовых отрядов. Без серьезных успехов, но с большими потерями», – отмечают журналисты.

    Также в публикации напомнили о частой критике в украинском обществе попыток безрезультатного наступления и призывах к переходу на стратегическую оборону ради минимизации потерь. Авторы материала выражают сомнения в наличии у ВСУ резервов для «большого» наступления и назвали сообщения о призыве Трампа к наступлению элементом внутренней пропаганды Киева, направленной на поддержание боевого духа и объяснение неудач в тактике контрударов.

    Ранее газета The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника писала, что президент США Дональд Трамп высказал мнение, что оборона не принесет Киеву успеха, и поинтересовался возможностью ударов по российским городам.

    В феврале российские военные сорвали наступление ВСУ на Белгородскую область.

    В апреле начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

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    18 июля 2025, 14:35 • Новости дня
    ЕС снизил потолок цены на российскую нефть до 47,6 доллара

    Tекст: Вера Басилая

    Совет Евросоюза принял решение о снижении ценового потолка на российскую нефть, а также ввел полный запрет на работу газопроводов «Северный поток», следует из заявления Совета ЕС о принятии 18-го пакета санкций.

    Решение о снижении потолка цены на нефть из России с шестидесяти до 47,6 долларов за баррель было принято Советом ЕС, передает РИА «Новости». При этом в заявлении говорится, что новый показатель соответствует текущим мировым котировкам.

    Документ также предусматривает автоматический динамический механизм, который позволит корректировать уровень потолка в зависимости от ситуации на рынке нефти. Это, как отмечается, должно усилить эффективность ограничительных мер против России.

    В пакете санкций содержится прямой запрет на любые операции с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток – 2». Под ограничения попадает не только транспортировка товаров, но и предоставление любых услуг для поддержания функционирования, строительства или эксплуатации этих проектов.

    Ранее Совет ЕС утвердил очередной пакет ограничительных мер против России, включающий новые рестрикции по нефти, банкам и поставкам технологий.

    ЕС снизил потолок цен на нефть до 47,6 доллара за баррель и ввел санкции против «Северных потоков». В черный список ЕС добавил 105 танкеров, перевозящих российскую нефть, и запретил импорт нефтепродуктов на основе нефти из России. Более 20 банков России были отключены от системы SWIFT.

    МИД России допустил возможность ответных мер на новые санкции ЕС. Кремль заявил о наличии у России «иммунитета» к санкциям ЕС.

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    18 июля 2025, 21:46 • Новости дня
    Bild: Трамп заставил Германию отдать Украине свои системы ПВО

    Bild: Трамп отказался поставлять ПВО Украине и потребовал действий от ФРГ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы европейские страны, включая ФРГ, поставляли на Украину системы ПВО из своих арсеналов, сообщает Bild.

    Как сообщает издание Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, Трамп отказался передавать Украине системы противовоздушной обороны из американских запасов, передает Lenta.ru. Вместо этого он потребовал, чтобы европейские страны, в первую очередь Германия, отправляли вооружения Киеву из собственных арсеналов.

    Также отмечается, что, по мнению Трампа, простого финансирования военной помощи Украине недостаточно, и союзники должны не только поставлять свои вооружения, но и приобретать новые исключительно у американских производителей.

    В Германии, по данным издания, уже фиксируется нехватка систем ПВО из-за давления со стороны США. При этом Германия ранее выступала одним из ведущих поставщиков вооружений Киеву.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины. Канцлер Германии ранее заявил о подготовке поставок дальнобойных вооружений Украине, произведенных британской и немецкой промышленностью.

    Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались закупать американское оружие для Украины, ссылаясь на планы по поддержке собственной промышленности.

    Напомним, Трамп предлагал новую схему поддержки Киева, согласно которой США будут поставлять вооружения за счет финансирования со стороны ЕС.

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