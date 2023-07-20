Путин отметил важность проектов по производству СПГ

Эксперт: Инновационные технологии станут конкурентным преимуществом России

Политолог Мартынов: Цифровая экономика в России меняется взвешенно и обдуманно

Совещание Владимира Путина с правительством показало глубокое понимание президентом текущих политических и экономических процессов. Обсудили широкий спектр вопросов: от устранения последствий ЧП в Крыму до цифровизации экономики страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Алексей Мартынов. Ранее глава государства провел совещание с правительством РФ.

«Совещание с правительством началось с обсуждения крупного ЧП: на военном полигоне в Крыму произошел пожар. Владимир Путин лично проконтролировал координацию федеральных, региональных и муниципальных структур по оказанию помощи гражданским лицам, оказавшимся в опасной ситуации», – сказал Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

«Руководство России еще раз доказало – забота о населении является безусловным приоритетом в страны. Вспомним недавний теракт на Крымском мосту – процесс налаживания транспортных коммуникаций также происходил с невероятной скоростью. Видно, что у власти находятся проверенные люди, способные в кратчайшие сроки решать возникающие проблемы», – подчеркивает собеседник.

«Несмотря на то что в настоящее время страна участвует в сложном военном конфликте, правительство не перестает работать над развитием России. Так, в рамках совещания обсудили создание системы «цифрового рубля». Приятно, что мы не отстаем от общемировых трендов и в техническом плане продолжаем шагать в ногу со временем», – отмечает эксперт.

«Подобное нововведение в перспективе способно снизить платежно-финансовые риски. Кроме того, наше руководство под чутким присмотром президента закладывает возможности для дальнейшего развития сетевого бизнеса. Отмечу, что Россия – одна из первых стран, поднимающих тему цифровой валюты на государственном уровне», – уточняет Мартынов.

«Примечательно, что в России к экономическим изменениям подходят комплексно. На совещании также обсудили вопрос внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в финансовую систему. Это позволит достигнуть качественно иного уровня эффективности труда. Фактически на наших глазах закладывается технологический фундамент, который может стать важным конкурентным преимуществом государства», – акцентирует собеседник.

«Важно подчеркнуть, что правительство крайне ответственно подходит к внедрению нововведений. Вопрос искусственного интеллекта вызывает много дискуссий, и среди руководства этот феномен получает разные оценки. Подобное обсуждение позволяет взвесить все «за» и «против», достигнув наилучшего понимания необходимых реформ», – резюмирует Мартынов.

Ранее состоялось совещание Владимира Путина с членами правительства. В начале встречи президент попросил главу Крыма Сергея Аксенова доложить о ситуации на полигоне, где произошло возгорание. Руководитель региона отметил, что ситуация вернется в нормальное русло в течение суток благодаря «принятым совместно с федеральным центром и муниципальными властями мерам».

Путин также обсудил выход России из зерновой сделки. Он подчеркнул, что из-за дисконта в 30–40% на зерно на мировых рынках потери отечественных аграриев составили 1,2 млрд долларов. Президент уточнил, что РФ проявляла чудеса выдержки, продлевая инициативу, рассчитывая на то, что зарубежные коллеги «начнут в полном объеме соблюдать согласованные параметры и условия».

При этом глава государства отметил, что Россия готова вернуться к договоренностям лишь в том случае, если интересы РФ будут соблюдены на международном уровне. Он подчеркнул, что западные страны полностью «извратили» изначальный гуманитарный посыл инициативы. Заявления о важности украинского зерна для мира президент назвал ложью.

Он отметил, что доля России на мировом рынке пшеницы – 20%, а Украины – меньше 5%. Уточняется, что Москва готова заместить зерно на мировом рынке как на безвозмездной, так и на коммерческой основе, тем более что в РФ в этом году вновь ожидается рекордный урожай.

На совещании обсудили и другие важные для экономики вопросы. Так, глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что массовое внедрение цифрового рубля возможно с начала 2025 года. Она подчеркнула, что перед масштабированием технологии ее необходимо тщательно протестировать.

При этом ее внедрение начнется с базовых операций. Так, уже в следующем году запустятся платежи в одно касание (NFC). Испытания будут проводиться и в рамках переводов между юридическими лицами. Владимир Путин отметил, что Россия по многим направлениям использования цифровых решений уже находится в числе глобальных лидеров.

Глава государства призвал укреплять уже достигнутые позиции и совершенствоваться в развитии научной и технологической базы. Он заметил, что на встрече прозвучали «новые, дополнительные предложения по поддержке отечественных разработок в области искусственного интеллекта», что невероятно важно для будущего РФ.