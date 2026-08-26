На днях страну всколыхнули два очень разных, но одновременно очень похожих случая. В Волгоградской области штрафанули на 40 тыс. рублей пенсионера, пытавшегося сбить дрон, а в Тульской области местные власти пригрозили наказанием 12-летней девочке, нарисовавшей смешариков на детской площадке.0 комментариев
В Новосибирске представили автономного робота-помощника для поликлиник
Робота для медицинских учреждений показали на форуме «Технопром-2026»
Отечественного сервисного робота, который в 3-4 раза дешевле зарубежных аналогов, представили на форуме «Технопром-2026» в Новосибирске на стенде Минобрнауки России.
Отечественную разработку, предназначенную для помощи пациентам и посетителям медицинских учреждений, продемонстрировали на стенде Минобрнауки России в рамках форума «Технопром-2026» в Новосибирске, передает ТАСС.
«Сейчас многие видят, что китайские роботы, которые танцуют, прыгают или делают шоу. У нас же робот не просто развлекает, он действительно может являться помощником. У него есть навигационная база, которая позволяет ездить, допустим, сопровождать клиентов, пациентов и посетителей разных учреждений», – заявил генеральный директор компании-разработчика «Модеста» Александр Сахатский.
По словам руководителя проекта, российская машина обходится в три-четыре раза дешевле зарубежных аналогов. Устройство способно работать полностью автономно, составляя карту помещения с помощью специальной навигационной системы. После последних обновлений робот может функционировать до 20 часов.
Аппарат оснащен микрофонной матрицей для фиксации звуковой информации. Кроме того, разработчики внедрили программное обеспечение с нейросетевым модулем, благодаря которому робот обучается в процессе общения с людьми. Форум «Технопром», где представили новинку, проходит с 26 по 28 августа и собрал делегации из 40 стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Новосибирской области анонсировали торжественный запуск научной установки СКИФ на форуме «Технопром-2026».
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о регистрации первой отечественной роботизированной установки для хирургии.
В августе Росстандарт приступил к созданию новых государственных стандартов для сервисных роботов-доставщиков.