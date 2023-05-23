В России приняли закон о штрафах за укусы животных

Госдума приняла закон о штрафах за выброшенных питомцев и укусы животных

Госдума приняла во вторник закон, вводящий штрафы в размере до 30 тыс. рублей за выброшенных домашних животных и до 200 тыс. рублей – за укусы животных.

Документ был внесен в июле 2021 года первым замглавы комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым и председателем комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Первое чтение прошло 21 декабря того же года.

Изменения должна быть внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно им, за несоблюдение требований к содержанию домашних животных вводится штраф до 3 тыс. рублей для граждан, до 15 тыс. рублей – для должностных лиц, до 30 тысяч – для юрлиц, передает ТАСС.

За жестокое обращение с животными – если отсутствуют признаки уголовно наказуемого деяния – гражданам грозит штраф до 15 тыс. рублей, должностным лицам – до 30 тысяч, юрлицам – до 100 тыс. рублей.

Поправки также вводят денежные наказания для владельцев приютов за несоблюдение требований к деятельности по обращению с животными: для должностных лиц до 15 тыс. рублей, для юрлиц – до 30 тыс. рублей.

За ненадлежащее обращение с бездомными животными грозит предупреждение, а затем штраф до 5 тыс. рублей, должностным лицам – втрое больше, юрлицам – до 50 тыс. рублей.

Несоблюдение требований использования животных в культурно-зрелищных целях повлечет за собой штраф для граждан до 15 тыс. рублей, для должностных лиц – вдвое выше, для юрлиц – до 100 тыс. рублей. За использование животных в зоопарках, цирках, океанариумах, дельфинариях без лицензии должностным лицам грозит штраф до 50 тыс. рублей, юридическим лицам – в четыре раза больше.

За нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан, водится штраф в размере до 30 тыс. рублей для граждан, до 100 тыс. рублей для должностных лиц, до 200 тысяч – для юридических. Причем административная ответственность не применяется к владельцу животного, если инцидент произошел тогда, когда оно находилось под присмотром другого человека.

Ранее Госдума запретила изымать домашних животных за долги. При этом там назвали сомнительным законопроект о регулировании регионами численности бездомных животных.