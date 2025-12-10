Tекст: Вера Басилая

Лавров в ходе правительственного часа в Совете Федерации заявил, что Россия внимательно следит за обеспечением прав своих граждан за рубежом и принимает меры против любых проявлений дискриминации, передает ТАСС.

«Продолжаем работать над консолидацией многонационального, многоконфессионального русского мира, защищая позиции русского языка, культурно-исторического наследия нашей страны», – заявил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что отдельное внимание уделяется реализации указа президента России о предоставлении гуманитарной помощи тем, кто разделяет традиционные российские духовно-нравственные ценности. По его словам, эти вопросы давно находятся среди приоритетов ведомства.

Лавров также сообщил, что в предложениях США, которые в Москву недавно привозил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, речь идет о необходимости обеспечения прав национальных меньшинств на Украине. Министр отметил, что в этих инициативах говорится о сохранении религиозных свобод и обязательств в отношении национальных меньшинств «на Украине – там, что останется от Украины».

Он подчеркнул, что этот пункт подробно обсуждался на встречах спецпредставителя США с президентом России Владимиром Путиным. Москва продолжит уделять значительное внимание реализации этой политики во внешней деятельности.

Депутаты Верховной рады одобрили законопроект об исключении русского языка из перечня, которому предоставлялись гарантии защиты по Европейской хартии.

Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук обвинил Верховную раду в неонацизме и русофобии в связи с отменой защиты русского языка.