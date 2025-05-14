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Учебный самолет Сил самообороны Японии упал в пруд близ Инуямы
В районе города Инуяма в Японии рухнул учебный самолет, на борту находились два человека.
Учебно-тренировочный самолет Сил самообороны Японии, предположительно, потерпел крушение недалеко от города Инуяма в префектуре Аити, передает ТАСС.
Инцидент произошел около 15.00 по местному времени, когда местные пожарные получили сообщения о падении самолета в пруд.
По данным телеканала NHK, источник в министерстве обороны сообщил, что летательный аппарат пропал с радаров. На борту самолета находились два человека, их судьба на данный момент неизвестна.
Пожарные и спасатели прибыли на место предполагаемого падения и продолжают поисково-спасательную операцию. Официальные представители министерства обороны пока не предоставили дополнительной информации о типе самолета и обстоятельствах происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2025 года истребитель FA-50 ВВС Филиппин пропал с радаров во время ночных маневров.
В 2022 году истребитель F-15 Сил самообороны Японии пропал с радаров в ходе полета в районе префектуры Исикава.