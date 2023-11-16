США и Китай сохранили курс на эскалацию

Эксперты оценили итоги переговоров Джо Байдена и Си Цзиньпина

Tекст: Евгений Поздняков,

Илья Абрамов

В Сан-Франциско прошли переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. По итогам встречи глава МИД Китая Ван И отметил, что стороны намерены выстраивать стабильные двусторонние отношения. Однако он подчеркнул, что Вашингтон и Пекин обладают красными линиями, которые нужно «решительно защищать».

По мнению дипломата, наиболее чувствительным оказался тайваньский вопрос. Ван И заявил, что данная проблема всегда была крайне важна в диалоге КНР и Штатов. Если Белый дом будет продолжать курс на сдерживание Китая, то Поднебесная будет твердо отстаивать свой суверенитет и интересы, подчеркнул дипломат.

В то же время на приветственном ужине дружественных Пекину организаций в Америке Си Цзиньпин отметил, что его страна никогда не делала ставку на проигрыш Вашингтона и не вмешивалась во внутренние дела Штатов. Он заверил, что КНР не собирается бросать США вызов и заменять их. Председатель также заявил, что Белому дому не стоит рассчитывать на поражение Поднебесной.

Кроме того, он выразил надежду на отмену Вашингтоном односторонних санкций. По его мнению, данное решение Штатов могло бы обеспечить недискриминационную деловую среду для китайских компаний. Си Цзиньпин подчеркнул, что развитие и рост КНР имеют внутреннюю логику, внешним силам остановить эти процессы невозможно.

Также китайский лидер назвал пять принципов отношений Америки и Поднебесной: совместная работа по верному восприятию друг друга, эффективное устранение разногласий, учитывание взаимной выгоды, проведение ответственной политики великих держав и укрепление культурно-гуманитарных контактов.

На фоне этого Джо Байден по окончании встречи в разговоре с журналистами вновь назвал главу Китая диктатором. Американский президент уточнил, что Си Цзиньпин управляет государством, опирающимся на форму руководства, полностью отличную от политических норм Штатов. И все же лидер США уверен, что две страны сделали «ощутимые шаги» в правильном направлении.





Однако Байден подчеркнул намерение продолжить конкуренцию с Пекином. Всего встреча лидеров продлилась четыре часа. Сообщается, что стороны обменялись подробными мнениями по украинскому вопросу и палестино-израильскому конфликту. Также в ходе переговоров внимание уделили проблеме климатических изменений. Кроме того, США и КНР договорились о сотрудничестве в борьбе с наркотрафиком и о более тесном взаимодействии в тех сферах, где их интересы совпадают.

Встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена привлекла большое внимание западных СМИ. Так, издание The Washington Post называет итоги переговоров «скромными», однако отмечает, что достигнутые соглашения являются «редким примером взаимодействия двух самых могущественных стран мира, которые расходятся во мнениях по вопросам торговли, кибер- и морской безопасности, а также прав человека».

The Wall Street Journal подчеркивает, что оба лидера во время переговоров использовали «менее спорный тон», чем во время предыдущих встреч. Тем не менее газета выражает сомнение, что намеченная «перезагрузка» устоит перед грядущим «испытанием глубокими разногласиями между США и Китаем».

В свою очередь Politico называет важнейшим итогом встречи сам факт «разговора двух лидеров». Отмечается, что мероприятие проходило в атмосфере «поверхностной любезности», за которой скрывались глубокие разногласия по ключевым двусторонним вопросам. В частности, лидерам не удалось прийти к консенсусу по проблеме Тайваня.

Любопытную деталь отмечает гонконгское издание South China Morning Post. По данным газеты, в день переговоров Си Цзиньпина и Джо Байдена наиболее популярными хештегами в китайской социальной сети Weibo стали: «В конечном счете КНР воссоединится с Тайванем», «США не должны планировать сдерживание КНР», «Земля достаточно велика, чтобы обе страны могли добиться успеха» и «Байден подтверждает отсутствие поддержки независимости Тайваня».

За встречей следили и в России. Так, сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале пишет, что КНР и США не удастся достичь разрядки в связи с негативным отношением Вашингтона к Пекину. Парламентарий отмечает, что «Байдену же нужна не разрядка с Китаем и не «совместное управление миром». «США хотят управлять сами. Им нужно ограничить и сдержать влияние Китая», – пишет Пушков.

Он также обращает внимание на то, что президент США вновь назвал председателя КНР диктатором. «Вроде неплохо поговорили, а потом Джо пообщался с прессой – и все испортил. Не уследил за ним Блинкен, много сил вложивший в подготовку приезда Си в Сан-Франциско», – иронизирует он. В Кремле же воздержались от комментирования слов Байдена, однако подчеркнули, что в России дорожат дружескими отношениями лидеров РФ и Китая. Как считают эксперты,

в результате сторонам удалось договориться лишь по одному важному вопросу – это возобновление диалога между американскими и китайскими военными. В остальном же США и Китай остались при своих мнениях и продолжат двигаться по пути эскалации отношений.

«США и КНР достигли соглашения в части возобновления контактов по военной линии. После инцидента с воздушным шаром диалог Вашингтона и Пекина по данным вопросам был приостановлен. Разумеется, региональной стабильности это не способствовало», – сказал Андрей Островский, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН.

«Однако для обеих сторон возможность обсуждения проблем безопасности имела принципиальную важность. Западные страны на протяжении года наращивали свое присутствие в Тихом океане. Обострился и тайваньский вопрос. Штаты и Китай нуждались в снижении градуса эскалации», – подчеркивает собеседник.

«А вот по другим вопросам особых достижений не видно. В большинстве своем темы обсуждались, что называется, «для галочки». Было необходимо хоть чем-то наполнить повестку переговоров, однако обе стороны изначально не ждали многого. Встреча имела весьма странный фон: Си Цзиньпин до последнего не подтверждал поездку в США», – уточняет эксперт.

«К тому же после окончания переговоров Байден назвал председателя КНР диктатором. Теплоты двусторонним связям это явно не добавит. Однако, на мой взгляд, это заявление прозвучало из-за излишней эмоциональности президента Штатов. Судя по всему, он ожидал от встречи большего», – акцентирует он.

«По другим ключевым вопросам обе стороны остались при своем мнении. В частности, проблема Тайваня так и не приблизилась к разрешению. Вашингтон все так же занимает шаткую позицию признания острова частью КНР, но поддержки его автономии, а Китай настаивает на невмешательстве США во внутренние дела Поднебесной», – подчеркивает собеседник.

«С точки зрения России, переговоры завершились достаточно неплохо, – отмечает Островский. – Пекин сохранил взятый внешнеполитический курс без изменений. Это позволяет нам продолжать намеченную дипломатию по налаживанию партнерства с КНР».

В свою очередь Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, обращает внимание на разницу в поведении двух лидеров по итогам переговоров. «Си Цзиньпин учтиво рассказывал о том, как важно не допускать открытой конфронтации великих держав. В это же время Джо Байден в очередной раз назвал председателя КНР диктатором, объяснив это крайне глупой формулой: «в коммунистической стране не может не быть авторитаризма», – сказал он.

«Заметно, что американский президент не умеет работать с Поднебесной. Очевидно, что его слова вызовут шквал критики как среди китайских политиков, так и в обществе. Все же Пекин всегда выступал за умеренность высказываний глав государств на международных площадках», – поясняет эксперт.

«Тем не менее для Москвы встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена закончилась крайне неплохо. Вопреки западным ожиданиям, тема России не стала разменной монетой в диалоге США и КНР. Сейчас Китай нуждается в надежных союзниках, и наша страна совершенно точно является добрым другом для Поднебесной. Однако останавливаться на достигнутом не стоит – для нас важно продолжать развивать двусторонние связи», – акцентирует Маслов.

Сложными состоявшиеся переговоры называет и американист Малек Дудаков. «По итогам переговоров стало понятно, что стороны готовы заключить символические резолюции, которые, скорее всего, коснутся фентанилового кризиса США, искусственного интеллекта и экологической повестки. Удалось договориться и о возобновлении военных контактов», – сказал он.

Однако никаких конкретных решений озвучено не было.

«В принципе, успешными переговоры нельзя назвать ни для Вашингтона, ни для Пекина. Китай не сумел добиться экономических послаблений от Штатов, однако на это делалась ставка. КНР до сих пор сильно зависима от американских инвестиций, объем которых снизился из-за санкционных войн», – отмечает эксперт.

«Масло в огонь подлило и высказывание Байдена о том, что он до сих пор считает Си Цзиньпина диктатором. Однако существенным образом на отношения двух стран заявление не повлияет. Китай и США переживают не лучший период двустороннего диалога. Тренд на эскалацию, очевидно, сохраняется», – уточняет собеседник.

О сохранении тренда на эскалацию говорит отсутствие прогресса по вопросу Тайваня. «Вашингтон и Пекин остались при своих мнениях, однако уже в январе на острове состоятся выборы, что может усилить конфронтацию в АТР. Однако для России данный исход встречи можно назвать положительным. Ничего нового в международную политику саммит не принес», – подчеркивает он.

«Разрядки в отношениях КНР и США не случилось: текущий статус-кво сохраняется. Стороны постепенно движутся к состоянию новой холодной войны, что работает на еще большее сближение Москвы и Пекина. Санкции Штатов в отношении Поднебесной будут усиливаться, что теоретически может коснуться и России», – считает Дудаков.

«Джо Байден и Си Цзиньпин из раза в раз «бьются друг с другом лбами». Американский президент называет китайского лидера диктатором, а тот, в свою очередь, говорит о важности отказа от идеи победы друг над другом. Видно, что между сторонами есть, мягко говоря, недопонимание. Но администрация Байдена подаст диалог с Си как достижение на фоне неудач на Украине и Ближнем Востоке. Да и Пекину выгоднее работать с демократами, нежели с республиканцами в США», – заключает Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.