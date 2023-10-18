Путин назвал востребованной внешнеполитическую координацию с Китаем

Путин заявил на переговорах в Пекине о востребованности тесной внешнеполитической координации с Китаем

Tекст: Ольга Никитина

«И сегодня мы это все обсудим. Все, в том числе двусторонние наши отношения», – сказал Путин, поздравив «всех китайских друзей» с 74-й годовщиной образования КНР, передает РИА «Новости».

«Следующий год будет юбилейным как до вашей страны, так для дипломатических отношений между нашими странами», – отметил Путин.

Он также подчеркнул, что китайская идея о развитии широкого сотрудничества между странами исторического «Шелкового пути», выдвинутая десять лет назад, получила «очень хорошее развитие».

«У Китая под вашим руководством, у вас это получается. Мы очень рады за вас, за всех тех, кто вовлечен в это широкое взаимодействие, потому что все от этого получают преимущество», – сказал Путин, обращаясь перед началом переговоров к председателю КНР Си Цзиньпину.

Путин сообщил, что Москва и Пекин достигли объема товарооборота в 200 млрд долларов и по итогам календарного года преодолеют этот показатель. «Вы только что упомянули о нашей задаче достичь 200 млрд [долларов] товарооборота в текущем году. Вот если посмотреть год к году, вчера вечером проанализировали, с сегодняшнего дня год назад, – 200 млрд [долларов] уже есть. А по календарному году эта планка точно будет преодолена», – приводит ТАСС слова российского лидера.

Си Цзиньпин со своей стороны назвал российского лидера «своим давним другом».

Выступая на открытии третьего форума международного сотрудничества «Один пояс – один путь», Путин заявил, что Россия и Китай, как и большинство стран мира, разделяют стремление к равноправному сотрудничеству при уважении права каждого государства на собственную модель развития.