Москва и Пекин разрушили последние торговые барьеры

Эксперты оценили итоги визита Владимира Путина в Китай

Tекст: Евгений Поздняков,

Илья Абрамов

Переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продлились около трех часов. «Все и не расскажешь», – намекнул на широкий спектр оговоренных тем президент России. Он отметил, что предметом разговора стала «двусторонняя повестка, много там вопросов – это экономика, финансы, политическое взаимодействие, на международных площадках совместная работа».

Кроме того, лидеры говорили о событиях на Ближнем Востоке. Владимир Путин также «проинформировал председателя о ситуации, которая складывается на украинском треке». Глава России подчеркнул, что это «общие угрозы, и они укрепляют» двустороннее взаимодействие.

Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялась в Пекине в рамках проведения третьего международного форума «Один пояс – один путь». Президента РФ в Поднебесной встретили с особым восточным гостеприимством. В частности, он был первым из приглашенных гостей, кто зашел на приветственный ужин.

На теплоту приема Владимира Путина указывают и западные СМИ. Так, издание Newsweek обращает внимание на красную дорожку, которой не было у Энтони Блинкена во время его визита в Китай этим летом. Отмечается, что настолько холодная встреча госсекретаря США в культуре КНР являлась «преднамеренным унижением».

Добрые отношения с президентом России подтвердил и сам Си Цзиньпин. Во время переговоров в расширенном составе он назвал Путина «своим давним другом». По его словам, китайская сторона готова взаимодействовать с российскими партнерами и «непрерывно обогащать двустороннее сотрудничество».

Председатель КНР также подчеркнул, что двусторонний товарооборот стран вышел на рекордные исторические максимумы и приближается к 200 млрд долларов. Кроме того, он напомнил, что в следующем году будет отмечаться 75-я годовщина установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином.

В свою очередь Владимир Путин отметил, что Россия в настоящий момент находится на шестом месте по товарообороту с Китаем. При этом, если говорить о странах, не входящих в регион Дальнего Востока, РФ вышла по этому показателю на второе место после США, обогнав Германию. Кроме того, недавно глава Минцифры Антон Силуанов заявил, что доля расчетов в нацвалютах между двумя странами возросла до 90%.

Однако на встрече Си Цзиньпина и Владимира Путина обсуждались не только уже состоявшиеся достижения, но и планы на будущее. Большое внимание главы государств уделили инфраструктурным проектам. Так, глава России упомянул, что в настоящее время ведется активная работа над прокладкой железнодорожных маршрутов из Центральной Сибири в южном направлении – в сторону Китая и Монголии.

Кроме того, он рассказал о создаваемом международном коридоре «Север – Юг», который свяжет балтийские порты с побережьем Персидского залива и Индийского океана. Другой транспортный меридиан пройдет через уральский регион и Сибирь. Вместе с тем формируется Северный морской ход и Дальневосточный путь от Арктики на юг России.

Как подчеркнул Путин, все эти проекты «открывают возможность напрямую соединить, интегрировать Северный морской путь с крупными логистическими узлами на юге нашего континента, на побережье Индийского и Тихого океанов». Помимо этого, президент РФ добавил, что китайская инициатива «Один пояс – один путь» хорошо стыкуется с интеграционными процессами, развивающимися в различных регионах мира.

По мнению президента, она созвучна и с российскими идеями по созданию контура, где в полной мере обеспечивалась бы свобода торговли, инвестиций и труда. Он также указал на важность наличия договоренностей о параллельном и скоординированном развитии ЕАЭС и программы «Один пояс – один путь».



В экспертном сообществе отмечают, что переговоры двух глав государств прошли на высоком уровне. Особое внимание на себя обращает теплый прием президента России, который свидетельствует не только о дружеских отношениях Владимира Путина и Си Цзиньпина, но и о тесном сотрудничестве стран.

«Российскому президенту в КНР был оказан действительно почетный прием»,

– сказал научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин. По словам собеседника, в последнее время отношения России и Китая получили качественные улучшения. «Так, большой рост товарооборота с Китаем был достигнут за счет продажи энергоносителей. Кроме того, Россия поставляет в КНР и другую продукцию, например, продовольствие. Пекин также не остается в долгу и предоставляет Москве различное оборудование и машины», – пояснил он.

Показатель расчетов в национальной валюте в 90% – «очень высокая цифра и крайне положительная тенденция», считает Лукин. Он объяснил, что торговля в долларах ведется через американские банки, а России ограничили к ним доступ. В связи с этим юань стал своего рода альтернативой. «Пекину это тоже выгодно, так как он не теряет средства на конверсии денег», – говорит эксперт.

«Между Россией и Китаем развиваются также и логистические проекты, среди которых соглашение о Северном морском пути. КНР заинтересована в использовании полезных ископаемых из этого региона, поэтому готова инвестировать в соответствующую инфраструктуру. Также в этом контексте обсуждаются новые газопроводы в Поднебесную. Идут разговоры о строительстве новых мостов через пограничные реки», – акцентирует китаист.

Примечательным показался и тот факт, что встреча состоялась в преддверии 75-летия с момента установления дипотношений СССР и КНР. «Это важная дата, – отметил Лукин. – Наши позитивные отношения с Китаем на данном этапе свидетельствуют о действительно хорошей работе российских дипломатов, которые обеспечивают поступательное развитие связей между Москвой и Пекином».

«На встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина были подчеркнуты многие важные успехи. В частности, рост товарооборота между странами вырос до 200 млрд долларов. Достигнуто это было в основном за счет поставок в Китай нефти, газа и угля. Также были решены проблемы с передачей электроэнергии в КНР», – сказал экономист Иван Лизан. «Вторым компонентом нашего экспорта в Китай является продовольствие. Так,

недавно были сняты ограничения на поставки свинины в Поднебесную и заключена сделка, согласно которой мы продаем Пекину около 17 млн тонн сельскохозяйственной продукции за 12 лет.

Дальнейшему же росту товарооборота будет способствовать устранение оставшихся торговых барьеров между странами», – отмечает собеседник.

Он также согласен с тем, что рост торговли в национальных валютах – это хорошая тенденция. «Дело в том, что многие наши банки попали под санкции и практически потеряли доступ к свободно конвертируемым валютам. Конечно, юань таковой не является. Но на фоне растущего товарооборота покупать технологии и товары у Пекина удобнее с помощью китайских денег», – подчеркнул он.

Лизан также обратил внимание на обсуждение инфраструктурных задач. Особую роль, по его мнению, играет интеграция проекта «Один пояс – один путь» с Северным морским путем. «Коридор хоть и является достаточно сложным для судоходства из-за льдов, но позволяет доставлять природные ископаемые с меньшими издержками», – поясняет собеседник.

«Интересным также является и тот факт, что в Китай приезжал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, ответственный за цифровизацию, – отмечает Лизан. – Это говорит о том, что

наши страны будут развивать дальнейшее сотрудничество в области информационных технологий».

В свою очередь политолог Евгений Минченко считает наиболее значимым итогом встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина подтверждение невозможности изоляции России. «Сегодня тот самый Глобальный Юг, о котором так много говорится, воспринимает Россию как одного из альтернативных мировых центров влияния», – пояснил он.

Эксперт также отмечает, что «российско-китайское сотрудничество стало ключевым инструментом многополярного мира». «Совершенно очевидно, что Россия стала важнейшим участником интеграционных проектов на евразийском пространстве. Это и транспортная логистика, и новые подходы к технологическому развитию, и кооперация. Все это не может развиваться без участия Москвы», – говорит аналитик.

По его мнению, выстраивание больших инфраструктурных проектов и участие в них всех стран Евразии создает дополнительные инструменты для укрепления суверенитета и экономики этих государств.