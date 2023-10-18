Путин рассказал, какое место занимает Россия по торговле с Китаем

Путин: Интересы России подавить невозможно

Президент России процитировал элитам США русскую поговорку

Tекст: Ольга Иванова

«Дело не во мне лично. Дело в интересах страны. И подавить интересы России невозможно. Их придется учитывать», – прокомментировал Путин слова президента США Джо Байдена о том, что нужно объединить силы Европы для «подавления Путина», передает ТАСС.

Также Путин добавил, что политическим элитам США надо научиться уважать других, тогда никого не нужно будет подавлять. «У нас в России есть известная поговорочка: «Век живи – век учись». И это касается не только президента (США Джо) Байдена, но и политических элит США в целом. Надо научиться уважать других, и тогда никого не надо будет подавлять. А стремление все время кого-то по какому-то поводу или вообще без повода подавлять ведет к проблемам», – сказал Путин.

Ранее Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию. Желание Байдена «подавить» Россию оценили в Кремле.

Напомним, визит президента России Владимира Путина в Китай наглядно продемонстрировал, что США не удалось разорвать связи между Москвой и Пекином после начала СВО, сообщила The Wall Street Journal.

