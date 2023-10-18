Путин рассказал об общих стремлениях России и Китая

Путин: Россия и Китай разделяют стремление к равноправному сотрудничеству в мире

Tекст: Ольга Никитина

«Мы неоднократно отмечали, что Россия и Китай, как и большинство государств мира, разделяют стремление к равноправному взаимовыгодному сотрудничеству в целях достижения всеобщего устойчивого и долгосрочного экономического прогресса и социального благополучия при уважении цивилизационного разнообразия и права каждого государства на собственную модель развития», – приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что интеграционная повестка «в самом широком ее понимании» является неотъемлемой частью «национальной стратегии по развитию России и укреплению экономического, технологического и финансового суверенитета, модернизации и расширению инфраструктуры». По словам главы государства, работа РФ в данном ключе важна в том числе потому, что Россия является самой большой по территории страной мира, и «связанность всех партнеров через ее территорию имеет серьезное значение» для друзей и партнеров Москвы.

Путин обратил внимание на то, что инициатива «Один пояс – один путь» хорошо стыкуется с интеграционными процессами, развивающимися в различных регионах мира. Она созвучна и с российскими идеями по созданию такого интеграционного контура, где бы в полной мере обеспечивалась свобода торговли, инвестиций, труда, была бы налажена взаимосвязанная инфраструктура, подчеркнул российский лидер.

«Она созвучна нашему известному предложению сформировать большое евразийское пространство как пространство сотрудничества и взаимодействия единомышленников, где будут сопряжены самые разные интеграционные процессы: «Один пояс – один путь», Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Евразийский экономический союз, который Россия успешно развивает вместе с партнерами по постсоветскому пространству», – объяснил президент.

Путин указал на важность того, что у России и Китая имеется конкретная договоренность о параллельном и скоординированном развитии ЕАЭС и программы «Один пояс – один путь». «[Важно также, что] реализуется непреференциальное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между государствами – членами ЕврАзЭС (ЕАЭС – прим. ВЗГЛЯД) и Китайской Народной Республикой», – добавил Путин. Он напомнил, что для объединения усилий по выполнению данного соглашения была учреждена совместная комиссия, а в феврале текущего года принята развернутая дорожная карта, которая «в том числе предусматривает налаживание взаимодействия между Евразийским союзом и Китаем в сфере торговой политики и цифровизации транспортных контуров».

Президент поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за приглашение на третий международный форум «Один пояс – один путь», подчеркнув, что нынешнее мероприятие проходит под знаком десятилетия выдвинутых китайским лидером важных, глобальных, ориентированных в будущее и нацеленных на формирование более справедливого многополярного мира инициатив.

«Это, действительно, глобальный план. Согласен с председателем КНР в том, что китайская идея «Один пояс – один путь» логично вписывается в многосторонние усилия по укреплению созидательного и конструктивного взаимодействия в масштабах всего мирового сообщества», – заключил Путин.

Ранее Си Цзиньпин на переговорах в расширенном составе с президентом России Владимиром Путиным в Пекине назвал российского лидера «своим давним другом».