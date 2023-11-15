Си Цзиньпин предупредил о невыносимых последствиях конфликта США с Китаем

Лидер КНР Си Цзиньпин: Возможный конфликт или конфронтация Китая и США повлекут за собой невыносимые последствия

Tекст: Антон Никитин

Китайский лидер выступил с утверждением, что отношения США и КНР являются самыми важными во всем мире, однако они, по словам председателя КНР, не были идеальными на протяжении многих лет. При этом он подчеркнул, что мир достаточно велик для процветания как Китая, так и США. Он также выразил уверенность, что успех одного из государств открывает возможности для другого, и выразил надежду на многообещающее будущее двухсторонних китайско-американских отношений, передает РИА «Новости».

По словам Си Цзиньпина, не представляется реалистичным сценарий, при котором одна страна переформатирует другую, а возможный конфликт или конфронтация Китая и США повлекли бы за собой невыносимые для обеих сторон последствия.

Джо Байден, отрывая встречу, заявил, что для него является «честью и удовольствием» принимать Си Цзиньпина в США. Глава Белого дома признал, что Соединенные Штаты и Китай должны избегать конфликта. Американский лидер призвал убедиться, что соперничество между странами не приведет к конфликту.

Как сообщается, на фоне переговоров лидеров двух стран в Сан-Франциско началась антикитайская демонстрация, участники которой заблокировали движение по одной из центральных улиц вблизи места проведения саммита АТЭС. На месте находятся вооруженные полицейские, однако пока в происходящее не вмешиваются.

Ранее Байден и Цзиньпин начали переговоры в ходе личной встречи в штате Калифорния.