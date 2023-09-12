Если считать русской пропагандой Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Гоголя и Достоевского, то, возможно, действительно, папа Франциск, как и миллионы людей по всему миру, подпал под нее с юности, и здесь уже ничего не изменишь.0 комментариев
Путин: Газопроводы «Сила Сибири» и Сахалин – Хабаровск – Владивосток объединят
Газопроводы «Сила Сибири» и Сахалин – Хабаровск – Владивосток объединят и включат в единую систему газоснабжения России, заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«В наших планах связать газопроводы «Сила Сибири» и Сахалин – Хабаровск – Владивосток между собой, включив затем в единую систему газоснабжения страны. То есть, по сути, решить, не побоюсь этого слова, историческую для страны, глобальную задачу – интегрировать в единое целое газотранспортные сети запада и востока Российской Федерации», – цитирует ТАСС президента.
Ранее Путин заявил, что производство сжиженного природного газа (СПГ) в России должно увеличиться втрое к 2030 году.