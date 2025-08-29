Забастовка в CDC США произошла на фоне увольнений и сокращений

Tекст: Денис Тельманов

Десятки сотрудников и руководителей Центров по контролю и профилактике заболеваний США устроили забастовку в четверг на фоне внутренних перестановок, передает Axios. В публикации подчеркивается, что акция связана с недавними кадровыми изменениями в структуре ведомства.

Ранее стало известно о сокращении как минимум 600 сотрудников CDC в рамках политики администрации Дональда Трампа по снижению госрасходов, пишет РИА «Новости». Как отмечает портал, увольнения затронули и руководство – была уволена глава CDC Сьюзан Монарес.

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди – младший объявил о сокращении порядка 20 тысяч штатных сотрудников в рамках реформ департамента государственной эффективности. В июле федеральный судья в Род-Айленде заблокировал планы по массовым увольнениям и реорганизации министерства здравоохранения.

Сенаторы-демократы инициировали расследование после того, как Кеннеди-младший уволил всех 17 членов консультативного комитета по практике иммунизации, который занимался вакцинацией, отмечает агентство Reuters.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс считал, что Дональд Трамп своими методами навредил доминированию доллара в мировой экономике.

Трамповская индустриализация стала попыткой вернуть Америку в 1950-е годы, игнорируя современные реалии. Инфляция и сверхпотребление расценивались как системные проблемы экономики США, а не временные трудности.

В результате масштабной торговой войны американская валюта ослабла, несмотря на противоположные ожидания.