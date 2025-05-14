Учебный самолет Сил самообороны Японии упал в пруд близ Инуямы

Tекст: Мария Иванова

Учебно-тренировочный самолет Сил самообороны Японии, предположительно, потерпел крушение недалеко от города Инуяма в префектуре Аити, передает ТАСС.

Инцидент произошел около 15.00 по местному времени, когда местные пожарные получили сообщения о падении самолета в пруд.

По данным телеканала NHK, источник в министерстве обороны сообщил, что летательный аппарат пропал с радаров. На борту самолета находились два человека, их судьба на данный момент неизвестна.

Пожарные и спасатели прибыли на место предполагаемого падения и продолжают поисково-спасательную операцию. Официальные представители министерства обороны пока не предоставили дополнительной информации о типе самолета и обстоятельствах происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2025 года истребитель FA-50 ВВС Филиппин пропал с радаров во время ночных маневров.

В 2022 году истребитель F-15 Сил самообороны Японии пропал с радаров в ходе полета в районе префектуры Исикава.