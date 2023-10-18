  • Новость часаМиллер: Поставки газа в Китай скоро выйдут на уровень экспорта в Западную Европу
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    Эта система рефлексивного управления, способная сама, без мучительного внешнего администрирования, перестроиться за три дня буквально на противоположные тезисы, – и есть, наверное, самое крутое, что контролирует сегодня Запад. В ней его сокрушительная мощь.

    2 комментария
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    Пушкин всем своим творчеством и «нерукотворным памятником» своей личности доказывает – Россия никакая не Азия, Россия – Европа, но Европа лучшая, Европа настоящая, более того, единственная настоящая Европа, еще существующая.

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    Что же такое Русь, что такое Украина и почему украинские националисты вот уже сто лет упрямо пытаются объединить два этих слова в одно – Украина-Русь?

    22 комментария
    18 октября 2023, 10:20

    Миллер: Поставки газа в Китай скоро выйдут на уровень экспорта в Западную Европу

    Миллер заявил о скором выходе поставок газа в Китай на уровень экспорта в Западную Европу

    Миллер: Поставки газа в Китай скоро выйдут на уровень экспорта в Западную Европу
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Трубопроводные поставки Газпрома в Китай в ближайшее время могут выйти на уровень поставок газа, которые направлялись в Западную Европу, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

    По его словам, только трубопроводные поставки в Китай в самое ближайшее время могут выйти на уровень объемов экспорта, который был в Западную Европу, передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что газопровод «Сила Сибири» выйдет на проектную мощность в 38 млрд кубометров ежегодно к 2025 году, но уже сейчас поставки в Китай по нему превышают контрактные. Газ из РФ также будет идти по дальневосточному пути, обсуждаются поставки через Монголию.

    17 октября 2023, 21:02
    Венгрия и Сербия пообещали ответ на новый тариф Болгарии за газ из России

    Сийярто пообещал совместный ответ Венгрии и Сербии на новый тариф Болгарии за газ из России

    Венгрия и Сербия пообещали ответ на новый тариф Болгарии за газ из России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерское и сербское руководства готовят совместный ответ на решение болгарской стороны повысить стоимость транзита российского газа по своей территории, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Решение Болгарии о вводе дополнительного тарифа за транзит российского газа враждебно по отношению к Венгрии и Сербии, это может поставить под угрозу энергоснабжение других стран, заявил Сийярто в эфире телеканала M1, передает ТАСС.

    Поставки газа из России по трубопроводам не подпадают под санкции ЕС, потому решение болгарской стороны противоречит принципу европейской солидарности и нарушает правила ЕС о применении таможенных пошлин и свободном перемещении товаров.

    Министр отметил, что этот вопрос он обсуждал с сербским вице-премьером Синишей Мали, находящимся с визитом в Китае. Скоро будет опубликована резолюция правительств Венгрии и Сербии, они не намерены оставлять «этот враждебный шаг Болгарии без ответа».

    Напомним, 13 октября болгарский парламент установил новый тариф в размере 20 левов (порядка 10 евро) в пересчете за МВт·ч за транзит газа из России по «Турецкому потоку» и его ответвлениям в Сербию и Венгрию.

    Коментарии (11)
    17 октября 2023, 11:17
    Кремль раскрыл темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

    Песков: Путин и Си Цзиньпин сверят часы по Украине и всей повестке дня

    Кремль раскрыл темы переговоров Путина и Си Цзиньпина
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе предстоящих переговоров в Пекине, запланированных на 18 октября, планируют сверить часы по украинской тематике, а также всем вопросам двусторонней повестки дня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В первую очередь лидеры всегда обсуждают российско-китайские двусторонние отношения, рассказал Песков, отметив, что это «продвинутые, особые отношения стратегического партнерства». Двусторонняя повестка, как отметил представитель Кремля, будет «весьма и весьма обширной». Речь пойдет об экономическом взаимодействии, совместных проектах, «там много всего», передает ТАСС слова Пескова.

    Кроме того, лидеров ждет «детальный обмен мнениями и сверка часов по международным делам, по региональным конфликтам, включая Украину». Российский лидер, как правило, дает свою оценку нынешнему состоянию дел о ходе специальной военной операции, а глава Китая делится своим мнением, рассказал Песков.

    Также лидеры России и Китая намерены обсудить палестино-израильский конфликт, эта тема стоит в повестке дня всех мировых лидеров. Песков напомнил, что перед визитом в Китай Путин провел «телефонный марафон по ближневосточным делам», поэтому, сказал он, лидерам будет чем обменяться, тем более что напряженность в этой ситуации сохраняется.

    Еще одной темой для обсуждения станет проект «Сила Сибири – 2». Песков уточнил, что в составе российской делегации, прибывшей в Пекин, присутствуют все профильные министры, вице-премьер Александр Новак и представители профильного бизнеса. При этом представитель Кремля уточнил, что никаких документов подписывать не планируется.

    Часть встречи Путина и Си Цзиньпина пройдет в неформальном ключе, планируется «достаточно длительное общение в формате с глазу на глаз», сообщил Песков.

    «Фактически то, что завтра будет, оно и будет неформальной частью. Мы завтра вам расскажем, почему», – уточнил Песков, отвечая на вопрос, стоит ли ждать со стороны китайского лидера жеста, аналогичного тому, когда Путин пригласил своего гостя в свою квартиру в Кремле.

    Песков отметил очень высокий уровень организации визита Путина в Китай и подчеркнутую доброжелательность по отношению к российскому лидеру, а также традиционное китайское гостеприимство. «Но главное – конструктивный подход к предстоящим переговорам, подготовка по линии ведомств», – сказал он, обратив внимание на весьма представительную делегацию.

    Напомним, Путин во вторник прибыл с двухдневным визитом в Китай.

    Коментарии (8)
    18 октября 2023, 06:54
    В США обратили внимание на «красную дорожку» для Путина в Китае

    Newsweek: Китай встретил президента России Путина «красной дорожкой», которой не было в июне у госсекретаря США Блинкена

    Tекст: Антон Никитин

    Китай встретил президента России Владимира Путина «красной дорожкой», которой не было у госсекретаря США Энтони Блинкена в июне, сообщил американский журнал Newsweek.

    Издание обратило внимание, что прибытие президента России Владимира Путина в Пекин прошло с «красной дорожкой», которой не было у Энтони Блинкена во время визита госсекретаря США в Китай в июне, передает РИА «Новости».

    Как отмечает издание со ссылкой на правозащитницу Дженнифер Цзэн, такой холодный прием, какой был у Блинкена в июне, в китайской культуре является «преднамеренным унижением».

    Накануне Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине на прием руководителей делегаций – участников форума «Один пояс – один путь». Визит Путина в Китай в Соединенных Штатах назвали провалом попыток Вашингтона поссорить Москву и Пекин.

    Коментарии (3)
    18 октября 2023, 05:51
    Путин прибыл на открытие форума «Один пояс – один путь»

    Президент Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине для участия в открытии форума «Один пояс – один путь»

    Tекст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине для участия в церемонии открытия третьего международного форума «Один пояс – один путь».

    Российский лидер также принял участие в традиционном совместном фотографировании глав делегаций – участников форума. Затем в качестве главного гостя он выступит с речью на открытии форума – сразу после хозяина мероприятия, руководителя КНР Си Цзиньпина, передает ТАСС.

    Накануне Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине на прием руководителей делегаций – участников форума «Один пояс – один путь». Визит Путина в Китай в Соединенных Штатах назвали провалом попыток Вашингтона поссорить Москву и Пекин.

    Коментарии (6)
    17 октября 2023, 14:17
    Визит Путина в Пекин назвали провалом Вашингтона

    WSJ: Визит Путина в Пекин говорит о провале попыток США поссорить Россию и Китай

    Визит Путина в Пекин назвали провалом Вашингтона
    @ Артем Иванов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Визит президента России Владимира Путина в Китай наглядно продемонстрировал, что США не удалось разорвать связи между Москвой и Пекином после начала СВО, сообщила The Wall Street Journal.

    Обозреватели газеты Брайан Спегеле и Джеймс Т. Аредди пишут, что Китай не прислушался к заявлениям американских политиков о том, что Москва якобы сдерживает амбиции Пекина, и с «распростертыми объятиями принял Путина в Пекине» и расстилают перед ним «красную дорожку».

    Авторы The Wall Street Journal считают, что это подтверждает прочность российско-китайского партнерства перед лицом давления Запада, передает ТАСС.

    Ранее Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе предстоящих переговоров в Пекине, запланированных на 18 октября, планируют сверить часы по украинской тематике, а также по всем вопросам двусторонней повестки дня.

    Коментарии (2)
    18 октября 2023, 08:08
    Си Цзиньпин назвал Путина своим давним другом

    Си Цзиньпин на переговорах в Пекине назвал Путина своим давним другом

    Си Цзиньпин назвал Путина своим давним другом
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в расширенном составе с президентом России Владимиром Путиным в Пекине назвал российского лидера «своим давним другом».

    «Уважаемый президент Путин, мой давний друг, приветствуем ваше участие в Третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс – один путь», – приводит его слова ТАСС.

    «Взаимное участие в важных дипломатических мероприятиях двух сторон является нашей многолетней хорошей традицией», – добавил Си Цзиньпин.

    Он отметил, что за десять лет действующим лидерам России и Китая удалось наладить добрые деловые и крепкие дружественные отношения. Си Цзиньпин сообщил, что провел с Путиным 42 встречи. Китайская сторона, по его словам, готова взаимодействовать с российскими партнерами, «непрерывно обогащать двустороннее сотрудничество».

    «Неуклонно углубляется политическое взаимодоверие, поддерживается плотное и эффективное стратегическое взаимодействие», – сказал он.

    Также китайский лидер выразил готовность сообща с Россией обогащать двустороннее сотрудничество новым содержанием. Он напомнил, что в следующем году будет отмечаться 75-я годовщина установления дипотношений между странами.

    По его словам, Китай также готов совместно с Россией «поддерживать международную честность и справедливость, способствовать общему развитию мира».

    Двусторонний товарооборот Китая и России вышел на рекордные исторические максимумы и приближается к 200 млрд долларов, сообщил Си Цзиньпин.

    В возглавляемую Путиным делегацию также вошли два вице-премьера – Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, главы МИД, Минфина, Минэкономразвития, Минвостокразвития, Центробанка и ряда других ведомств. В числе представителей бизнеса: руководители Газпрома и «Роснефти» Алексей Миллер и Игорь Сечин, главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, а также Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко и многие другие.

    Ранее в среду Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине для участия в церемонии открытия третьего международного форума «Один пояс – один путь».

    Коментарии (3)
    17 октября 2023, 12:16
    Путин провел в Пекине встречу с Орбаном

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин на полях форума «Один пояс – один путь» в Пекине провел встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

    «Несмотря на то что в сегодняшних геополитических условиях возможности для поддержания контактов и развития отношений весьма ограничены, тем не менее не может не вызывать удовлетворения, что со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются. Одна из этих стран – Венгрия», – передает ТАСС слова российского лидера.

    «Конечно, очень важным является с одной из стран Евросоюза, с Венгрией в данном случае, иметь возможность обменяться мнениями не только по двусторонним отношениям, но и по ситуации в мире, в Европе. Знаем, что наши позиции далеко не всегда совпадают, но иметь возможность обменяться мнениями, на мой взгляд, это всегда чрезвычайно важно», – сказал Путин.

    Он подчеркнул, что российская сторона рада этой встрече. «Уверен, она пройдет в позитивном ключе», – подчеркнул президент.

    В ходе встречи Путин предложил подумать, как вернуть торговые отношения России и Венгрии к росту. «В прошлом году у нас был значительный рост торгово-экономического взаимодействия, свыше 80%. К сожалению, за этот год мы наблюдаем – за первые семь месяцев – падение, минус 35%. Это не отыгрывает 80% с лишним [роста] прошлого года, слава Богу, но все-таки есть основания подумать над тем, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы повлиять на этот процесс в позитивном плане», – указал он.

    Ранее Путин провел встречу с президентом Вьетнама. Также запланированы переговоры президента России с китайским лидером Си Цзиньпином.

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    18 октября 2023, 09:01
    Начались переговоры Путина и Си Цзиньпина в узком составе

    Песков: Переговоры Путина и Си Цзиньпина продолжаются в узком составе

    Начались переговоры Путина и Си Цзиньпина в узком составе
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжают переговоры в узком составе, после этого лидеры пообщаются тет-а-тет, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Началась беседа в узком составе. После нее – с глазу на глаз», – приводит его слова ТАСС.

    Встреча проходит в Пекине на полях форума «Один пояс – один путь». Переговоры в широком формате с участием делегаций двух стран продолжались около полутора часа.

    Путин заявил, что Россия и Китай, как и большинство стран мира, разделяют стремление к равноправному сотрудничеству при уважении права каждого государства на собственную модель развития. Кроме того, глава государства заявил о востребованности тесной внешнеполитической координации Москвы и Пекина.

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    17 октября 2023, 11:40
    Путина пригласили во Вьетнам

    Президент Вьетнама пригласил Путина посетить страну с официальным визитом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Во Ван Тхыонг на встрече в рамках третьего форума «Один пояс – один путь» в Китае пригласил президента России Владимира Путина посетить Вьетнам с официальным визитом.

    Во Ван Тхыонг заявил, что генеральный секретарь центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг, лично он и все другие вьетнамские руководители ждут Путина в стране для обсуждения основных направлений двустороннего сотрудничества, передает ТАСС.

    «Ваш будущий визит во Вьетнам станет радостью для вьетнамского народа и важной вехой в отношении наших стран», – сказал Во Ван Тхыонг.

    Президент Вьетнама отметил, что вьетнамцы всегда будут помнить поддержку и помощь советского и российского народа в самый трудный период своей национально-освободительной борьбы, а также в деле послевоенного развития страны.

    Он также отметил, что Ханой считает Москву приоритетным партнером во внешней политике, во Вьетнаме придают большое значение всеобъемлющему стратегическому партнерству наших стран на протяжении многих лет, передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин во вторник прибыл с двухдневным визитом в Китай.

    Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин в ходе предстоящих переговоров в Пекине, запланированных на 18 октября, планируют сверить часы по украинской тематике, а также всем вопросам двусторонней повестки дня.

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    17 октября 2023, 15:07
    Путин прибыл на прием участников форума «Один пояс – один путь» в Пекин

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине на прием руководителей делегаций – участников форума «Один пояс – один путь».

    В форуме принимают участие главы более 20 стран, их встречали председатель КНР Си Цзиньпин и его жена Пэн Лиюань, передает ТАСС.

    На встрече присутствуют главы международных организаций, включая генсека ООН Антониу Гутерриша и президента Нового банка развития (НБР) БРИКС Дилмы Руссефф.

    Перед встречей прошла церемония, где участники сделали общую фотографию. Путин на ней занял место по правую руку от Си Цзиньпина. До этого он поздоровался с лидером КНР за руку и обменялся с ним несколькими репликами. С другой стороны от российского президента встал его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиеев.

    Напомним, президент России на полях форума провел встречу с президентом Вьетнама Во Ваном Тхыонгом и премьером Венгрии Виктором Орбаном.

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    17 октября 2023, 11:24
    Путин провел переговоры с президентом Вьетнама

    Путин: Отношения с Вьетнамом развиваются в дружеском ключе

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин в Пекине встретился с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, переговоры прошли в преддверии III Международного форума «Один пояс – один путь».

    «Очень рад вас видеть. <...> Отношения между нашими странами развиваются традиционно в дружеском ключе», – сказал российский лидер, открывая встречу, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что в первом полугодии товарооборот между государствами вырос более чем на 6%, несмотря на сокращение торговли в минувшем году.

    Как отметил российский лидер, в прошлом году наблюдался спад торгово-экономического взаимодействия России и Вьетнама, но за первые шесть месяцев текущего года ситуация скорректировалась.

    По его словам, для развития торговых связей нужными темпами работает смешанная правительственная комиссия двух стран.

    Также Путин планирует провести переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.

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    18 октября 2023, 08:42
    Путин сообщил о работе над ж/д маршрутами в Монголию и Китай

    Путин: Россия с партнерами работает над прокладкой маршрутов в Монголию и Китай

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия совместно с зарубежными партнерами работает над прокладкой железнодорожных маршрутов из Центральной Сибири в южном направлении – в сторону Китая, Монголии, портов Индийского и Тихого океанов, сообщил президент Владимир Путин, выступая в среду на форуме «Один пояс – один путь» в Пекине.

    Он проинформировал коллег и о других планах по созданию новых маршрутов и развитию российской транспортной инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Так, в европейской части страны формируется международный коридор «Север – Юг», связывающий российские порты на Балтике и в Арктике с портами на побережье Персидского залива и Индийского океана. Еще один транспортный меридиан с севера на юг пройдет через уральский регион России и Сибирь, добавил президент.

    «Его ключевые элементы – это модернизация центрального участка Транссиба, включая Западно-Сибирскую железную дорогу на территории наших областей – Омской, Новосибирской, Кемеровской, Томской, Алтайского края, это все регионы Сибири России», – уточнил Путин.

    Он также упомянул о строительстве так называемого Северного морского хода, это еще одна железнодорожная ветка с выходом к портам Северного Ледовитого океана и полуострова Ямал на севере Красноярского края. Президент рассказал и о планах создания новой Северо-Сибирской железнодорожной магистрали от Ханты-Мансийского автономного округа до ее стыковки с крупнейшей железнодорожной сетью – Транссибом и Байкало-Амурской магистралью.

    Еще один коридор от Арктики на юг России планируется создать на Дальнем Востоке. По словам Путина, его элементы также формируются – это железнодорожная ветка от БАМа в Якутию, мосты через реки Лена и Амур, Тихоокеанская железная дорога, модернизация автомобильных трасс, создание глубоководных терминалов на восточном участке Северного морского пути.

    «Все эти транспортные коридоры с севера на юг в европейской части России, в Сибири, на Дальнем Востоке открывают возможность напрямую соединить, интегрировать Северный морской путь с крупными логистическими узлами на юге нашего континента, на побережье Индийского и Тихого океанов», – заявил президент.

    Также Путин заявил, что Россия и Китай, как и большинство стран мира, разделяют стремление к равноправному сотрудничеству при уважении права каждого государства на собственную модель развития.

    В ходе российско-китайских переговоров Путин заявил о востребованности тесной внешнеполитической координации Москвы и Пекина.

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    18 октября 2023, 08:16
    Путин рассказал об общих стремлениях России и Китая

    Путин: Россия и Китай разделяют стремление к равноправному сотрудничеству в мире

    Путин рассказал об общих стремлениях России и Китая
    @ Наталья Бережная/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия и Китай, как и большинство стран мира, разделяют стремление к равноправному сотрудничеству при уважении права каждого государства на собственную модель развития, заявил президент Владимир Путин в Пекине в ходе выступления на открытии третьего форума международного сотрудничества «Один пояс – один путь».

    «Мы неоднократно отмечали, что Россия и Китай, как и большинство государств мира, разделяют стремление к равноправному взаимовыгодному сотрудничеству в целях достижения всеобщего устойчивого и долгосрочного экономического прогресса и социального благополучия при уважении цивилизационного разнообразия и права каждого государства на собственную модель развития», – приводит его слова ТАСС.

    Он отметил, что интеграционная повестка «в самом широком ее понимании» является неотъемлемой частью «национальной стратегии по развитию России и укреплению экономического, технологического и финансового суверенитета, модернизации и расширению инфраструктуры». По словам главы государства, работа РФ в данном ключе важна в том числе потому, что Россия является самой большой по территории страной мира, и «связанность всех партнеров через ее территорию имеет серьезное значение» для друзей и партнеров Москвы.

    Путин обратил внимание на то, что инициатива «Один пояс – один путь» хорошо стыкуется с интеграционными процессами, развивающимися в различных регионах мира. Она созвучна и с российскими идеями по созданию такого интеграционного контура, где бы в полной мере обеспечивалась свобода торговли, инвестиций, труда, была бы налажена взаимосвязанная инфраструктура, подчеркнул российский лидер.

    «Она созвучна нашему известному предложению сформировать большое евразийское пространство как пространство сотрудничества и взаимодействия единомышленников, где будут сопряжены самые разные интеграционные процессы: «Один пояс – один путь», Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Евразийский экономический союз, который Россия успешно развивает вместе с партнерами по постсоветскому пространству», – объяснил президент.

    Путин указал на важность того, что у России и Китая имеется конкретная договоренность о параллельном и скоординированном развитии ЕАЭС и программы «Один пояс – один путь». «[Важно также, что] реализуется непреференциальное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между государствами – членами ЕврАзЭС (ЕАЭС – прим. ВЗГЛЯД) и Китайской Народной Республикой», – добавил Путин. Он напомнил, что для объединения усилий по выполнению данного соглашения была учреждена совместная комиссия, а в феврале текущего года принята развернутая дорожная карта, которая «в том числе предусматривает налаживание взаимодействия между Евразийским союзом и Китаем в сфере торговой политики и цифровизации транспортных контуров».

    Президент поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за приглашение на Третий международный форум «Один пояс – один путь», подчеркнув, что нынешнее мероприятие проходит под знаком десятилетия выдвинутых китайским лидером важных, глобальных, ориентированных в будущее и нацеленных на формирование более справедливого многополярного мира инициатив.

    «Это, действительно, глобальный план. Согласен с председателем КНР в том, что китайская идея «Один пояс – один путь» логично вписывается в многосторонние усилия по укреплению созидательного и конструктивного взаимодействия в масштабах всего мирового сообщества», – заключил Путин.

    Ранее Си Цзиньпин на переговорах в расширенном составе с президентом России Владимиром Путиным в Пекине назвал российского лидера «своим давним другом».

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    18 октября 2023, 08:25
    Путин назвал востребованной внешнеполитическую координацию с Китаем

    Путин заявил на переговорах в Пекине о востребованности тесной внешнеполитической координации с Китаем

    Tекст: Ольга Никитина

    Тесная внешнеполитическая координация востребована в нынешних условиях, Россия и Китай так и выстраивают сотрудничество, заявил президент Владимир Путин на российско-китайских переговорах, которые проходят в Пекине.

    «И сегодня мы это все обсудим. Все, в том числе двусторонние наши отношения», – сказал Путин, поздравив «всех китайских друзей» с 74-й годовщиной образования КНР, передает РИА «Новости».

    «Следующий год будет юбилейным как для вашей страны, так для дипломатических отношений между нашими странами», – отметил Путин.

    Он также подчеркнул, что китайская идея о развитии широкого сотрудничества между странами исторического «Шелкового пути», выдвинутая десять лет назад, получила «очень хорошее развитие».

    «У Китая под вашим руководством, у вас это получается. Мы очень рады за вас, за всех тех, кто вовлечен в это широкое взаимодействие, потому что все от этого получают преимущество», – сказал Путин, обращаясь перед началом переговоров к председателю КНР Си Цзиньпину.

    Путин сообщил, что Москва и Пекин достигли объема товарооборота в 200 млрд долларов и по итогам календарного года преодолеют этот показатель. «Вы только что упомянули о нашей задаче достичь 200 млрд [долларов] товарооборота в текущем году. Вот если посмотреть год к году, вчера вечером проанализировали, с сегодняшнего дня год назад, – 200 млрд [долларов] уже есть. А по календарному году эта планка точно будет преодолена», – приводит ТАСС слова российского лидера.

    Си Цзиньпин со своей стороны назвал российского лидера «своим давним другом».

    Выступая на открытии третьего форума международного сотрудничества «Один пояс – один путь», Путин заявил, что Россия и Китай, как и большинство стран мира, разделяют стремление к равноправному сотрудничеству при уважении права каждого государства на собственную модель развития.

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    18 октября 2023, 10:29
    В Китае сообщили о завершении встречи Путина и Си Цзиньпина

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин покинул Дом народных собраний в Пекине после российско-китайских переговоров. При этом в Кремле не подтверждают, что встреча Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершилась.

    Кадры с Путиным опубликовало Центральное телевидение Китая. Сообщается, что российский кортеж покинул место проведения мероприятия.

    При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не подтвердил ТАСС, что переговоры лидеров России и Китая завершились. На соответствующий вопрос он ответил отрицательно.

    Утром среды состоялись российско-китайские переговоры в широком формате с участием делегаций двух стран, они продолжались около полутора часов. Затем начались переговоры в узком составе. Далее лидеры планировали пообщался с глазу на глаз.

    Путин в начале встречи с Си Цзиньпинем заявил, что Россия и Китай, как и большинство стран мира, разделяют стремление к равноправному сотрудничеству при уважении права каждого государства на собственную модель развития. Кроме того, глава государства заявил о востребованности тесной внешнеполитической координации Москвы и Пекина.

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