Путин назвал сроки выхода на проектную мощность «Силы Сибири»

Путин назвал одну из причин эскалации конфликта в Израиле

Путин напомнил о решении создать палестинское государство при создании Израиля

Tекст: Валерия Городецкая

На пленарном заседании Российской энергетической недели российский лидер указал, что при создании Израиля было параллельно принято решение о создании второго государства – Палестины, однако это так и не было сделано, передает ТАСС.

«Израиль, как известно, создан, а Палестина как самостоятельное и суверенное государство так и не создана», – подчеркнул президент.

Одной из проблем обострения конфликта между Израилем и Палестиной Путин назвал поселенческую политику Израиля. «Поселенческая политика, кроме этого еще ряд составляющих, привели вот в конечном итоге к такому взрыву насилия», – сказал президент.

Комментируя эскалацию палестино-израильского конфликта, Путин заявил, что США пренебрегли механизмами ближневосточного урегулирования.

«В чем проблема на сегодняшний день? Созданы механизмы урегулирования, но США пренебрегли за последние несколько лет этими механизмами и решили отрегулировать все самостоятельно, не использовали эти механизмы», – сказал российский лидер.

Американские власти «в последние годы сделали ставку на то, чтобы удовлетворить материальные потребности населения, проживающего на палестинских территориях», считает Путин. «По сути, попытались подменить решение фундаментальных политических проблем какими-то материальными подачками», – отметил глава государства.

Ранее посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что президент Палестины Махмуд Аббас запланировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.