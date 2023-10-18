Си Цзиньпин назвал Путина своим давним другом

Си Цзиньпин на переговорах в Пекине назвал Путина своим давним другом

«Уважаемый президент Путин, мой давний друг, приветствуем ваше участие в Третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс – один путь», – приводит его слова ТАСС.

«Взаимное участие в важных дипломатических мероприятиях двух сторон является нашей многолетней хорошей традицией», – добавил Си Цзиньпин.

Он отметил, что за десять лет действующим лидерам России и Китая удалось наладить добрые деловые и крепкие дружественные отношения. Си Цзиньпин сообщил, что провел с Путиным 42 встречи. Китайская сторона, по его словам, готова взаимодействовать с российскими партнерами, «непрерывно обогащать двустороннее сотрудничество».

«Неуклонно углубляется политическое взаимодоверие, поддерживается плотное и эффективное стратегическое взаимодействие», – сказал он.

Также китайский лидер выразил готовность сообща с Россией обогащать двустороннее сотрудничество новым содержанием. Он напомнил, что в следующем году будет отмечаться 75-я годовщина установления дипотношений между странами.

По его словам, Китай также готов совместно с Россией «поддерживать международную честность и справедливость, способствовать общему развитию мира».

Двусторонний товарооборот Китая и России вышел на рекордные исторические максимумы и приближается к 200 млрд долларов, сообщил Си Цзиньпин.

В возглавляемую Путиным делегацию также вошли два вице-премьера – Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, главы МИД, Минфина, Минэкономразвития, Минвостокразвития, центробанка и ряда других ведомств. В числе представителей бизнеса – руководители Газпрома и «Роснефти» Алексей Миллер и Игорь Сечин, главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, а также Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко и многие другие.

Ранее в среду Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине для участия в церемонии открытия третьего международного форума «Один пояс – один путь».