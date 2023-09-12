Если считать русской пропагандой Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Гоголя и Достоевского, то, возможно, действительно, папа Франциск, как и миллионы людей по всему миру, подпал под нее с юности, и здесь уже ничего не изменишь.0 комментариев
Путин: Производство СПГ в России к 2030 году должно вырасти втрое
Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России должно увеличиться втрое к 2030 году, заявил президент Владимир Путин.
«К 2030 году производство СПГ должно вырасти втрое – до 64 млн тонн в год», – передает ТАСС слова Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Ранее президент Владимир Путин заявил, что России важны проекты по производству сжиженного природного газа, потому что они позволяют развивать смежные отрасли и комплексно влияют на экономику в целом.