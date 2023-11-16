  • Новость часаАмериканист: Байден и Си Цзиньпин подтвердили движение США и Китая к холодной войне
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    16 ноября 2023, 13:44

    Американист: Байден и Си Цзиньпин подтвердили движение США и Китая к холодной войне

    Американист Дудаков: США и Китай движутся к холодной войне

    Американист: Байден и Си Цзиньпин подтвердили движение США и Китая к холодной войне
    @ Li Xueren/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина подтвердила тренд на эскалацию между двумя странами. США и Китай постепенно движутся в сторону новой холодной войны. Так в разговоре с газетой ВЗГЛЯД оценил переговоры президента США и председателя КНР американист Малек Дудаков.

    «Встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена оказалась достаточно сложной. По итогу стало понятно, что стороны готовы заключить символические резолюции, которые, скорее всего, коснутся фентанилового кризиса США, искусственного интеллекта и экологической повестки. Удалось договориться и о возобновлении военных контактов», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Однако никаких конкретных решений озвучено не было. В принципе, успешными переговоры нельзя назвать ни для Вашингтона, ни для Пекина. Китай не сумел добиться экономических послаблений от Штатов, однако на это делалась ставка. КНР до сих пор сильно зависима от американских инвестиций, объем которых снизился из-за санкционных войн», – отмечает эксперт.

    «Масло в огонь подлило и высказывание Байдена о том, что он до сих пор считает Си Цзиньпина диктатором. Однако существенным образом на отношения двух стран заявление не повлияет. Китай и США переживают не лучший период двустороннего диалога. Тренд на эскалацию, очевидно, сохраняется», – уточняет собеседник.

    «О сохранении тренда на эскалацию говорит отсутствие прогресса по вопросу Тайваня. Вашингтон и Пекин остались при своих мнениях, однако уже в январе на острове состоятся выборы, что может усилить конфронтацию в АТР. Однако для России данный исход встречи можно назвать положительным. Ничего нового в международную политику саммит не принес», – подчеркивает он.

    «Разрядки в отношениях КНР и США не случилось: текущий статус-кво сохраняется. Стороны постепенно движутся к состоянию новой холодной войны, что работает на еще большее сближение Москвы и Пекина. Санкции Штатов в отношении Поднебесной будут усиливаться, что теоретически может коснуться и России», – резюмирует Дудаков.

    Ранее в Сан-Франциско завершились переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. По итогам прошедшей встречи глава МИД Китая Ван И отметил, что стороны намерены выстраивать стабильные двусторонние отношения. Однако он подчеркнул, что Вашингтон и Пекин обладают красными линиями, которые нужно «решительно защищать».

    По его мнению, наиболее чувствительным оказался тайваньский вопрос. Ван И заявил, что данная проблема всегда была крайне важна в диалоге между КНР и Штатами. Если Белый дом будет продолжать курс на сдерживание Китая, то Поднебесная будет твердо защищать свой суверенитет и интересы, подчеркнул дипломат.

    В то же время на приветственном ужине дружественных Пекину организаций в Америке Си Цзиньпин отметил, что его страна никогда не делала ставку на проигрыш Вашингтона и не вмешивалась во внутренние дела Штатов. Он заверил, что КНР не собирается бросать США вызов и заменять их. Председатель также заявил, что Белому дому не стоит рассчитывать на поражение Поднебесной.

    Кроме того, он выразил надежду на отмену Вашингтоном односторонних санкций. По его мнению, данное решение Штатов могло бы обеспечить недискриминационную деловую среду для китайских компаний. Си Цзиньпин подчеркнул, что развитие и рост КНР имеют внутреннюю логику, и внешним силам остановить эти процессы невозможно.

    В свою очередь Джо Байден после окончания переговоров отметил, что по-прежнему считает главу Китая диктатором. Американский президент уточнил, что Си Цзиньпин управляет государством, опирающимся на форму руководства, полностью отличную от политических норм Штатов. Вместе с тем лидер США заметил, что две страны сделали «ощутимые шаги» в правильном направлении.

    Однако Байден подчеркнул намерение продолжить конкуренцию с Пекином. Всего встреча лидеров продлилась четыре часа. Сообщается, что стороны обменялись подробными мнениями по украинскому вопросу и палестино-израильскому конфликту. Также в ходе переговоров внимание уделили проблеме климатических изменений.

    14 ноября 2023, 22:51
    Москва предупредила США о последствиях за перехват оружия в Оманском заливе

    Полянский: США столкнутся с серьезными последствиями за перехват оружия в Оманском заливе

    Москва предупредила США о последствиях за перехват оружия в Оманском заливе
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты столкнутся «с самыми серьезными последствиями», если продолжат перехватывать в Оманском заливе идущее в Йемен оружие и будут переправлять его киевскому режиму, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский в ходе заседания Совбеза всемирной организации заявил, что подобные действия нельзя оправдать провальной для ВСУ ситуацией на фронте, передает РИА «Новости».

    Если такие шаги со стороны властей США будут продолжены, «это будет иметь самые серьезные последствия», подчеркнул российский дипломат.

    Полянский добавил, что действия американской стороны нарушают положения не только профильных резолюций Совбеза по Йемену, но также и нормы международного права. Действия США он назвал особо циничными на фоне попыток Вашингтона использовать санкции в отношении Йемена для продвижения «узкокорыстных задач», которые «весьма далеки от достижения мира в этой многострадальной стране».

    Решение американских военных передать вооружения, перехваченные в декабре прошлого года в Оманском заливе, украинским националистам Полянский назвал возмутительным.

    В начале октября сообщалось, что США передадут Украине иранское оружие, изъятое с перехваченного американскими и французскими военными судна по пути в Йемен.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США переводят Украину на краденое оружие.

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    14 ноября 2023, 02:28
    Россия обвинила США в попытке ультимативно навязать СБ ООН решение по Газе

    МИД России указал на попытки США ультимативно навязать СБ ООН согласие на военную зачистку сектора Газа Израилем

    Россия обвинила США в попытке ультимативно навязать СБ ООН решение по Газе
    @ Str/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США пытаются ультимативно навязать СБ ООН согласие с израильской военной зачисткой сектора Газа, а также ударами по Ливану и Сирии, заявил МИД России.

    МИД отметил «серию заявлений» руководства ООН, ее гуманитарного крыла и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, в которых указывается на «недопустимость нынешней ситуации» в регионе, а также содержится призыв «прекратить беспрецедентное по масштабам и жестокости кровопролитие».

    Как подчеркивается на сайте МИДа, «все представители ООН в один голос» выступают за «немедленное гуманитарное прекращение огня». Однако СБ ООН не в состоянии «выполнить свой прямой мандат» как «главный орган по поддержанию международных мира и безопасности». МИД указал, что СБ ООН «остается парализованным в результате позиции одной страны – США».

    США отвергли два российских и бразильский проекты резолюций с требованием по гуманитарному перемирию и голосовали против принятой большинством стран ГА ООН резолюции. При этом Вашингтон хочет в ультимативной форме «навязать делегациям в СБ ООН» решение, которое даст Израилю разрешение на «военную зачистку сектора Газа, силовые рейды на ЗБРИ и произвольные атаки на Ливан и Сирию».

    Как отмечает МИД, для «отвода глаз» США говорят о согласии на «некие паузы, которые не обеспечены необходимыми механизмами введения и мониторинга», но «на этом гуманитарные жесты США заканчиваются».

    США используют заявления о «борьбе с терроризмом (как это было в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии) и праве на самооборону». Однако, подчеркнули в МИДе, «Израиль как оккупирующая держава таким правом в отношении оккупированной территории не обладает, зато несет всю полноту ответственности за соблюдение и выполнение своих обязательств по международному гуманитарному праву, включая Женевские конвенции».

    Напомним, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что обострение конфликта между Израилем и Палестиной обнажил двойные стандарты западных стран. Полянский отметил, что западные страны «не хотят обсуждать» сам конфликт и «не хотят осуждать Израиль». По его словам, американская сторона не желает слышать ни о чем похожем на призыв к прекращению огня в секторе Газа, а хочет лишь осуждения ХАМАС.

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    14 ноября 2023, 17:34
    Экс-аналитик ЦРУ: Путин начнет переговоры c Киевом с позиции силы

    Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Путин начнет переговоры c Киевом с позиции силы

    Экс-аналитик ЦРУ: Путин начнет переговоры c Киевом с позиции силы
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин не будет на равных вести переговоры с Западом и Киевом, если такие переговоры состоятся, Москва будет вести их с позиции силы, считает бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн, об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

    Кроме того, экс-аналитик считает, что в ситуации с Донбассом Путина обманом убедили в том, что тогдашние лидеры ФРГ и Франции Ангела Меркель и Франсуа Олланд будут следить за выполнением Минских соглашений, передает РИА «Новости».

    Макговерн отметил, что год назад Меркель признала, что Минские соглашения были попыткой получить дополнительное время для вооружения Украины. Он резюмировал, что теперь Путин не позволит себя обмануть, поскольку у него больше нет доверия к партнерам по переговорам.

    Ранее американский миллиардер Илон Маск призвал президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Путиным и прекратить уничтожать в окопах украинскую молодежь.

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    15 ноября 2023, 13:08
    Эксперт: Перехват оружия в Оманском заливе может дорого обойтись военным базам США

    Политолог Ткаченко: Перехват оружия в Оманском заливе может дорого обойтись военным базам США

    Эксперт: Перехват оружия в Оманском заливе может дорого обойтись военным базам США
    @ NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    США грубо нарушают международное право, поставляя конфискованное у Йемена оружие Украине. Но надо учитывать, что американцы участвуют во многих конфликтах по всему миру. И если у их противников появится оружие от третьих стран, Россия может просто закрыть на это глаза, допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Москва предупредила Вашингтон о серьезных последствиях за перехват оружия в Оманском заливе и отправку его на Украину.

    «Поставки оружия для Йемена являются незаконными и поэтому должны конфисковаться. Однако, согласно нормам международного права, это необходимо делать в портах, а не в нейтральных водах», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Кроме того, конфискат должен быть уничтожен. Передавая его Украине, США грубо нарушают международное право. По этой логике они могут отнимать грузы и у других стран, а затем отправлять третьей стороне. Все это серьезно не устраивает Россию», – подчеркивает эксперт.

    «На фоне этого Москва могла бы активно поднимать данную проблематику на всех доступных международных площадках. Также необходимо освещать ситуацию в СМИ, чтобы международное сообщество знало о происходящем», – отмечает он.

    Кроме того, собеседник напомнил, что американцы участвуют «во многих конфликтах по всему миру». Политолог также не исключает, что на фоне дисбаланса в вопросе контроля вооружений у противников Вашингтона может появиться оружие от третьих стран, что рискует серьезно отразиться на безопасности баз США. И тогда Москва, считает эксперт, может просто не придать этому значение.

    Ранее в России предупредили США о неприемлемости перехвата в Оманском заливе оружия, идущего в Йемен, и его передачи ВСУ. Об этом сообщил представитель РФ при ООН Дмитрий Полянский. В ходе заседания Совбеза он подчеркнул, что данные действия нельзя оправдать провальной для ВСУ ситуацией на фронте.

    Дипломат отметил, что если эти шаги будут продолжаться, то происходящее обернется «самыми серьезными последствиями» для властей США. Он также добавил, что действия американской стороны нарушают положения не только профильных резолюций Совбеза по Йемену, но также и нормы международного права.

    Политику Вашингтона он назвал особо циничной, особенно на фоне попыток Штатов использовать санкции в отношении Саны для продвижения «узкокорыстных задач», которые «весьма далеки от достижения мира в этой многострадальной стране».

    Напомним, в начале октября стало известно, что США передадут Украине тысячи единиц перехваченного по пути в Йемен иранского оружия и боеприпасов, чтобы закрыть наиболее острые потребности ВСУ, ожидающих дополнительные средства и снаряжение. В конфискации принимали участие военные Штатов и Франции.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как США переводят Украину на краденое оружие.

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    14 ноября 2023, 18:32
    Washington Post: Российская нефть в обход санкций используется даже Пентагоном

    Washington Post: Пентагон использует запрещенную нефть из России

    Washington Post: Российская нефть в обход санкций используется даже Пентагоном
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пентагон продолжает закупать нефтепродукты, в изготовлении которых используется запрещенное российское сырье, пишет американская газета Washington Post.

    Издание сообщает, что провело расследование, которое показало, что нефтеперерабатывающий завод Motor Oil Hellas в Греции, поставщик американских военных, может получать российский мазут через многосоставную цепочку. Отмечается, что в цепочке присутствуют трейдер из ОАЭ и турецкий терминал, передает РИА «Новости».

    В итоге российская нефть проходит ребрендинг и поставляется военным США и другим странам, которые ввели запрет на российские нефтепродукты. Газета признает, что невозможно определить точное содержание российского сырья в нефтепродуктах, которые закупает Пентагон.

    Ранее в Кремле обратили внимание на запрос министерства финансов США к управляющим компаниям для получения информации о сотне танкеров, якобы перевозивших предназначенную для экспорта российскую нефть в обход введенных Западом санкций.

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    16 ноября 2023, 07:31
    Зеленский признал, что танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя
    Зеленский признал, что танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя
    @ Matthias Merz/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Танки Abrams, полученные Украиной от Соединенных Штатов, не смогли сыграть большую роль на поле боя, поскольку ВСУ получили их слишком мало, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский на встрече с представителями африканских СМИ рассказал, что у ВСУ есть «очень много разных танков», в том числе американские Abrams. Он назвал эти танки качественными, несколько раз при этом отметив, что у Украины их «не очень много». Президент Украины выразил надежду, что ВСУ получат больше поставок этих танков. «Пока сказать, что они играют важнейшую роль на поле боя, мне сложно. Их число очень мало», – приводит его слова ТАСС.

    Американские СМИ писали ранее, что танки Abrams, поставленные Киеву, опоздали и создадут больше проблем для украинских войск, чем принесут пользы.

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    16 ноября 2023, 12:48
    Китаист назвал основные итоги встречи Байдена и Си Цзиньпина

    Китаист Островский: США и Китай не смогли достичь соглашений по ряду принципиальных вопросов

    Китаист назвал основные итоги встречи Байдена и Си Цзиньпина
    @ Doug Mills/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина имеют лишь один важный итог – курс на возобновление контактов по военной линии. В остальном стороны остались каждая при своем мнении. Складывается впечатление, что лидеры изначально не ждали много от встречи, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Андрей Островский. Ранее в Сан-Франциско завершились переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена.

    «Переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина увенчались лишь одним важным итогом: США и КНР договорились о возобновлении контактов по военной линии. После инцидента с воздушным шаром диалог Вашингтона и Пекина по данным вопросам был приостановлен. Разумеется, региональной стабильности это не способствовало», – сказал Андрей Островский, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    «Однако для обеих сторон возможность обсуждения проблем безопасности имела принципиальную важность. Западные страны на протяжении года наращивали свое присутствие в Тихом океане. Обострился и тайваньский вопрос. Штаты и Китай нуждались в снижении градуса эскалации», – подчеркивает собеседник.

    «А вот по другим вопросам особых достижений не видно. В большинстве своем темы обсуждались, что называется, «для галочки». Было необходимо хоть чем-то наполнить повестку переговоров, однако обе стороны изначально не ждали многого. Встреча имела весьма странный фон: Си Цзиньпин до последнего не подтверждал поездку в США», – уточняет эксперт.

    «К тому же после окончания переговоров Байден назвал председателя КНР диктатором. Теплоты двусторонним связям это явно не добавит. Однако, на мой взгляд, это заявление прозвучало из-за излишней эмоциональности президента Штатов. Судя по всему, он ожидал от встречи большего», – акцентирует он.

    «По другим ключевым вопросам обе стороны остались при своем мнении. В частности, проблема Тайваня так и не приблизилась к разрешению. Вашингтон все так же занимает шаткую позицию признания острова частью КНР, но поддержки его автономии, а Китай настаивает на невмешательстве США во внутренние дела Поднебесной», – подчеркивает собеседник.

    «С точки зрения России переговоры завершились достаточно неплохо. Пекин сохранил взятый внешнеполитический курс без изменений. Это позволяет нам продолжать намеченную дипломатию по налаживанию партнерства с КНР», – резюмирует Островский.

    Ранее в Сан-Франциско завершились переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. По итогам прошедшей встречи глава МИД Китая Ван И отметил, что стороны намерены выстраивать стабильные двусторонние отношения. Однако он подчеркнул, что Вашингтон и Пекин обладают красными линиями, которые нужно «решительно защищать».

    По его мнению, наиболее чувствительным оказался тайваньский вопрос. Ван И заявил, что данная проблема всегда была крайне важна в диалоге между КНР и Штатами. Если Белый дом будет продолжать курс на сдерживание Китая, то Поднебесная будет твердо защищать свой суверенитет и интересы, подчеркнул дипломат.

    В то же время на приветственном ужине дружественных Пекину организаций в Америке Си Цзиньпин отметил, что его страна никогда не делала ставку на проигрыш Вашингтона и не вмешивалась во внутренние дела Штатов. Он заверил, что КНР не собирается бросать США вызов и заменять их. Председатель также заявил, что Белому дому не стоит рассчитывать на поражение Поднебесной.

    Кроме того, он выразил надежду на отмену Вашингтоном односторонних санкций. По его мнению, данное решение Штатов могло бы обеспечить недискриминационную деловую среду для китайских компаний. Си Цзиньпин подчеркнул, что развитие и рост КНР имеют внутреннюю логику, и внешним силам остановить эти процессы невозможно.

    В свою очередь Джо Байден после окончания переговоров отметил, что по-прежнему считает главу Китая диктатором. Американский президент уточнил, что Си Цзиньпин управляет государством, опирающимся на форму руководства, полностью отличную от политических норм Штатов. Вместе с тем лидер США заметил, что две страны сделали «ощутимые шаги» в правильном направлении.

    Однако Байден подчеркнул намерение продолжить конкуренцию с Пекином. Всего встреча лидеров продлилась четыре часа. Сообщается, что стороны обменялись подробными мнениями по украинскому вопросу и палестино-израильскому конфликту. Также в ходе переговоров внимание уделили проблеме климатических изменений.

    Коментарии (2)
    15 ноября 2023, 20:27
    В МИД связали заявления США по «Арктик СПГ 2» с диверсиями на «Северных потоках»
    В МИД связали заявления США по «Арктик СПГ 2» с диверсиями на «Северных потоках»
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обещание помощника американского госсекретаря Джеффри Пайетта «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале «Арктик СПГ 2» говорит о причастности США ко взрывам на «Северных потоках», считают в МИД России.

    «Это та самая доказательная база, которая свидетельствует, что за подрывами обоих «Северных потоков» так или иначе, в той или иной форме стоят западные страны, в первую очередь США», – сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА «Новости».

    Захарова указала, что ЧП на «Северных потоках» произошли спустя полгода после аналогичных заявлений американского лидера и представителей Госдепартамента США. Дипломат добавила, что слова Пайетта об «Арктик СПГ 2» являются «угрозами в отношении очередных инфраструктурных проектов в этой же сфере».

    Ранее заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт пообещал «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале.

    Коментарии (5)
    15 ноября 2023, 12:26
    Байден перед встречей с Си Цзиньпином заявил о «реальных проблемах» Китая
    Байден перед встречей с Си Цзиньпином заявил о «реальных проблемах» Китая
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Действующий глава США Джо Байден перед встречей с китайским коллегой Си Цзиньпином в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) заявил спонсорам, что у Китая «реальные проблемы», сообщает канал CNN.

    Так, в эфире Байден назвал председатель КНР «еще одним примером того, как восстанавливается американское лидерство в мире», передает РИА «Новости».

    «У них реальные проблемы, друзья», – сказал американский президент.

    При этом телеканал отмечает, что Байден мог иметь в виду экономические проблемы Китая, такие как рост безработицы среди молодежи, а также кризис в сфере недвижимости.

    Напомним, лидер КНР Си Цзиньпин впервые за шесть лет прибыл в США для встречи с Байденом.

    Коментарии (15)
    16 ноября 2023, 08:52
    Байден оценил переговоры с Си Цзиньпином

    Байден: США намерены конкурировать с Китаем

    Байден оценил переговоры с Си Цзиньпином
    @ Doug Mills/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский президент Джо Байден по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что США и Китай сделали «ощутимые шаги» в правильном направлении.

    В заявлении Байдена на его странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) говорится, что доводы американского лидера «остаются в силе».

    Он подчеркнул также, что США намерены конкурировать с Китаем и продолжать отстаивать свои национальные интересы, передает ТАСС.

    Как сообщил глава китайского МИД Ван И, встреча Си Цзиньпина с Байденом длилась четыре часа. Диалог лидеров он оценил как «хороший, всесторонний и глубокий».

    Стороны, по словам главы китайского внешнеполитического ведомства, подробно обменялись мнениями по украинской проблеме и палестино-израильскому конфликту. Также в ходе встречи внимание уделили проблеме климатических изменений.

    В ходе визита в США Си Цзиньпин заявил, что Вашингтону не следует вмешиваться во внутренние дела Китая и надеяться, что КНР потерпит неудачу.

    Коментарии (8)
    15 ноября 2023, 21:12
    В Госдепе предложили найти замену российским миротворцам в Карабахе

    В Госдепе заявили о необходимости найти замену российским миротворцам в Карабахе

    В Госдепе предложили найти замену российским миротворцам в Карабахе
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Госдеп США считает, что российским миротворцам в Нагорном Карабахе необходимо найти замену, заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

    Он сказал, что на данный момент в Карабахе присутствуют российские войска, но если для Армении и Азербайджана «существует альтернатива, участия российских миротворцев больше не понадобится. Они уже провалили свою задачу как миротворцы», передает ТАСС.

    О’Брайен также заявил, что лучший подход заключается в том, что предоставить обеим странам альтернативу. По его версии, такой подход заключается в работе с США и с Западом.

    Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявлял, что если российские миротворцы оставят Нагорный Карабах, то они должны будут вернуться в Россию, а не передислоцироваться в Армению.

    Коментарии (21)
    13 ноября 2023, 18:41
    СВР: США убеждают Израиль ускорить операцию в Газе из-за выборов

    СВР: США убеждают Израиль ускорить операцию в Газе из-за выборов

    Tекст: Ольга Иванова

    США пытаются убедить Израиль ускорить операцию в секторе Газа, в Вашингтоне считают, что она может сказаться на рейтинге президента США Джо Байдена, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    В СВР пояснили, что речь идет о предвыборных рейтингах Байдена, передает ТАСС.

    В сообщении указывается, что публично Вашингтон говорит об обеспокоенность по поводу неизбирательности израильских бомбардировок, но «за закрытыми дверями» американцы побуждают Израиль ускорить операцию в секторе Газа.

    Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не хотят, чтобы бои проходили в больницах сектора Газа.


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    13 ноября 2023, 23:57
    Россия обвинила США в расхищении нефти и зерна в Сирии

    МИД России обвинил США и их союзников в расхищении нефти и зерна в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    США и их союзники продолжают заниматься расхищением нефти и зерна на северо-востоке и юге Сирии, заявил МИД России.

    Как указывается на сайте МИДа, «сирийцы до сих пор не получают от ООН необходимой помощи». Указывается, что боевики препятствуют доступу из Дамаска в некоторые регионы Сирии, также гуманитарному содействию мешает «хронический дефицит финансирования» – на фоне своих «громких заявлений» западные доноры «не выполняют свои обязательства».

    При этом США и ЕС «продолжают «душить» экономику» Сирии, сохраняя «незаконные односторонние санкции». Под запретом как товары «двойного назначения» оказались стройматериалы и генераторы, лекарства и медицинское оборудование, а также детские смеси и зубная паста. Кроме того, США и их союзники, незаконно оккупирующие сирийскую территорию, занимаются «расхищением и контрабандой нефти и зерна».

    МИД указал, что несколько лет назад ООН взялась за подготовку специального доклада о влиянии санкций на международную гуманитарную деятельность в Сирии, но доклад так и не опубликовали.

    Напомним, последнее время военные базы США в Сирии подвергаются регулярным атакам дронов и ракетным обстрелам.

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    16 ноября 2023, 07:53
    Оверчук рассказал об отношении к российской делегации на саммите АТЭС

    Вице-премьер Оверчук: К делегации России на саммите АТЭС относятся достойно

    Tекст: Антон Никитин

    На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) к российской делегации относятся достойно, сообщил вице-премьер Алексей Оверчук.

    Все члены делегации России, как сообщил Оверчук, получили визы для участия в саммите.

    Вице-премьер, возглавляющий российскую делегацию на саммите, сообщил также, что двусторонних контактов с американской стороной в рамках мероприятия не планируется. Он добавил, что не обладает информацией о попытках США инициировать такой диалог, передает ТАСС.

    Вместе с тем вице-премьер обратил внимание на попытки политизировать повестку саммита. Так он ответил на просьбу оценить американское председательство в АТЭС и его влияние на повестку. При этом Оверчук выразил надежду, что АТЭС останется сугубо экономическим форумом.

    Во время саммита Россия, как сообщил вице-премьер, собирается затронуть вопросы негативного влияния санкций на экономическое развитие и в конечном итоге на уровень жизни людей.

    Принятие итогового заявления на саммите, по его словам, будет зависеть от того, насколько оно будет выдержано в экономических тонах. Обсуждение документа в настоящее время ведется, добавил он.

    Саммит АТЭС в Сан-Франциско начался 15 ноября, завершится 17-го.

    Спикер МИД Мария Захарова ранее обращала внимание на задержки с выдачей виз российской делегации.

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    15 ноября 2023, 05:33
    Кеннеди-младший: Ослабление России навредит США

    Политик Кеннеди-младший: Ослабление России навредит США

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты окажутся в меньшей безопасности, если Россия ослабнет, заявил американский политик Роберт Кеннеди – младший, объявивший о намерении претендовать на пост президента США.

    В интервью порталу Responsible Statecraft Кеннеди-младший утвердительно ответил на вопрос о том, отвечают ли американским интересам переговоры о прекращении огня на Украине. По его словам, представления о том, что конфликт на Украине якобы «ослабляет» Россию и тем самым служит национальным интересам США, являются ошибочными. В первую очередь он отметил, что никакого «ослабления» России не происходит.

    «Во-вторых, слабая и нестабильная Россия приведет к снижению уровня нашей безопасности, а не к его повышению», – приводит его слова ТАСС.

    Политик уверен, что не только США, но и весь мир выиграют от того, что Россия будет знать, что ее не стремятся уничтожить.

    Ранее Кеннеди-младший выразил уверенность, что сможет завершить украинский конфликт за сто дней.

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