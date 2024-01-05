Сотрудничество России и Китая стало образцом для великих держав

Эксперты оценили итоги отношений России и Китая за 2023 год

Tекст: Евгений Поздняков

Прошедший год ознаменовался еще большим укреплением политических связей между Россией и Китаем. Страны регулярно «сверяли часы» путем встреч руководителей разного уровня. В марте внимание мировой общественности было приковано к визиту Си Цзиньпина в Москву, в рамках которого состоялись переговоры председателя КНР с Владимиром Путиным.

Итогом встречи лидеров стало подписание двух совместных заявлений: об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая, вступающих в новую эпоху, а также план развития ключевых направлений двустороннего экономического сотрудничества до 2030 года.

Оба лидера еще раз продемонстрировали общее понимание будущего миропорядка. В своей авторской статье для «Российской газеты», выпущенной в преддверии визита в Москву, Си Цзиньпин назвал «многополярность, экономическую глобализацию и демократизацию международных отношений» необратимой тенденцией. В свою очередь, Владимир Путин на страницах «Жэньминь Жибао» также заявил о стремлении обеих стран работать над формированием «более справедливой многополярной» системы межгосударственного диалога.

Встреча двух лидеров наделала немало шума в западной прессе, которая пыталась омрачить историческое событие. Однако «собака лает, а караван идет»: между Москвой и Пекином на протяжении всего 2023 года закреплялись теплые партнерские отношения, что еще раз подтвердил визит премьера Михаила Мишустина в КНР.

Основной целью поездки премьер-министра стала организация эффективной работы по линии правительств двух стран. Он обозначил и основные направления сотрудничества КНР и РФ: укрепление связей в отрасли информационных технологий, расширение воздушного сообщения и активное использование потенциала Северного морского пути.

Мишустин также указал на значимость промышленной и технологической кооперации, заявив о важности объединения ресурсов для создания конкурентоспособных и доступных по цене товаров. В частности, речь шла о партнерстве в рамках продвижения перспективных инновационных решений и гармонизации национальных стандартов и технических требований.

Последним громким визитом в рамках российско-китайских отношений в 2023 году стал приезд Владимира Путина в Пекин для участия в форуме «Один пояс – один путь». Президента РФ в Поднебесной встретили с особым восточным гостеприимством. В частности, он был первым из приглашенных гостей, кто зашел на приветственный ужин.

Переговоры глав двух государств продлились около трех часов. Большое внимание лидеры уделили инфраструктурным проектам. Так, Путин упомянул работу над прокладкой железнодорожных маршрутов из Центральной Сибири в южном направлении – в сторону Китая и Монголии. В числе других перспективных инициатив назывались Северный морской и Дальневосточный пути от Арктики на юг России.

Завершился год повторным визитом Михаила Мишустина в Пекин. Российский премьер встретился с Си Цзиньпином: их общение прошло в позитивном и многообещающем ключе. Председатель КНР заявил, что странам необходимо максимально использовать преимущества взаимодополняемости экономик, политического доверия, инфраструктурных связей и стремления народов к общению.

Не менее интересные изменения произошли и в позиции Китая по Украине. Если в прошлом году КНР крайне осторожно высказывался об СВО, то в этом Пекин вышел на совершенно иной уровень поддержки Москвы. В феврале Поднебесная выступила с мирной инициативой, состоящей из 12 пунктов, которые были во многом схожи с позицией России.

Перед публикацией инициативы действующий министр иностранных дел Китая Ван И встречался с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым. При подготовке столь важного документа КНР не консультировалась с офисом Зеленского, что также многое говорит о реальной позиции страны по текущему конфликту.

Но еще больший сдвиг в отношении Пекина к происходящим на Украине событиям произошел в декабре.

«Это ведь очень независимая нация. Президент Путин принимает решения, исходя из национальных интересов и безопасности», – так директор департамента Европы МИД Китая Ван Лутун ответил на просьбы европейских политиков убедить Москву пойти на уступки в конфликте.

Таким образом позиция КНР спустя года конфликта между Россией и Западом вокруг Украины стала еще более дружественной по отношению к Москве, что вызывает крайне неприятные эмоции как в Брюсселе, так и в Вашингтоне. При этом украинской проблематикой противостояние гегемонии США не ограничивается.

Например, Пекин и раньше высказывался о важности интеграционных объединений, способствующих выстраиванию многополярного порядка. Так, Си Цзиньпин, как и Владимир Путин, комплементарно оценил итоги саммита БРИКС, прошедшего летом этого года в ЮАР. Сближение позиций способно придать новый импульс двусторонним инициативам, касающихся всех межнациональных институтов.

Однако для полной реализации политических устремлений РФ и КНР необходима существенная экономическая база. В ее выстраивании и совершенствовании в 2023 году страны также заметно преуспели. Так, Пекин и Москва реализовали давно поставленную задачу – достигнуть товарооборота в 200 млрд долларов.

Важно подчеркнуть: к этой цели государства пришли раньше намеченного срока.

Изначально перейти порог планировали к 2024, однако уже в октябре Владимир Путин сообщил, что заветный показатель осуществился в жизнь, напоминает ТАСС. Огромный прогресс наметился и в дедоларизации торговых отношений РФ и КНР.

Осенью доля расчетов в национальных валютах между Москвой и Пекином составила 90% от общего числа сделок. К этой отметке государства пришли по-настоящему ударными темпами: еще в начале 2022 данная цифра «замерла» в районе 20%. К маю 2023 нам удалось подойти к 70%. Взятый темп говорит о том, что полное использование юаня и рубля в двусторонней торговле – лишь вопрос времени.

Доверие к «партнерским деньгам» растет и внутри двух государств. Россия переходит на китайскую валюту при заключении сделок с третьими странами, например, с Индией. Кроме того, именно юань заменил доллары и евро в золотовалютных резервах РФ и в Фонде национального благосостояния, где его доля была наращена до рекордных 60%.

Финансовые изменения повлияли и на увеличение объемов торговли. Так, по информации Reuters, расчеты за нефть, уголь и отдельные металлы между двумя странами были практически полностью переведены на юань. Другими быстро растущими позициями стали оборудование, товары народного потребления, электроника, автомобили и комплектующие.

В сфере гуманитарного сотрудничества за этот год также достигнуто немало успехов. Было возобновлено туристическое сообщение между двумя государствами. Лишь за первый квартал 2023 Генконсульство РФ в Китае выдало более 50 тыс. виз. Больше всего услугами диппредставительства пользовались в городах Шэньяне и Пекине, где было оформлено 29 и 12 тыс. документов соответственно.

Россияне также получили возможность группового туризма в города КНР. Дипломатические представители Поднебесной даже выступили за введение безвизового режима. Этот вопрос давно обсуждался Москвой и Пекином. Осуществить подобное между двумя великими державами достаточно сложно, поскольку имеются немалые экономические и социальные риски, однако желание сторон сближаться и укреплять гуманитарные связи – приятно само по себе.

Впрочем, сотрудничество России и Китая не безоблачно.

Так, в мае КНР проголосовала за резолюцию ГА ООН, где РФ, фактически, призвана агрессором, напоминает «Регнум». Много шума наделала и встреча Си Цзиньпина с Джо Байденом: ряд отечественных экспертов писали о готовности Пекина отказаться от развития связи с Москвой в пользу нормализации диалога с Америкой.

Вопросы вызывает и экономическое сотрудничество России и Китая. Если РФ поставляет КНР преимущественно сырье, то Поднебесная насыщает отечественные рынки высокотехнологичными товарами. Отечественные эксперты отмечают, что отношения двух стран обладают достаточным градусом доверия для преодоления имеющихся проблем.

«Прошедший год выдался для отношений Китая и России достаточно плодотворным. Москве и Пекину удалось добиться значительных успехов в плане экономического взаимодействия. Раньше намеченного срока государства выли на уровень товарооборота в 200 млрд долларов, постепенно растет доля национальных валют при заключении торговых сделок», – сказал экономист Иван Лизан.

«Главным достижением Китая в рамках двусторонних связей является наращивание присутствия на автомобильных рынках России. Марки КНР сумели заменить ушедшие европейские компании. В настоящий момент на Поднебесную приходится около 60% от общего числа поставок машин в РФ. Это солидный результат, – отмечает эксперт. –

Для Москвы основной победой стали снятия ограничений на экспорт рыбы и свинины в Китай. Отечественные производители этих товаров давно боролись за возобновление торговли по данным позициям. Сам факт того, что этого удалось добиться, говорит об имеющемся между двумя государствами взаимопонимании».

«Мы можем договариваться и находить компромисс по самым сложным вопросам несмотря на то, что они стояли на повестке дня несколько лет. На мой взгляд, это ярчайший показатель готовности России и Китая укреплять имеющиеся связи. Обе страны относятся друг к другу с глубоким уважением, а в современном мире увидеть это можно не так часто», – подчеркивает он.

«Также растет объем растениеводческих поставок со стороны РФ в КНР. Север Поднебесной – перспективный регион, климатические условия которого не позволяют выращивать большое число зерновых культур. Российский импорт становится спасительным для этой территории. Однако нам еще предстоит здесь закрепиться», – уточняет Лизан.

«К сожалению, в наших отношениях имеются и проблемы. Товарооборот между Москвой и Пекином сложился крайне непропорциональным образом. Если РФ поставляет восточному соседу преимущественно сырье, то Китай отправляет нам готовую продукцию, зачастую относящуюся к высокотехнологичному сектору», – указывает экономист.

«Данную ситуацию необходимо исправлять. Добиться изменений можно исключительно за счет переговоров на самом высоком уровне. Необходима еще одна встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина, а также регулярный диалог профильных ведомств, к которому будут подключены ведущие частные компании обоих государств», – считает собеседник.

«Вполне возможно, что выходом может стать размещение китайских производств на территории России. Обстоятельства к этому предрасполагают. Отечественный рынок покинуло большое число европейских фирм. Думаю, КНР может рассмотреть возможность их замещения. Главное – найти общий знаменатель», – акцентирует Лизан.

Что касается политического сотрудничества, то здесь эксперты отмечают важность поддержки Россией и Китаем концепции многополярного мира, считает Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова. «Мы выступаем единым фронтом за то, что разные регионы планеты могут иметь свой собственный, неповторимый стиль развития, и никакие ограничения не должны быть применены в отношении другой страны лишь за то, что она якобы менее демократична, чем ваша», – сказал он.

«Другое дело, что способ достижения данного миропорядка Москва и Пекин выбрали совершенно разный. Всю свою историю Китай развивался как торговая сверхдержава, для которой свобода экономических связей стояла превыше всего. В связи с этим Поднебесная готова пойти на компромиссы с западными странами во имя сохранения основного драйвера роста», – отмечает эксперт.

«Россия же более спокойно реагирует на потребность прямого военного столкновения с империалистическими силами. Москва привыкла периодически оказываться в изоляции от западного мира, в то время как Китай воспринимает угрозу остаться без внешних связей как экзистенциальную»,

– подчеркивает собеседник. «Собственно, это и стало причиной решимости Поднебесной предложить России план мирного урегулирования конфликта на Украине. Не думаю, что позиция Пекина с февраля сильно изменилась. Он также рассчитывает на дипломатический выход из сложившейся ситуации. Другое дело, что КНР наглядно убедилась в неготовности США и ЕС поспособствовать окончанию этой трагедии», – уточняет он.

«План, предложенный Китаем, стал «лакмусовой бумажкой», с помощью которой Пекин определяет сторонников идеи многополярного мирного сосуществования и ее противников. Разумеется, это в некоторой степени влияет и на его политику по отношению к данным государствам», – акцентирует Маслов.

«Близость политических позиций РФ и КНР позволяет двум странам активно наращивать и экономическое взаимодействие. В этом году мы наконец-то достигли отметки товарооборота в 200 млрд долларов, и сейчас стремимся с к новым высотам – 300 млрд. Конечно, данный показатель будет получен за счет увеличения поставок нефти и газа», – считает собеседник.

«Важно попытаться диверсифицировать имеющиеся финансовые отношения. На мой взгляд, осуществить это можно за счет повышения добавочной стоимости продукции, импортируемой со стороны России. Сейчас мы замечаем серьезную разницу зарплат в РФ и КНР. Доходы рабочих в Китае гораздо более высоки», – рассуждает политолог.

«В связи с этим для Пекина логичны вложения в строительство совместных промышленных комплексов на территории нашей страны. В принципе, сфера производства автомобилей вполне может подойти на роль локомотива развития данного вида партнерства. Попытки ее локализации в России со стороны компаний Поднебесной уже заметны»,

– указывает востоковед. «При этом отношения двух стран улучшаются на гуманитарном уровне. Все больше студентов в Китае высказывают заинтересованность в изучении русского языка. Активно развиваются совместные программы получения высшего образования. Однако взаимодействие в науке до сих пор требует выхода на качественно иной уровень», – акцентирует он.

«Наши страны обладают удивительными кадрами, способными создать множество великих вещей. Если объединить их таланты, то Пекин и Москва шагнут далеко вперед в техническом плане. К этому необходимо стремиться, обсуждая друг с другом способы взаимодействия, при которых государственные секреты не будут находиться под угрозой», – указывает эксперт.

«Уверен, что КНР и РФ в следующем году еще сильнее сблизятся по всем имеющимся направлениям сотрудничества. В конечном счете, наши страны на собственном примере доказывают тот факт, что теплые отношения между двумя великими державами вполне способны существовать и во времена глобальных перемен», – резюмирует Маслов.