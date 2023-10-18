Путин сообщил о работе над ж/д маршрутами в Монголию и Китай

Путин: Россия с партнерами работает над прокладкой маршрутов в Монголию и Китай

Tекст: Ольга Никитина

Он проинформировал коллег и о других планах по созданию новых маршрутов и развитию российской транспортной инфраструктуры, передает РИА «Новости».

Так, в европейской части страны формируется международный коридор Север-Юг, связывающий российские порты на Балтике и в Арктике с портами на побережье Персидского залива и Индийского океана. Еще один транспортный меридиан с севера на юг пройдет через уральский регион России и Сибирь, добавил президент.

«Его ключевые элементы – это модернизация центрального участка Транссиба, включая Западно-Сибирскую железную дорогу на территории наших областей – Омской, Новосибирской, Кемеровской, Томской области, Алтайского края, это все регионы Сибири России», – уточнил Путин.

Он также упомянул о строительстве так называемого Северного морского хода, это еще одна железнодорожная ветка с выходом к портам Северного Ледовитого океана и полуострова Ямал на севере Красноярского края. Президент рассказал и о планах создания новой Северо-Сибирской железнодорожной магистрали от Ханты-Мансийского автономного округа до ее стыковки с крупнейшей железнодорожной сетью – Транссибом и Байкало-Амурской магистралью.

Еще один коридор от Арктики на юг России планируется создать на Дальнем Востоке. По словам Путина, его элементы также формируются – это железнодорожная ветка от БАМа в Якутию, мосты через реки Лена и Амур, Тихоокеанская железная дорога, модернизация автомобильных трасс, создание глубоководных терминалов на восточном участке Северного морского пути.

«Все эти транспортные коридоры с севера на юг в европейской части России, в Сибири, на Дальнем Востоке открывают возможность напрямую соединить, интегрировать Северный морской путь с крупными логистическими узлами на юге нашего континента, на побережье Индийского и Тихого океанов», – заявил президент.

Также Путин заявил, что Россия и Китай, как и большинство стран мира, разделяют стремление к равноправному сотрудничеству при уважении права каждого государства на собственную модель развития.

В ходе российско-китайских переговоров Путин заявил о востребованности тесной внешнеполитической координации Москвы и Пекина.