Путин: Газопроводы «Сила Сибири» и Сахалин – Хабаровск – Владивосток объединят

Президент Бразилии ответил на вопрос об аресте Путина в случае визита на саммит G20

Президент Бразилии ответил на вопрос об аресте Путина в случае его визита на саммит G20

Tекст: Елизавета Шишкова

Принятие решения об аресте российского лидера находится в полномочиях судебной власти, а не правительства Бразилии, уточнил Лула да Силва, передает ТАСС.

При этом, по данным агентства, президент поставил под сомнение членство Бразилии в МУС. Он обратил внимание, что ни Россия, ни Китай, ни США членами организации не являются. Лула да Сильва считает, что такие соглашения наносят вред развивающимся странам.

Напомним, МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей».

В Кремле неоднократно сообщали, что Россия не признает юрисдикцию МУС и любые его решения являются для Москвы ничтожными с точки зрения права.