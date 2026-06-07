  • Новость часаМинобороны сообщило о продвижении российских войск на Украине
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    Каждый российский солдат войдет в единую информационную сеть
    Губерниев: Финал Андреевой на «Ролан Гаррос» – победа десятилетия для российского спорта
    Глава Рособрнадзора считает нужным смену формата домашних заданий из-за ИИ
    Сечин заявил о риске крупнейшего финансового пузыря со времен XIX века
    ВСУ нанесли удар по мосту в районе Чонгара на границе с Крымом
    Катера ВСУ с десантом уничтожены дронами Черноморского флота
    Тайвань задействовал пять кораблей береговой охраны из-за морской операции Китая
    Дроны ВС России уничтожили редкий шведский танк под Харьковом
    Умер отдавший приказ об обстреле Белгорода в 2022 году полковник ВСУ Дрогайцев
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Русский язык обязательно победит

    Выучить второй язык – это значит получить вторую душу. Русский язык всегда давал народам вторую душу, но никогда не отнимал первую. Русский язык и его путь – свидетельство того, что другие народы, языки и культуры можно не уничтожать ради создания или усиления своего государства.

    9 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Детский труд не только вреден, но и полезен

    В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.

    17 комментариев
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев США хотят задушить Китай в объятиях ИИ

    Чтобы контролировать глобальную ИИ-гонку, а в перспективе создать и возглавить новую монополию, американцы могут инициировать по аналогии с ОПЕК организацию производителей и экспортеров технологий искусственного интеллекта.

    4 комментария
    7 июня 2026, 12:54 • Новости дня

    Reuters сообщило о планах ОПЕК+ повысить добычу нефти в июле

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Семь ведущих стран ОПЕК+ на сегодняшней встрече, как ожидается, согласуют повышение квот на добычу нефти в июле к уровню июня на 188 тыс. б/с, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

    Семь ведущих стран ОПЕК+ на встрече, которая состоится в воскресенье, скорее всего, примут решение увеличить квоты на добычу нефти в июле на 188 тыс. баррелей в сутки, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. Это повышение будет аналогично майскому, но немного выше июньского, что связано с выходом Объединенных Арабских Эмиратов из состава ОПЕК и ОПЕК+.

    В сообщении агентства отмечается, что окончательное решение еще не принято, однако источники Reuters ожидают, что участники встречи поддержат такой шаг. По данным агентства, во время министерской встречи не ожидается изменений в общей политике по добыче нефти.

    В воскресенье пройдет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, министерская встреча ОПЕК+, совещание стран ОПЕК и встреча «семерки». Начало всех мероприятий намечено на 15:30 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце семь государств альянса согласовали новые квоты на июнь с ростом добычи на 188 тыс. баррелей в сутки.

    Перед этим Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК для увеличения собственной добычи нефти.

    Позже вице-премьер России Александр Новак подтвердил сохранение прежних графиков компенсаций излишне добытого топлива.

    6 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    Кобяков: Мы навсегда отобьем охоту Запада бросаться на Россию с оружием
    Кобяков: Мы навсегда отобьем охоту Запада бросаться на Россию с оружием
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советник президента Антон Кобяков обвинил западные страны в стремлении к реанимации фашизма и пообещал ответ, который навсегда пресечет военные авантюры.

    Советник президента Антон Кобяков высказался о западных планах в отношении России, передает РИА «Новости».

    «Сегодня Запад опять решил возродить фашизм, память оказалась короткая. Но мы помним и чтим нашу историю, и всегда будем против любой реинкарнации фашизма», – заявил он.

    Кобяков добавил, что так называемые партнеры, как и 85 лет назад, рассчитывают на поход на Восток и уничтожение русских, но, по его словам, в этом они просчитались. Советник подчеркнул, что Москва не позволит реализовать такие сценарии. Он отметил, что в нынешних условиях Россия задействует иные средства обороны

    «Если так называемые партнеры сегодня, как и 85 лет назад, думают, что историческая спираль и поход их на Восток снова приведут к уничтожению множества русских, то они заблуждаются. В этот раз с нашей стороны будут задействованы другие средства обороны. Мы навсегда отобьем охоту бросаться на Россию с оружием», – предупредил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественной церемонии в МИД заявил о призывах в Европе повторить опыт нацистов и нанести России стратегическое поражение.

    Позже эксперты в материале газеты ВЗГЛЯД расценили усиление военной риторики Германии и призывы к расчленению России как проявление реваншизма. А сам Кобяков на ПМЭФ заявил о попытках США выйти из украинских переговоров на фоне, по его словам, ясного исхода СВО в пользу России.

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    6 июня 2026, 18:42 • Новости дня
    В Раде назвали встречавшегося с Зеленским российского бизнесмена
    В Раде назвали встречавшегося с Зеленским российского бизнесмена
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский миллиардер Роман Абрамович, по словам украинского депутата Алексея Гончаренко, в мае провел встречу с Владимиром Зеленским в Киеве.

    Российским бизнесменом, который встречался с Владимиром Зеленским, был Роман Абрамович, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко ( внесен в перечень террористов и экстремистов), пишут «Вести».

    По информации депутата, встреча прошла в Киеве 21 мая. В своем Telegram-канале он заявил: «Такая встреча действительно состоялась, и речь идет о Романе Абрамовиче».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на ПМЭФ сообщил о просьбе Владимира Зеленского организовать встречу через российского предпринимателя.

    Ранее Гончаренко в соцсетях заявил о «положительных сигналах» в словах Путина по Украине. А пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил о готовности Путина в любой момент встретиться с Зеленским в Москве или в другой точке.

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    6 июня 2026, 11:17 • Видео
    В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

    Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

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    6 июня 2026, 17:59 • Новости дня
    Россиянка Мирра Андреева триумфально выиграла финал турнира «Ролан Гаррос»
    Россиянка Мирра Андреева триумфально выиграла финал турнира «Ролан Гаррос»
    @ TERESA SUAREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Девятнадцатилетняя Мирра Андреева впервые завоевала титул Большого шлема, уверенно обыграв в финале польку Майю Хвалиньскую и заработав 240 млн рублей призовых.

    Российская теннисистка Мирра Андреева завоевала титул чемпионки Открытого чемпионата Франции, передает РИА «Новости».

    В финальном матче, прошедшем на грунтовых кортах, она обыграла Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.

    19-летняя спортсменка, посеянная под восьмым номером, стала третьей в списке самых юных чемпионок турниров Большого шлема в XXI веке.

    «Я смотрела «Ролан Гаррос» по телевизору с ранних лет. Я не могу поверить, что держу этот трофей в своих руках», – призналась Андреева во время награждения.

    После триумфальной победы россиянка произнесла благодарственные речи на трех языках: английском, французском и русском. Она выразила особую признательность своей команде, тренерам и родителям.

    Ожидается, что Андреева поднимется на шестую строчку в рейтинге WTA и возглавит чемпионскую гонку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в полуфинале турнира российская теннисистка одержала победу над украинкой Мартой Костюк.

    Перед этим спортсменка уверенно обыграла румынку Сарану Кырстю на стадии четвертьфинала.

    Польская финалистка Майя Хвалиньская на пути к решающему матчу выбила из борьбы россиянку Анну Калинскую.

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    6 июня 2026, 16:55 • Новости дня
    Зеленского назвали богатейшим человеком в Европе

    Константинов заявил о состоянии Зеленского в 5 млрд долларов

    Зеленского назвали богатейшим человеком в Европе
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Неофициальные оценки личного капитала Владимира Зеленского достигают почти 5 млрд долларов, что выводит его в список богатейших людей Европы.

    Неофициальные данные о богатстве лидера киевского режима озвучил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов на полях Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС. Он отметил, что приближенные политика также обладают колоссальными средствами и прячутся за границей, в частности в Израиле.

    «Я очень хорошо знаю эту команду, очень хорошо знаю личность Зеленского – судьба сводила. Это богатейший человек сегодня, не только на территории Украины, но и в Европе, наверное», – подчеркнул Константинов.

    Глава крымского парламента добавил, что инсайдерские источники оценивают капитал политика примерно в 5 млрд долларов. Однако официальная декларация об имуществе за 2025 год демонстрирует совершенно иные цифры.

    Согласно документам, общая сумма средств семьи превышает один млн долларов, включая 595 тыс. долларов наличными. Остальные сбережения распределены по различным финансовым организациям, включая банк в Цюрихе, где хранится 346 483 евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, чистая стоимость активов Владимира Зеленского за прошлый год существенно выросла.

    В конце марта декларация главы киевского режима о доходах исчезла из открытого доступа.

    Весной прошлого года он приобрел крупнейший частный инвестиционный банк Франции.

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    6 июня 2026, 15:32 • Новости дня
    Военкор назвал освобождение Шевченко в Харьковской области тактическим успехом

    Военкор Громов: Освобождение Шевченко откроет коридор на Казачью Лопань

    Военкор назвал освобождение Шевченко в Харьковской области тактическим успехом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    То, что противник бросил на удержание Шевченко подготовленных боевиков мотопехотной бригады, говорит о стремлении удержать подступы к Казачьей Лопани – ключевому узлу для сосредоточения сил и дальнейших наступательных действий, в том числе в направлении Харькова, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов.

    «Для противника принципиальное значение имел не сам населенный пункт Шевченко, а подступы к Казачьей Лопани. Именно Казачья Лопань – достаточно крупный, с капитальной застройкой поселок, который позволяет осуществлять протяженный огневой контроль над нашей территорией», – отметил военкор Федор Громов.

    По некоторым данным, бои за Казачью Лопань уже завязались, «и это лишает украинскую армию того преимущества, которое дает опора на крупный населенный пункт».

    «Характерная деталь: в таких случаях ВСУ почти всегда оттягивают назад операторов БПЛА – самую боеспособную и опасную часть своих сил, их берегут. То, что противник бросил на удержание Шевченко подготовленных боевиков мотопехотной бригады, как раз и говорит о стремлении удержать подступы к этому ключевому узлу», – пояснил собеседник.

    Занятие Казачьей Лопани, по мнению спикера, в первую очередь упростит снабжение и накопление сил. «Этот поселок способен стать прекрасной локацией для сосредоточения сил и дальнейших наступательных действий, в том числе в направлении города Харьков», – полагает Громов.

    Таким образом – освобождение Шевченко – это локальный тактический успех. «Ощутимое, переломное преимущество на данном участке мы получим после установления полного контроля над Казачьей Лопанью. В текущей боевой обстановке именно обладание такими населенными пунктами с капитальной застройкой является определяющим. Шагов предстоит сделать еще немало, но взятие Казачьей Лопани под контроль откроет коридор для дальнейшего продвижения и станет действительно весомым звеном в общей операции по созданию зоны безопасности», – добавил собеседник.

    Громов особо отметил, что помимо продвижения по всей линии фронта Россия ежедневно наносит дальнобойные удары по украинским тыловым объектам.

    «Мы замечаем украинские налеты лишь потому, что противник смог резко нарастить количество применяемых дронов и поставил эти атаки на регулярную основу – раньше у него таких возможностей не было. Наши же массированные ответные действия давно стали обыденностью, идут постоянно, поэтому о них говорят значительно меньше, но это не значит, что их нет», – подчеркнул военкор.

    В субботу Минобороны объявило об освобождении подразделениями группировки войск Север населенного пункта Шевченко в Харьковской области.

    «Для удержания села противник перебросил резервы, состоящие из наиболее подготовленных украинских боевиков, но в ходе боев штурмовики группировки войск «Север» под прикрытием артиллерии и ударных БПЛА войск беспилотных систем сломили сопротивление противника, уничтожив последние группы националистов из состава отдельной мотопехотной бригады ВСУ», – говорится в сводке.

    В министерстве подчеркнули, что освобождение Шевченко позволит армии продвинуться к Казачьей Лопани, где находится крупный логистический центр противника. Там добавили, что бойцы наступают на нескольких направлениях и продолжают создавать зону безопасности в Сумской и Харьковской областях.

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    6 июня 2026, 19:20 • Новости дня
    МИД Азербайджана: Россиянин погиб при атаке на суда в Азовском море

    Tекст: Мария Иванова

    Среди жертв атаки на грузовые суда в Азовском море оказался гражданин России, которого первоначально приняли за азербайджанца.

    Один из пяти погибших в результате ударов по судам в Азовском море является гражданином России, передает РИА «Новости». Пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства уточнила информацию о жертвах инцидента.

    «В общей сложности четыре гражданина Азербайджана ранены, еще четыре – погибли. Также установлено, что еще одно лицо, первоначально объявленное погибшим гражданином Азербайджана, не имеет азербайджанского гражданства и происхождения, а является гражданином России», – говорится в сообщении дипломатов.

    Тела двух погибших азербайджанцев уже обнаружены, сейчас решается вопрос об отправке их останков в Баку.

    Судно «Циркон», на борту которого находились еще двое погибших, удерживается на месте из-за угрозы взрыва. Российские спасатели принимают меры для буксировки теплохода в порт.

    Пострадавшие моряки Самид Ибадзаде и Рашад Мадатханов выписаны из больницы в Ейске. Состояние еще двух раненых оценивается как удовлетворительное.

    Дипломаты оказывают помощь соотечественникам, размещенным в гостинице, в том числе с восстановлением утраченных документов для возвращения на родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинские беспилотники атаковали два грузовых судна в акватории Азовского моря.

    Заместитель главы МИД России Михаил Галузин возложил ответственность за эти удары на киевский режим.

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала данный инцидент очередным подтверждением террористической сущности украинских властей.

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    7 июня 2026, 07:58 • Новости дня
    Умер отдавший приказ об обстреле Белгорода в 2022 году полковник ВСУ Дрогайцев
    Умер отдавший приказ об обстреле Белгорода в 2022 году полковник ВСУ Дрогайцев
    @ STR/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    В Хмельницкой области Украины умер полковник ВСУ Валерий Дрогайцев, который в 2022 году приказал нанести удары по Белгороду.

    «В Хмельницкой области при «невыясненных обстоятельствах» скончался полковник ВСУ В.Г.Дрогайцев, командовавший 19-й ракетной бригадой ВСУ и отдавший приказ на обстрел Белгорода 3 июля 2022 года», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    На Сумском направлении штурмовики «Севера» продолжают продвигаться вглубь Сумской области. Сообщается об ударах по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Уланово, Ворожбы, Гнилицы, Ястребщины, Пигаревки, Вольной Слободы, Мироновки, Эсмани и поселка Хотень.

    Украинские ресурсы передают, что из-за действий российских операторов БПЛА логистика между Сумской и Харьковской областями Украины переориентируется через Полтавскую область.

    В Шосткинском районе штурмовики «Севера» ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе отмечено продвижение российских штурмовых подразделений на 17 участках до 600 м, продолжаются бои в Иволжанском, Писаревке, селе Новая Сечь и соседних населенных пунктах.

    В Краснопольском районе штурмовые группы продвинулись до 900 м, стрелковые бои идут в лесных массивах и западнее станции «Пятиполье». Подразделения РХБЗ нанесли удары ТОС по позициям ВСУ в районе Краснополья.

    На Харьковском направлении силы «Севера» расширяют полосу безопасности. Российские войска нанесли удары по скоплениям ВСУ в районах Казачьей Лопани, Одноробовки, Барановки, Вишневого, Захаровки, Волоховского, Грачевки, Турово и Бутенково. Российские штурмовые подразделения продолжают наступление в сторону крупного логистического центра ВСУ – поселка Казачья Лопань.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на десяти участках до 700 м и ведут стрелковые бои в селах Охримовка и Лосевка, а также в окрестных населенных пунктах и лесных массивах. Подразделения РХБЗ вновь нанесли удары ТОС по позициям ВСУ в районе Избицкого, где продолжается уничтожение живой силы противника. На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут бои в лесных массивах у Нововасилевки и за сутки продвинулись на двух участках до 450 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» установили контроль над Шевченко в Харьковской области. Военкор Федор Громов назвал освобождение Шевченко в Харьковской области локальным тактическим успехом.

    Военный эксперт Борис Рожин рассказал об ударах дронов по транспорту ВСУ на трассе Сумы – Харьков.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    6 июня 2026, 19:46 • Новости дня
    Охранники «Ролан Гаррос» заставили зрителей спрятать российский флаг

    Зрителей заставили убрать флаг России после победы Андреевой на «Ролан Гаррос»

    Tекст: Мария Иванова

    После победы 19-летней россиянки Мирры Андреевой в финале Открытого чемпионата Франции служба безопасности турнира заставила болельщиков убрать в сумку российский флаг.

    Инцидент произошел во время празднования триумфа 19-летней теннисистки из России, передает РИА «Новости». Журналист Бен Ротенберг в соцсети рассказал о деталях случившегося на трибунах.

    «Пока Андреева праздновала свою победу, пара болельщиков на «Шатрие» замахали российским флагом. Охранник «Ролан Гаррос» быстро подлетел и заставил их убрать флаг в сумку», – отметил репортер.

    В субботу Мирра Андреева завоевала свой первый титул на турнирах Большого шлема. На грунтовых кортах Парижа она уверенно обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2. Этот успех позволит россиянке подняться на шестую строчку в рейтинге WTA и возглавить чемпионскую гонку.

    В полуфинале турнира спортсменка одержала победу над украинкой Мартой Костюк.

    На стадии четвертьфинала теннисистка обыграла румынку Сорану Кырстю.

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    7 июня 2026, 10:22 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по мосту в районе Чонгара на границе с Крымом
    ВСУ нанесли удар по мосту в районе Чонгара на границе с Крымом
    @ SALDO_VGA

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате ночного налета дронов получило повреждения дорожное полотно в районе поселка Чонгар на границе с Крымом, что привело к изменению логистических маршрутов на полуостров, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    «В результате ночной атаки БПЛА повреждено мостовое полотно в районе населенного пункта Чонгар. В целях безопасности движение через АПП «Джанкой» временно перекрыто», – написал глава региона на платформе Max.

    Сейчас проезд легкового и грузового автотранспорта осуществляется по альтернативным путям. Водители могут свободно воспользоваться пунктами пропуска Армянск и Перекоп.

    На месте происшествия уже работают профильные службы для оценки ущерба и устранения последствий удара. Точные сроки завершения ремонта и полного восстановления движения будут объявлены позднее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе украинский беспилотник повредил автомобильный мост в Чонгаре.

    В начале июня власти разработали систему защиты трассы «Новороссия» от вражеских дронов.

    В мае из-за атак беспилотников девять округов Херсонской области остались без электричества.

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    7 июня 2026, 02:16 • Новости дня
    Катера ВСУ с десантом уничтожены дронами Черноморского флота

    Дроны Черноморского флота уничтожили катера ВСУ с десантом

    Катера ВСУ с десантом уничтожены дронами Черноморского флота
    @ Официальный канал военкора «Комсомольской правды» Александра Коца в «Максе»

    Tекст: Антон Антонов

    Расчеты беспилотников российского Черноморского флота поразили в Черном море два скоростных катера ВСУ, катера пошли ко дну, сообщил военкор Александр Коц.

    «Катера ВСУ пошли ко дну. Видео. Расчеты беспилотников Черноморского флота отработали по двум скоростным катерам ВМСУ. В лодках – бойцы в экипировке, с оружием. Морпехи, ССО – кого Киев в очередной раз погнал на «дерзкую морскую операцию» под камеру для отчета Сырскому», – сообщил Коц в «Максе», опубликовав соответствующее видео.

    По описанию Коца, прицельные удары пришлись сначала по корме первой лодки, шедшей на максимальной скорости. После попадания катер резко остановился, его накрыл густой черный дым, а военные – «те, кто не сгорел сразу» – оказались в июньской воде Черного моря «в полной снаряге» в километрах от берега, где, по его словам, шансов выжить не было.

    Вторая лодка попыталась оторваться, но, как следует из рассказа военкора, следующий заход дрона привел к детонации по корпусу, и оба кильватерных следа исчезли в одной точке.

    Военный эксперт Борис Рожин также сообщил в «Максе», что БПЛА Черноморского флота потопили в Черном море два скоростных катера ВМСУ с десантом, предположительно спецназом 73-го морского центра ССО ВСУ, и добавил, что спасательные работы не проводились.

    В Telegram Рожин опубликовал снимки поставленного Украине Эстонией катера Patrol 24 WP SAR. Уточняется, что катер уничтожен «Геранью».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня российские войска нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, а также по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, работающим в интересах украинской армии.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    6 июня 2026, 20:04 • Новости дня
    Российские силовики сообщили о разгроме сил ВСУ у Казачьей Лопани

    ВСУ понесли серьезные потери у Казачьей Лопани

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районе Казачьей Лопани в Харьковской области десантно-штурмовые подразделения ВСУ понесли тяжелые потери и практически перестали существовать как сила, сообщили российские силовики.

    Отдельные группы десантно-штурмовых подразделений ВСУ, переброшенные к Казачьей Лопани в Харьковской области, не смогли удержать наступление российских войск и были практически полностью уничтожены, пишет РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

    Силовики заявили, что изучили данные о потерях украинской стороны. «Анализ некрологов уничтоженных украинских боевиков показал, что задействованные для сдерживания российских сил в направлении Казачьей Лопани отдельные группы десантно-штурмовых подразделений ВСУ практически полностью уничтожены», – рассказали они.

    Казачья Лопань является крупным логистическим хабом ВСУ и одной из ключевых транспортных артерий снабжения на этом участке фронта. Освобождение населенного пункта, по оценке силовиков, затруднит переброску резервов и боеприпасов украинских формирований и создаст плацдарм для дальнейшего продвижения российских войск вглубь Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкор Федор Громов заявил о ключевой роли Казачьей Лопани как узла сосредоточения сил и района для возможного наступления на Харьков.

    Ранее сообщалось, что российские военнослужащие группировки войск «Север» ведут наступательные действия к крупному логистическому центру ВСУ поселку Казачья Лопань, уничтожая силы противника и беря в плен украинских боевиков.

    До этого на Харьковском направлении российские войска нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны у Казачьей Лопани и Волчанска с потерями противника до 70 военнослужащих и части техники.

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    7 июня 2026, 01:30 • Новости дня
    В МИД рассказали об отказе России работать с отдельными структурами ООН

    Замглавы МИД Алимов: Россия отказывается от работы с отдельными структурами ООН

    В МИД рассказали об отказе России работать с отдельными структурами ООН
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия отказалась от взаимодействия с рядом структур ООН, но продолжает считать организацию единственной площадкой для многосторонней дипломатии, сообщил замглавы МИД Александр Алимов.

    По оценке Алимова, весь секретариат ООН сегодня имеет ярко выраженную прозападную ориентацию. Он подчеркнул, что это, вместе с курсом западных стран на отказ от сотрудничества с Россией, серьезно осложняет работу Москвы в рамках организации.

    «У нас инструментарий, где мы блокируем что-то, не взаимодействуем», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

    В качестве примера замглавы МИД рассказал, что Россия блокирует инициированное Западом возобновление работы комитета по санкциям против Ирана. Кроме того, Москва не взаимодействует со спецпредставителем генсека ООН по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта из-за ее одиозных заявлений о военнослужащих России в зоне СВО.

    При этом Алимов подчеркнул, что сегодня в мире нет многосторонней дипломатии без ООН и, несмотря на ее неэффективность, громоздкость и другие недостатки, у организации нет реальной альтернативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алимов передал в московский офис ООН материалы об атаке на педагогический колледж в Старобельске.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о надежде Москвы на учет новым генеральным секретарем ООН ошибок Антониу Гутерреша.

    В мае ООН впервые включила российские вооруженные силы в ежегодный доклад о сексуальном насилии в зонах конфликтов. Посол России в ООН Василий Небензя назвал обвинения необоснованной ложью: «Это необоснованная ложь и предполагаемые вещи, которые снова выставляют Россию злодеем, как они делают это постоянно».

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    7 июня 2026, 03:20 • Новости дня
    МИД раскритиковал позицию Секретариата ООН по удару ВСУ в Старобельске
    МИД раскритиковал позицию Секретариата ООН по удару ВСУ в Старобельске
    @ МЧС России

    Tекст: Антон Антонов

    Мнение Секретариата ООН в Нью-Йорке о невозможности верификации удара ВСУ по колледжу в Старобельске не имеет оснований, заявил замглавы МИД Александр Алимов.

    Алимов провел переговоры с директором Информационного центра Всемирной организации в Москве Владимиром Кузнецовым, в ходе которых затронул ситуацию вокруг удара по учебному заведению, сообщается на сайте МИД.

    «Алимов подчеркнул, что утверждения Секретариата ООН в Нью-Йорке о невозможности верификации произошедшего в связи с отсутствием доступа к месту инцидента несостоятельны, так как российская сторона готова обеспечить приезд ооновской делегации в Старобельск по аналогии с посещением города делегацией Международного Комитета Красного Креста», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алимов передал в московский офис ООН материалы об атаке на педагогический колледж в Старобельске с фото- и видеодоказательствами.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пояснила позицию представителей ООН и их отказ ехать в Старобельск без въезда с территории Украины.

    Делегация Международного комитета Красного Креста побывала в Старобельске и выразила соболезнования в связи с атакой украинских войск на образовательное учреждение.

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    7 июня 2026, 08:58 • Новости дня
    Дроны ВС России уничтожили редкий шведский танк под Харьковом
    Дроны ВС России уничтожили редкий шведский танк под Харьковом
    @ VHMQ Photography/wikipadia.org

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Операторы ударных FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили редкий шведский танк STRV-103 в Харьковской области, сообщил начальник огневого поражения с позывным «Метеор».

    «В ходе выполнения специальных задач операторами ударных FPV-дронов 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» был поражен редкий шведский танк STRV-103. Технику противника уничтожили в капонире в Харьковской области», – заявил начальник огневого поражения с позывным «Метеор», передает РИА Новости.

    Офицер отметил, что пункт временной дислокации украинских танкистов обнаружили в тыловых районах. После передачи координат командованию расчеты беспилотников на оптоволоконном управлении нанесли точный удар. Инженеры-саперы специально оснастили дроны кумулятивной боевой частью, чтобы гарантированно пробить броню и исключить возможность ремонта техники.

    Танк STRV-103 разработали в 1960-х годах, а в 90-х сняли с вооружения шведской армии. Особенностью этой машины является отсутствие башни: наведение 105-миллиметрового орудия происходит за счет гидравлической системы самого корпуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки «Север» в начале июня ликвидировали более 130 украинских солдат на харьковском направлении.

    В конце мая расчеты РСЗО «Торнадо-Г» выжгли пять пунктов управления беспилотниками противника.

    Осенью прошлого года российские разведчики поразили замаскированный танк ВСУ под Харьковом.

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    7 июня 2026, 08:45 • Новости дня
    Поставки российских удобрений в Бразилию упали в полтора раза
    Поставки российских удобрений в Бразилию упали в полтора раза
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия в мае в 1,5 раза в годовом выражении сократила экспорт удобрений на бразильский рынок – примерно до 250 миллионов долларов, следует из данных статслужбы Бразилии.

    В конце весны поставки российской химической продукции бразильским аграриям снизились в полтора раза в годовом выражении, передает РИА «Новости». Общая стоимость экспорта составила 253,1 млн долларов, тогда как годом ранее этот показатель достигал 378 млн долларов.

    Наиболее заметное падение зафиксировано в сегменте калийных удобрений. Их продажи рухнули почти в два раза, опустившись до отметки в 136,3 млн долларов. Аналогичная динамика наблюдается и в поставках азотных составов, которые принесли экспортерам лишь 18,1 млн долларов.

    Несмотря на отрицательную динамику, российские производители удержали первое место по объемам экспорта на местном рынке. Вторую строчку заняла Канада с показателем 233 млн долларов, а замкнул тройку лидеров Китай, поставивший товаров на 221,4 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Бразилия сократила закупки российских удобрений до пятилетнего минимума.

    В прошлом году отечественные производители нарастили экспорт данной продукции в страны БРИКС примерно на 20 процентов.

    В январе американские компании увеличили импорт удобрений из России до рекордных значений с 2022 года.

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