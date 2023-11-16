Си Цзиньпин выразил надежду на отмену санкций США против Китая

Эксперт: Россия через два года покажет новый гражданский сверхзвуковой авиалайнер

Авиаэксперт Гусаров оценил перспективы возрождения сверхзвуковой гражданской авиации в России

Tекст: Андрей Резчиков

«Полет из европейской части России на Дальний Восток по протяженности сопоставим с перелетом в Америку через океан. Лететь девять часов очень утомительно, тем более когда есть технологии, позволяющие практически вдвое сократить это время», – отметил Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru.

Эксперт подчеркнул, что именно СССР был пионером по созданию сверхзвуковых самолетов. «У России, как правопреемницы Советского Союза, имеются очень хорошие наработки. Я знаю, что у нас сейчас ведется разработка такого самолета. На ближайшие два года запланирован полет самолета-демонстратора. Это будет некая уменьшенная версия будущего гражданского сверхзвукового самолета, на ней можно будет отработать технологии производства, аэродинамическую схему», – рассказал собеседник.

Одним из подводных камней станет разработка двигателя. «Этот двигатель значительно более сложный, чем двигатели, которые используют военные. Истребителю достаточно выйти на сверхзвук на короткое время и выполнить боевую задачу. Например, для запуска гиперзвуковых ракет нужно, чтобы самолет набирал примерно три скорости звука. А пассажирский сверхзвуковой самолет должен летать на этой скорости как на крейсерской, то есть постоянно. Это совсем другие требования к надежности и ресурсу двигателя. Военные самолеты не летают каждый день по восемь часов, а гражданские летают», – пояснил спикер.

Но самое сложное при создании такого двигателя – требование экономичности. «Насколько мне известно, работа над таким двигателем в России пока не ведется. А без двигателя говорить о перспективе появления сверхзвукового пассажирского самолета в ближайшие десять лет не приходится», – считает Гусаров.

Эксперт пояснил, что двигатели, которые устанавливались на Ту-144 и на британо-французский сверхзвуковой пассажирский самолет «Конкорд», обладали очень высоким расходом топлива. Возможно, новые разработки будут использовать водородные или атомные технологии.

«Этот полет был быстрый, но очень дорогой. Билеты на «Конкорд» в экономклассе продавались по цене бизнес-класса, что делало самолет рентабельным. Когда мы сможем решить эти задачи, тогда наступит эра сверхзвуковой гражданской авиации. Преимущества получит та страна, у которой будут эти наработки, когда такой самолет понадобится рынку. Такую задачу может решить только сверхдержава. У России есть все основания считать себя таковой», – подытожил Гусаров.

Ранее в среду министр транспорта России Виталий Савельев сказал, что Россия с ее просторами не сможет обойтись без сверхзвуковой гражданской авиации. Он напомнил, что у страны есть опыт таких разработок – Ту-144 «опередил свое время». По его словам, сегодня для создания такого лайнера на новой технологической базе у России есть наработки.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости создания сверхзвукового пассажирского самолета. «Нам сейчас нужно вернуться к сверхзвуковому пассажирскому движению. Надо об этом подумать», – говорил президент в 2019 году на встрече с представителями общественности в Казани, которая славится своим авиапромышленным комплексом.

Президент напомнил о модернизации в Казани сверхзвукового ракетоносца Ту-160 для вооруженных сил. «Работает все как часы. Так почему не создать и сверхзвуковой пассажирский самолет?» – отмечал Путин.

О том, что в России начались разработки гражданского сверхзвукового авиалайнера, стало известно в 2018 году. Как сообщали в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), в работе над проектом могут быть использованы технологии, примененные в Ту-160.

Первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144 был разработан в 1960-е годы конструкторским бюро Андрея Туполева (ныне ОАО «Туполев», входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации). Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1975 году и завершилась в 1978-м.

3 июня 1973 года на авиасалоне в Ле-Бурже самолет выполнял показательный полет и внезапно перешел в пике, а через несколько секунд рассыпался в воздухе. Горящие обломки рухнули на землю. Погибли все, кто находился на борту.

Самолеты Ту-144 были сняты с пассажирских рейсов из-за малой экономичности. Максимальная дальность полета достигала 4 тыс. километров и требовались запасные аэродромы для дозаправки. Последний полет был совершен в июне 1999 года.

Вторым в истории сверхзвуковым пассажирским самолетом был «Конкорд», который эксплуатировался с 1976 по 2003 год. В июле 2000 года «Конкорд» разбился под Парижем. Это была единственная катастрофа этого самолета, но она положила конец эре пассажирской сверхзвуковой авиации.