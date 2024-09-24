Госдума освободила участников СВО от наказания на стадии суда

Госдума приняла закон о прекращении дел участников СВО на стадии суда

Tекст: Елизавета Шишкова

Законопроект был принят сразу во втором и третьем чтениях и касается лиц, которые находятся на военной службе в период мобилизации, военного положения или в военное время. Это нововведение предусматривает возможность прекращения уголовного дела по ходатайству командования воинской части, сообщает ТАСС.

С марта этого года в России действуют поправки в уголовное законодательство, которые позволяют приостанавливать уголовные дела и отменять меры пресечения для военнослужащих. В случае если приговор уже вступил в силу, осужденные условно освобождаются от наказания, а их контроль передается командованию. После получения госнаграды или окончания службы они полностью освобождаются от ответственности, и их судимость гасится.

Законопроект вносит изменения в ст. 78.1 Уголовного кодекса РФ, давая возможность освободить от ответственности на стадии судебного производства или апелляции. Это касается призванных на службу или заключивших контракт в Вооруженных силах РФ в период мобилизации и военных действий. Суд сможет принять решение о приостановлении дела или отмене меры пресечения на основании ходатайства командования.

Поправка, поддержанная Госдумой во втором чтении, определяет взаимодействие между судебным департаментом при Верховном суде и Минобороны. Это необходимо для координации действий по прекращению уголовных дел и освобождению осужденных. Нововведение касается как лиц, находящихся на службе, так и тех, кто уже был осужден, но приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в августе Верховный суд России направил в Госдуму законопроект, освобождающий от уголовной ответственности мобилизованных и контрактников на стадии судебного производства.