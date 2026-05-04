Мурашко объяснил, почему последние 12 лет жизни человек может болеть

Мурашко предупредил о хронических болезнях без ЗОЖ в последние 12 лет жизни
По словам Мурашко, последние 12 лет жизни человека, который не следовал правилам здорового образа жизни, часто сопровождаются тяжелыми хроническими болезнями, передают «Вести».
Мурашко отметил, что соблюдение ЗОЖ увеличивает продолжительность здоровой жизни. По его словам, «если человек не придерживается каких-то правил, то последние 12 лет жизни очень часто сопряжены с временем тяжелых хронических болезней».
Министр добавил, что здоровый образ жизни способен прибавить 10–15% к общему времени жизни. Мурашко подчеркнул, что сохранение долголетия и высокого качества жизни сегодня возможно благодаря современной медицине. Он также призвал мужчин внимательнее относиться к своему здоровью наравне с женщинами.
Говоря о детском ожирении, министр сообщил, что ключевую роль в его профилактике играют знания родителей и следование медицинским рекомендациям. Мурашко уточнил, что грудное вскармливание является оптимальным вариантом питания для ребенка, позволяющим избежать набора лишнего веса или дефицита питательных веществ. Он обратил внимание, что некоторые производители эксплуатируют тягу к сладкому и жирному, но отметил появление тренда на здоровое питание.
Ранее Мурашко заявил, что значительное влияние на увеличение продолжительности жизни оказывает не только высокий уровень медицины, но и вовлеченность граждан в занятия спортом и культурой.