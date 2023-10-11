Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.0 комментариев
Путин назвал сроки выхода на проектную мощность «Силы Сибири»
Путин: «Сила Сибири» выйдет на проектную мощность в 38 млрд кубометров в год к 2025 году
Газопровод «Сила Сибири» выйдет на проектную мощность в 38 млрд кубометров ежегодно к 2025 году, но уже сейчас поставки в Китай по нему превышают контрактные. Газ из РФ также будет идти по дальневосточному пути, обсуждаются поставки через Монголию, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.
«Развивается экспорт российского газа в Китайскую Народную Республику. В 2025 году газопровод «Сила Сибири» выйдет на проектную мощность 38 млрд кубических метров в год, но уже сегодня поставки по нему постоянно превышают объемы контрактных обязательств. В прошлом году подписан контракт по еще одному маршруту в Китай, дальневосточному. Здесь объем поставок составит 10 млрд кубометров газа в год, обсуждаем и другие перспективные проекты, в частности транспортировку через территорию Монголии», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее Путин заявил, что газопроводы «Сила Сибири» и Сахалин – Хабаровск – Владивосток объединят и включат в единую систему газоснабжения России.