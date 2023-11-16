  • Новость часаАмериканист: Байден и Си Цзиньпин подтвердили движение США и Китая к холодной войне
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    37 комментариев
    16 ноября 2023, 12:45

    В Кремле отреагировали на слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине

    Песков: Россия дорожит дружескими отношениями Путина и Си Цзиньпина

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия дорожит дружескими отношениями лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, в Кремле слова президента США Джо Байдена в адрес главы Китая не комментируют, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сказал, что не стал бы комментировать заявления со стороны Байдена в адрес китайского лидера, передает ТАСС.

    Напомним, вскоре после переговоров с Си Цзиньпином Байден вновь назвал китайского лидера «диктатором», объяснив это тем, что политик «руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от США».

    Представитель Кремля подчеркнул, что для Москвы главное – настоящая дружба и взаимоуважительные отношения, которые сложились между лидерами России и Китая. «Мы дорожим этими отношениями», – сказал Песков.

    МИД Китая ранее назвал слова Байдена в адрес Си Цзиньпина ошибочными и безответственными.

    16 ноября 2023, 06:55
    Байден после китайско-американских переговоров назвал Си Цзиньпина диктатором

    Президент США Байден по итогам китайско-американских переговоров в Калифорнии назвал лидера КНР Си Цзиньпина диктатором

    Байден после китайско-американских переговоров назвал Си Цзиньпина диктатором
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Соединенных Штатов Джо Байден по итогам китайско-американских переговоров на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско вновь выступил с утверждением о том, что председателя КНР Си Цзиньпина можно считать диктатором.

    По итогам переговоров с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско Байдена попросили уточнить, по-прежнему ли он считает китайского лидера диктатором, передает ТАСС.

    «Ну послушайте, он им является», – ответил Байден.

    Глава Белого дома пояснил, что считает Си Цзиньпина диктатором, потому что он руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от американской.

    Напомним, переговоры Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско с участием делегаций двух стран продолжались меньше 2,5 часов.

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    15 ноября 2023, 03:47
    Палата представителей США приняла проект финансирования без помощи Украине
    Палата представителей США приняла проект финансирования без помощи Украине
    @ Julia Nikhinson/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Палата представителей Конгресса США приняла план финансирования работы федерального правительства страны, который не включает помощь Израилю и Украине.

    За законопроект проголосовали 336 членов Палаты представителей (209 членов Демократической партии, 127 – Республиканской). Против выступили 95 законодателей, в основном это консервативно настроенные республиканцы, передает ТАСС.

    Законопроект будет передан на рассмотрение Сената, а после направится на подпись президента США Джо Байдена.

    Инициатива предусматривает продолжение финансирования работы правительственных ведомств и программ, в ведении которых находятся вопросы сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, вплоть до 19 января 2024 года. Другие ведомства и программы будут профинансированы до 2 февраля 2024 года.

    При этом выделение помощи Израилю и финансирование Украины проектом закона не предусматривается. Сообщалось, что такую концепцию законопроекта представил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

    Коментарии (5)
    16 ноября 2023, 12:48
    Китаист назвал основные итоги встречи Байдена и Си Цзиньпина

    Китаист Островский: США и Китай не смогли достичь соглашений по ряду принципиальных вопросов

    Китаист назвал основные итоги встречи Байдена и Си Цзиньпина
    @ Doug Mills/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина имеют лишь один важный итог – курс на возобновление контактов по военной линии. В остальном стороны остались каждая при своем мнении. Складывается впечатление, что лидеры изначально не ждали много от встречи, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Андрей Островский. Ранее в Сан-Франциско завершились переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена.

    «Переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина увенчались лишь одним важным итогом: США и КНР договорились о возобновлении контактов по военной линии. После инцидента с воздушным шаром диалог Вашингтона и Пекина по данным вопросам был приостановлен. Разумеется, региональной стабильности это не способствовало», – сказал Андрей Островский, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    «Однако для обеих сторон возможность обсуждения проблем безопасности имела принципиальную важность. Западные страны на протяжении года наращивали свое присутствие в Тихом океане. Обострился и тайваньский вопрос. Штаты и Китай нуждались в снижении градуса эскалации», – подчеркивает собеседник.

    «А вот по другим вопросам особых достижений не видно. В большинстве своем темы обсуждались, что называется, «для галочки». Было необходимо хоть чем-то наполнить повестку переговоров, однако обе стороны изначально не ждали многого. Встреча имела весьма странный фон: Си Цзиньпин до последнего не подтверждал поездку в США», – уточняет эксперт.

    «К тому же после окончания переговоров Байден назвал председателя КНР диктатором. Теплоты двусторонним связям это явно не добавит. Однако, на мой взгляд, это заявление прозвучало из-за излишней эмоциональности президента Штатов. Судя по всему, он ожидал от встречи большего», – акцентирует он.

    «По другим ключевым вопросам обе стороны остались при своем мнении. В частности, проблема Тайваня так и не приблизилась к разрешению. Вашингтон все так же занимает шаткую позицию признания острова частью КНР, но поддержки его автономии, а Китай настаивает на невмешательстве США во внутренние дела Поднебесной», – подчеркивает собеседник.

    «С точки зрения России переговоры завершились достаточно неплохо. Пекин сохранил взятый внешнеполитический курс без изменений. Это позволяет нам продолжать намеченную дипломатию по налаживанию партнерства с КНР», – резюмирует Островский.

    Ранее в Сан-Франциско завершились переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. По итогам прошедшей встречи глава МИД Китая Ван И отметил, что стороны намерены выстраивать стабильные двусторонние отношения. Однако он подчеркнул, что Вашингтон и Пекин обладают красными линиями, которые нужно «решительно защищать».

    По его мнению, наиболее чувствительным оказался тайваньский вопрос. Ван И заявил, что данная проблема всегда была крайне важна в диалоге между КНР и Штатами. Если Белый дом будет продолжать курс на сдерживание Китая, то Поднебесная будет твердо защищать свой суверенитет и интересы, подчеркнул дипломат.

    В то же время на приветственном ужине дружественных Пекину организаций в Америке Си Цзиньпин отметил, что его страна никогда не делала ставку на проигрыш Вашингтона и не вмешивалась во внутренние дела Штатов. Он заверил, что КНР не собирается бросать США вызов и заменять их. Председатель также заявил, что Белому дому не стоит рассчитывать на поражение Поднебесной.

    Кроме того, он выразил надежду на отмену Вашингтоном односторонних санкций. По его мнению, данное решение Штатов могло бы обеспечить недискриминационную деловую среду для китайских компаний. Си Цзиньпин подчеркнул, что развитие и рост КНР имеют внутреннюю логику, и внешним силам остановить эти процессы невозможно.

    В свою очередь Джо Байден после окончания переговоров отметил, что по-прежнему считает главу Китая диктатором. Американский президент уточнил, что Си Цзиньпин управляет государством, опирающимся на форму руководства, полностью отличную от политических норм Штатов. Вместе с тем лидер США заметил, что две страны сделали «ощутимые шаги» в правильном направлении.

    Однако Байден подчеркнул намерение продолжить конкуренцию с Пекином. Всего встреча лидеров продлилась четыре часа. Сообщается, что стороны обменялись подробными мнениями по украинскому вопросу и палестино-израильскому конфликту. Также в ходе переговоров внимание уделили проблеме климатических изменений.

    Коментарии (2)
    16 ноября 2023, 11:11
    Пекин оценил заявление Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине

    МИД Китая: Слова Байдена, который назвал Си Цзиньпина диктатором, безответственные

    Пекин оценил заявление Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине
    @ Ding Lin/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Пекин считает слова американского президента Джо Байдена, назвавшего китайского лидера Си Цзиньпина «диктатором», ошибочными и безответственными, заявил МИД Китая.

    Китай решительно выступает против политических манипуляций, передает ТАСС слова официального представителя китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин.

    Напомним, Байден по итогам китайско-американских переговоров на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско вновь выступил с утверждением о том, что Си Цзиньпина можно считать диктатором. По его мнению, это вызвано тем, что глава Китая «руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от США».

    Коментарии (12)
    15 ноября 2023, 12:26
    Байден перед встречей с Си Цзиньпином заявил о «реальных проблемах» Китая
    Байден перед встречей с Си Цзиньпином заявил о «реальных проблемах» Китая
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Действующий глава США Джо Байден перед встречей с китайским коллегой Си Цзиньпином в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) заявил спонсорам, что у Китая «реальные проблемы», сообщает канал CNN.

    Так, в эфире Байден назвал председатель КНР «еще одним примером того, как восстанавливается американское лидерство в мире», передает РИА «Новости».

    «У них реальные проблемы, друзья», – сказал американский президент.

    При этом телеканал отмечает, что Байден мог иметь в виду экономические проблемы Китая, такие как рост безработицы среди молодежи, а также кризис в сфере недвижимости.

    Напомним, лидер КНР Си Цзиньпин впервые за шесть лет прибыл в США для встречи с Байденом.

    Коментарии (15)
    16 ноября 2023, 08:52
    Байден оценил переговоры с Си Цзиньпином

    Байден: США намерены конкурировать с Китаем

    Байден оценил переговоры с Си Цзиньпином
    @ Doug Mills/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский президент Джо Байден по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что США и Китай сделали «ощутимые шаги» в правильном направлении.

    В заявлении Байдена на его странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) говорится, что доводы американского лидера «остаются в силе».

    Он подчеркнул также, что США намерены конкурировать с Китаем и продолжать отстаивать свои национальные интересы, передает ТАСС.

    Как сообщил глава китайского МИД Ван И, встреча Си Цзиньпина с Байденом длилась четыре часа. Диалог лидеров он оценил как «хороший, всесторонний и глубокий».

    Стороны, по словам главы китайского внешнеполитического ведомства, подробно обменялись мнениями по украинской проблеме и палестино-израильскому конфликту. Также в ходе встречи внимание уделили проблеме климатических изменений.

    В ходе визита в США Си Цзиньпин заявил, что Вашингтону не следует вмешиваться во внутренние дела Китая и надеяться, что КНР потерпит неудачу.

    Коментарии (8)
    16 ноября 2023, 08:21
    Си Цзиньпин посоветовал США не ставить на проигрыш Китая

    Си Цзиньпин: США не надо делать ставку на проигрыш Китая

    Си Цзиньпин посоветовал США не ставить на проигрыш Китая
    @ Li Xueren/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Вашингтону не следует вмешиваться во внутренние дела Китая и надеяться, что КНР потерпит неудачу, заявил китайский лидер Си Цзиньпин в ходе визита в США.

    Си Цзиньпин на приветственном ужине дружественных Китаю организаций в США отметил, что Пекин никогда не делал ставку на проигрыш Вашингтона и не вмешивался во внутренние американские дела. Он заверил, что Китай не собирается бросать США вызов и заменять их, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    По словам главы Китая, и Соединенным Штатам не следует делать ставку на проигрыш КНР.

    В свою очередь глава МИД Китая Ван И на пресс-конференции по итогам встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско заявил, что Пекин и Вашингтон намерены выстраивать стабильные двусторонние отношения. При этом, отметил он, у сторон есть красные линии, которые нужно «решительно защищать».

    Тайваньский вопрос, по его словам, всегда был самым важным и чувствительным в отношениях между Китаем и США. Если Белый дом будет продолжать курс на сдерживание Китая, то КНР будет твердо защищать свой суверенитет и собственные интересы, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства страны.

    На переговорах с американским лидером Си Цзиньпин выразил надежду, что США отменят односторонние санкции в отношении Китая и обеспечат недискриминационную деловую среду для китайских компаний.

    Коментарии (5)
    15 ноября 2023, 22:40
    Лидеры Китая и США начали переговоры в ходе личной встречи в штате Калифорния

    Президент США Байден и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в ходе личной встречи в штате Калифорния

    Лидеры Китая и США начали переговоры в ходе личной встречи в штате Калифорния
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Никитин

    Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе личной встречи в штате Калифорния начали первые примерно за год очные двусторонние переговоры.

    Встреча лидеров двух стран проходит в поместье Филоли, которое расположено примерно в 40 км южнее Сан-Франциско (штат Калифорния) и является памятником американской истории и архитектуры. Переговоры китайского и американского руководителей идут на полях саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, передает ТАСС.

    Белый дом транслировал на своем интернет-сайте церемонию торжественной встречи Джо Байденом Си Цзиньпина. Лидеры пожали друг другу руки. Одна из журналисток пресс-пула главы администрации США прокричала вопрос о том, какой «сигнал» Джо Байден намерен подать Си Цзиньпину. Однако президент США не стал на него отвечать.

    Ранее в среду лидер КНР Си Цзиньпин впервые за шесть лет прибыл в США для встречи с Байденом.

    Коментарии (4)
    16 ноября 2023, 03:45
    Переговоры Китая и США в Сан-Франциско заняли меньше 2,5 часов

    Белый дом: Переговоры лидеров Китая и США в Сан-Франциско с участием делегаций двух стран продлились меньше 2,5 часов

    Переговоры Китая и США в Сан-Франциско заняли меньше 2,5 часов
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско продлились немногим меньше 2,5 часов, следует из сообщения журналистов пресс-пула Белого дома о времени завершения встречи лидеров двух государств с участием делегаций обеих сторон.

    Из сообщений журналистов пресс-пула Белого дома стало известно, что двусторонняя встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в расширенном формате завершились в 13.35 (00.35 16 ноября), передает ТАСС.

    Переговоры продлились немногим меньше 2,5 часов, передает РИА «Новости».

    Ранее Си Цзиньпин на встрече с Байденом в поместье Филоли под Сан-Франциско предупредил о последствиях возможного конфликта или конфронтации двух стран.

    Коментарии (5)
    14 ноября 2023, 00:26
    Белый дом пожаловался на сокращение возможностей для помощи Украине

    Помощник Байдена Салливан пожаловался на сокращение возможностей для помощи Украине из-за проблем с финансированием

    Tекст: Антон Антонов

    Американской администрации все труднее полностью финансировать необходимую, по ее мнению, поддержку Украины, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Салливан сказал, что речь идет об «инструментах и средствах», которые требуются Украине «для обороны своей территории и наступления». Он заявил, что способность осуществлять военную помощь сохранилась, но «полное финансирование» позволило бы ее оказывать «на более устойчивой основе», передает ТАСС.

    При этом для Белого дома «окно возможностей закрывается», но конкретную дату, когда все средства Вашингтона на помощь киевским властям будут израсходованы, Салливан не указал, сказав лишь, что «это уже влияет на возможности по предоставлению Украине всего необходимого».

    Салливан выразил уверенность в том, что в обеих палатах Конгресса США есть «сильное двухпартийное большинство», которое поддерживает запрос президента США Джо Байдена на выделение дополнительного финансирования Украине. Он уверен, что финансирования удастся добиться.

     «Как именно, с помощью какого механизма и в каком объеме – это вопрос, который я передам на рассмотрение экспертам по законодательству, но скажу лишь, что мы продолжаем активно двигаться в этом направлении», – заявил он.

    Салливан сказал, что «национальным интересам США будет нанесен серьезный ущерб», если запрос Байдена не утвердить.

    Напомним, хотя Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов, привязав к поддержке Украины еще ряд вопросов, в Конгрессе США хотят выделить помощь Израилю в отрыве от вопроса помощи Украине. Белый дом выступает резко против такого разделения.

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    16 ноября 2023, 12:46
    Американист объяснил решение Сената США согласовать бюджет без помощи Украине

    Политолог Межуев: Сенат США принял бюджет без помощи Украине и Израилю, чтобы не допустить шатдауна

    Американист объяснил решение Сената США согласовать бюджет без помощи Украине
    @ Evan Golub/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Угроза шатдауна вынуждает Конгресс США и Белый дом идти на компромиссы в вопросах бюджета. Сенат предсказуемо принял законопроект без помощи Израилю и Украине, но большой неожиданностью становится вероятность подписания документа президентом Байденом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Борис Межуев. Ранее Сенат США принял план финансирования работы правительства без помощи Украине и Израилю.

    «Принятие закона без учета помощи Украине было довольно прогнозируемым. Но что действительно неожиданно, так это то, что Байден, скорее всего, также подпишет документ и не станет накладывать вето», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Это говорит о том, что республиканцам и демократам удалось друг с другом договориться. Угроза шатдауна вынуждает стороны идти на уступки. Потому что если бюджет не будет принят, то практически все государственные служащие окажутся без зарплаты, а этого не хочет никто», – отмечает собеседник.

    «Удивительно и то, что в итоговом документе ни в каком виде не был упомянут Израиль. Естественно, Палата представителей с радостью примет отдельный законопроект помощи Тель-Авиву. Однако исполнительная власть может воспротивиться данному предложению. Тот же Байден говорил, что наложит вето на такую инициативу. Видимо, по этому поводу еще предстоят переговоры», – резюмировал Межуев.

    Ранее Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей принял план продолжения финансирования работы правительства без выделения средств на помощь Израилю и Украине. Законопроект поддержали 87 законодателей, 11 выступили против.

    Напомним, Палата представителей Конгресса США одобрила план финансирования работы федерального правительства страны, который не включает помощь Израилю и Украине. За проголосовали 336 парламентариев (209 членов Демократической партии, 127 – Республиканской). Против выступили 95 законодателей, в основном консервативные республиканцы.

    Принятая инициатива предусматривает продолжение финансирования работы правительственных ведомств и программ, в ведении которых находятся вопросы сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, вплоть до 19 января 2024 года. Остальные отрасли будут профинансированы до 2 февраля 2024 года. При этом выделение помощи Израилю и финансирование Украины проектом закона не предполагается.

    Теперь план финансирования будет отправлен на подпись президенту США Джо Байдену. CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома сообщает о готовности американского лидера одобрить законопроект, если тот будет принят Сенатом, а также «сохранит текущий уровень финансирования и не будет иметь вредных политических факторов».

    Напомним, ранее стало известно, что Джо Байден наложит вето на отдельный проект Конгресса о выделении помощи Тель-Авиву. В Белом доме отметили, что запросы на поддержку Украины и Израиля разделять нельзя, а намерение республиканцев разделить запрос является политизацией ситуации. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о спорах, которые вызывает внутри американской элиты помощь Украине и Израилю.

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    16 ноября 2023, 09:49
    Байден показал Си Цзиньпину фото в молодости во время поездки в США

    Байден показал Си Цзиньпину его фотографию в молодости, сделанную в Сан-Франциско

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент США Джо Байден на встрече с Си Цзиньпином показал китайскому лидеру его фотографию, сделанную в 1985 году, сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

    На снимке запечатлен молодой Си Цзиньпин на фоне моста Золотые Ворота в Сан-Франциско, передает ТАСС.

    Как рассказала Хуа Чуньин на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), Байден спросил председателя Си: «Вы знаете этого молодого человека?» На это китайский лидер ответил: «О да, это было 38 лет назад».

    Позднее лидер Китая рассказал, что визит в Штаты в 1985 году был его первой поездкой в США. Си Цзиньпин сказал, что Сан-Франциско «сформировал его первое впечатление об этой стране». Хуа Чуньин сказала, что китайский лидер хранит фото, сделанное перед мостом Золотые Ворота.

    Во время первой поездки в США Си Цзиньпину, который на тот момент занимал пост второго секретаря парткома уезда Чжэндин провинции Хэбэй (Центральный Китай), был 31 год. В следующем 1983 году он возглавил районный комитет этого уезда, напоминает газета The San Francisco Standard.

    В 1985 году Си Цзиньпин посещал небольшой город Маскатин в штате Айова, где интересовался состоянием местной с/х промышленности, добавляет издание.

    Ранее Байден по итогам встречи с Си Цзиньпином заявил, что США и Китай сделали «ощутимые шаги» в правильном направлении.

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    16 ноября 2023, 13:44
    Американист: Байден и Си Цзиньпин подтвердили движение США и Китая к холодной войне

    Американист Дудаков: США и Китай движутся к холодной войне

    Американист: Байден и Си Цзиньпин подтвердили движение США и Китая к холодной войне
    @ Li Xueren/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина подтвердила тренд на эскалацию между двумя странами. США и Китай постепенно движутся в сторону новой холодной войны. Так в разговоре с газетой ВЗГЛЯД оценил переговоры президента США и председателя КНР американист Малек Дудаков.

    «Встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена оказалась достаточно сложной. По итогу стало понятно, что стороны готовы заключить символические резолюции, которые, скорее всего, коснутся фентанилового кризиса США, искусственного интеллекта и экологической повестки. Удалось договориться и о возобновлении военных контактов», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Однако никаких конкретных решений озвучено не было. В принципе, успешными переговоры нельзя назвать ни для Вашингтона, ни для Пекина. Китай не сумел добиться экономических послаблений от Штатов, однако на это делалась ставка. КНР до сих пор сильно зависима от американских инвестиций, объем которых снизился из-за санкционных войн», – отмечает эксперт.

    «Масло в огонь подлило и высказывание Байдена о том, что он до сих пор считает Си Цзиньпина диктатором. Однако существенным образом на отношения двух стран заявление не повлияет. Китай и США переживают не лучший период двустороннего диалога. Тренд на эскалацию, очевидно, сохраняется», – уточняет собеседник.

    «О сохранении тренда на эскалацию говорит отсутствие прогресса по вопросу Тайваня. Вашингтон и Пекин остались при своих мнениях, однако уже в январе на острове состоятся выборы, что может усилить конфронтацию в АТР. Однако для России данный исход встречи можно назвать положительным. Ничего нового в международную политику саммит не принес», – подчеркивает он.

    «Разрядки в отношениях КНР и США не случилось: текущий статус-кво сохраняется. Стороны постепенно движутся к состоянию новой холодной войны, что работает на еще большее сближение Москвы и Пекина. Санкции Штатов в отношении Поднебесной будут усиливаться, что теоретически может коснуться и России», – резюмирует Дудаков.

    Ранее в Сан-Франциско завершились переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. По итогам прошедшей встречи глава МИД Китая Ван И отметил, что стороны намерены выстраивать стабильные двусторонние отношения. Однако он подчеркнул, что Вашингтон и Пекин обладают красными линиями, которые нужно «решительно защищать».

    По его мнению, наиболее чувствительным оказался тайваньский вопрос. Ван И заявил, что данная проблема всегда была крайне важна в диалоге между КНР и Штатами. Если Белый дом будет продолжать курс на сдерживание Китая, то Поднебесная будет твердо защищать свой суверенитет и интересы, подчеркнул дипломат.

    В то же время на приветственном ужине дружественных Пекину организаций в Америке Си Цзиньпин отметил, что его страна никогда не делала ставку на проигрыш Вашингтона и не вмешивалась во внутренние дела Штатов. Он заверил, что КНР не собирается бросать США вызов и заменять их. Председатель также заявил, что Белому дому не стоит рассчитывать на поражение Поднебесной.

    Кроме того, он выразил надежду на отмену Вашингтоном односторонних санкций. По его мнению, данное решение Штатов могло бы обеспечить недискриминационную деловую среду для китайских компаний. Си Цзиньпин подчеркнул, что развитие и рост КНР имеют внутреннюю логику, и внешним силам остановить эти процессы невозможно.

    В свою очередь Джо Байден после окончания переговоров отметил, что по-прежнему считает главу Китая диктатором. Американский президент уточнил, что Си Цзиньпин управляет государством, опирающимся на форму руководства, полностью отличную от политических норм Штатов. Вместе с тем лидер США заметил, что две страны сделали «ощутимые шаги» в правильном направлении.

    Однако Байден подчеркнул намерение продолжить конкуренцию с Пекином. Всего встреча лидеров продлилась четыре часа. Сообщается, что стороны обменялись подробными мнениями по украинскому вопросу и палестино-израильскому конфликту. Также в ходе переговоров внимание уделили проблеме климатических изменений.

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    15 ноября 2023, 13:14
    В Кремле пообещали следить за встречей Байдена и Си Цзиньпина

    Песков пообещал следить за встречей Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия будет следить за встречей лидеров США и КНР Джо Байдена и Си Цзиньпина в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он отметил, что два государства выстраивают двусторонние отношения и имеют на это право. Встреча Байдена и Си Цзиньпина не стоит у России на повестке дня, передает ТАСС.

    «Но, разумеется, каждая встреча двух крупнейших экономик мира важна для всех», – добавил Песков и сообщил, что Москва будет следить за сообщениями о встрече.

    Напомним, Си Цзиньпин впервые за шесть лет прибыл в США для встречи с Байденом. По данным издания Politico, Байден проведет «жесткий разговор» с лидером КНР об Украине.

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    16 ноября 2023, 10:11
    Мусульманская организация США раскритиковала Байдена за поддержку Израиля

    Мусульманская организация США: Байден дал Израилю зеленый свет для нападения на «Аш-Шифу»

    Tекст: Ольга Никитина

    Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) осудил нападение Израиля на осажденную больницу «Аш-Шифа» в секторе Газа» и заявил, что президент США Джо Байден дал Израилю зеленый свет для этой атаки.

    По словам директор CAIR по связям с общественностью Ибрагима Хупера, своими действиями правительство Израиля показало, что «нет предела нарушениям прав человека, которые оно будет совершать», пока Байден дает карт-бланш премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, передает ТАСС.

    Хупер назвал происходящее в секторе Газа преступлением против человечества и призвал руководство США прекратить поддержку правительства Израиля.

    Накануне Армия обороны Израиля заявила, что начала «точную и целенаправленную» операцию в крупнейшем в секторе Газа больничном комплексе «Аль-Шифа».

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