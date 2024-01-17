Путин призвал скорее решить вопрос открытия новых погранпунктов с КНР

Путин призвал скорее решить бюрократические проблемы для открытия новых погранпунктов с КНР

Tекст: Елизавета Шишкова

«По поводу новых пунктов пропуска, – и губернатор поддерживает это, бизнес тоже, им нужно товар тащить за сотни километров в Приморский край и еще куда-то, – поэтому нужно, конечно, это довести до конца, тем более что и наши партнеры с той стороны границы (Китай – прим. ВЗГЛЯД) тоже просят об этом и поддерживают», – передает его слова ТАСС.

Путин отметил, что в этом заинтересованы все стороны, поэтому бюрократические проблемы надо решить быстрее.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сотрудничество России и Китая стало образцом для великих держав.