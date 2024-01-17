Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.3 комментария
Путин призвал скорее решить вопрос открытия новых погранпунктов с КНР
Путин призвал скорее решить бюрократические проблемы для открытия новых погранпунктов с КНР
Необходимо как можно быстрее решить бюрократические проблемы для открытия дополнительных пунктов пропуска на границе с Китаем, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«По поводу новых пунктов пропуска, – и губернатор поддерживает это, бизнес тоже, им нужно товар тащить за сотни километров в Приморский край и еще куда-то, – поэтому нужно, конечно, это довести до конца, тем более что и наши партнеры с той стороны границы (Китай – прим. ВЗГЛЯД) тоже просят об этом и поддерживают», – передает его слова ТАСС.
Путин отметил, что в этом заинтересованы все стороны, поэтому бюрократические проблемы надо решить быстрее.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сотрудничество России и Китая стало образцом для великих держав.