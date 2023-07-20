Путин дал старт отправке первой линии «Арктик СПГ – 2»

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20 июля, четверг | Последнее обновление — 21:18 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Песков назвал «верхом маразма» санкции против детского центра «Артек»
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Если противник взрывает Крымский мост, то мы должны взорвать мосты через Днепр. А если нет, то не должны? Нужно исходить не из принципа «око за око», а из конкретных потребностей боевых действий. Если нам эти мосты мешают, то надо их уничтожать без всякого особого повода.
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Именно хардкорно «марксистская», идеологическая часть советского наследия объективно оказывается эффективной через 30 лет после смерти СССР и помогает России на международной арене.
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Команда Байдена решила, что на корабле должен быть один капитан, и ограничила активность британцев и поляков на украинском направлении. «Варшавская уния», безусловно, представляется для американцев опасным проектом.
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Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
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Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
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Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Путин дал старт отправке первой линии «Арктик СПГ – 2»
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Президент Владимир Путин в четверг в Мурманской области дал старт отправке по Северному морскому пути технологической линии сжижения газа к месту ее установки.
Линия для СПГ отправилась на основаниях гравитационного типа, специально смонтированных для «Арктик СПГ – 2», к месту эксплуатации на Гыданский полуостров, передает ТАСС.
Строительство двух линий сжижения для «Арктик СПГ – 2» ведется на площадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) «Новатэка».
«Арктик СПГ – 2» – второй проект «Новатэка» по СПГ, он предусматривает три линии производства СПГ мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год.
Напомним, в четверг Путин побывал на объекте «Новатэка» на берегу Кольского залива.
Москва раскритиковала генсека ООН в ответ на обнародование письма Путину
МИД: Генсек ООН Гутерриш нарушил законы дипломатической переписки, обнародовав письмо Путину
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в нарушение всех законов дипломатической переписки фактически обнародовал свое личное послание российскому лидеру Владимиру Путину, заявил МИД России.
В заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте МИД, говорится, что генсекретарь ООН в последний день работы черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия выступил с пресс-релизом, в котором, помимо передергивания фактов о состоянии зерновой сделки, Гутерриш обнародовал свое личное послание на имя президента России. К сожалению, добавляет МИД, то же самое случилось и с предыдущим посланием от 24 апреля по аммиакопроводу Тольятти – Одесса.
Ведомство отметило, что вынуждено так же публично ответить на этот шаг генсека ООН и изложить реальные обстоятельства дела.
В заявлении российского внешнеполитического ведомства сказано, что генсек ООН отдает явное предпочтение украинской части заключенных год назад договоренностей. «В его подаче выходит, что именно морские перевозки 32 млн тонн украинского зерна (преимущественно (более 70%) кормовой кукурузы и в «сытые» страны) спасли мир от голода», – сообщает ведомство, отмечая, что Гутерришу, судя по всему, нет дела до российского зернового экспорта, большую часть которого составляет пшеница и которая направляется в страны Азии (60%) и Африки (30%).
В ведомстве привели «пассаж» из послания генсекратаря ООН на имя президента Путина от 24 апреля о том, что «возобновление работы трубопровода «Тольятти – Одесса» имеет критическое значение с точки зрения мировых цен на аммиак и, следовательно, для глобальной продовольственной безопасности». МИД также приводит слова Гутерриша о том, что мировой экспорт аммиака просел на 70%, и отмечает, что 8 марта он посетил Киев, где на переговорах с украинским руководством обсуждался вопрос аммиакопровода.
«Подрыв трубопровода, ежегодно прокачивавшего порядка 2 млн тонн сырья для производства удобрений, достаточного для того, чтобы накормить 45 млн человек, наглядно показал как результативность усилий секретариата ООН по снижению угроз голода, так и отношение к таким усилиям киевского режима», – говорится в сообщении.
Умалчивают в секретариате ООН и о том, что заявленное уменьшение стоимости (на 23%) отсчитывается от «шоковых» значений марта 2022 года, после чего цены стабилизировались, а в последние дни и вовсе практически не менялись, говорится в заявлении МИДа.
Также ведомство обратило внимание на то, что как Гутерриш и его сотрудники раз за разом закрывают глаза на террористические вылазки и диверсии Киева. Подчеркивается, что в секретариате ООН даже не нашли слов соболезнования в связи гибелью двух человек и ранением несовершеннолетней девочки в результате теракта на Крымском мосту 17 июля.
12 июля представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Гутерриш направил президент России Владимиру Путину письмо по зерновой сделке, уточнив, что речь в послании идет о расчетах через Россельхозбанк.
Аргентина отказалась принять танкер с СПГ из-за санкций против России
Министр экономики Аргентины Масса сообщил об отказе компании Enarsa принять танкер с СПГ из-за санкций против России
Аргентинская государственная нефтегазовая компания Enarsa и власти Аргентины отказали в заходе судну с СПГ, предположительно, российского происхождения, сообщил министр экономики страны Серхио Масса.
Масса сообщил, что танкер «с СПГ российского происхождения» отказались принять «в связи с международными санкциями» в отношении «определенных российских компаний». Как заявил министр, аргентинская компания заблокировала поставку, поскольку та якобы «была нарушением контракта» из-за санкций. Он не указал, о санкциях в отношении какой именно компании идет речь. Масса сказал, что решение принято для «соблюдения международных механизмов», передает ТАСС со ссылкой на C5N.
Напомним, Россия намерена выйти к 2030 году на производство не менее 100 млн тонн СПГ в год, несмотря на западные санкции. Однако пока ожидать резкого роста экспорта за счет СПГ не приходится, так как Россия умеет строить СПГ-заводы только небольшой мощности.
Командир «Ташкент» не дожил один день до присвоения звания Героя России
Командир с позывным «Ташкент» не дожил день до указа президента Владимира Путина о присвоении ему звания Героя России, сообщил глава управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.
В Тамбовской области в четверг проходит прощание с «Ташкентом», ему присвоено звание Героя России посмертно, сказал Новиков, передает ТАСС.
Он добавил, что командир не дожил до своего статуса один день. Его представили к званию героя, указ был на подписи, но «Ташкент» погиб. «И указ переделали с пометкой «посмертно», – продолжил Новиков.
Генерал-майор, командир 123-й бригады 2-го армейского корпуса под позывным «Ташкент» погиб в зоне СВО в результате удара дрона-камикадзе, когда проверял боевые позиции подразделения.
Офис президента ЮАР сообщил о решении Путина не присутствовать на саммите БРИКС
Офис президента ЮАР сообщил, что Путин не приедет на саммит БРИКС по взаимной договоренности
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Канцелярия президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы сообщила, что президент России Владимир Путин по взаимной договоренности якобы не станет принимать участие в саммите БРИКС в ЮАР, вместо него Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров.
«По взаимной договоренности президент Владимир Путин не приедет на саммит. Российскую Федерацию будет представлять глава МИД Сергей Лавров», – сообщили в канцелярии, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию, что Россия якобы дала понять президенту ЮАР Сирилу Рамафосе, что арест российского лидера Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) на саммите БРИКС будет равносилен объявлению войны.
«Нет, этого не звучало … В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Поэтому ничего здесь никому объяснять не нужно», – сказал Песков.
Ранее глава Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что гипотетический арест президента России Владимира Путина в ЮАР по ордеру Международного уголовного суда (МУС) был бы равносилен объявлению войны России.
Напомним, МУС в марте выдавал «ордер на арест» Путина. В Москве в этой связи выразили надежду, что партнеры по БРИКС не станут ориентироваться на незаконные решения МУС.
Путин назвал условия для возвращения России в зерновую сделку
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Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заверил, что Москва может возобновить зерновую сделку, если будут полностью выполнены все ранее данные ей обещания.
«Мы не против самой сделки как таковой, тем более учитывая ее значение для глобального рынка продовольствия, для многих государств мира, и, безусловно, рассмотрим возможность вернуться в нее», – передает его слова ТАСС.
Он отметил, что «только при одном условии – если будут в полном объеме учтены, а главное реализованы все без исключения ранее согласованные принципы участия России в этой сделке». В качестве первого принципа Путин назвал «вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки».
«Базовое условие России для возвращения сделки – это восстановление ее изначальной гуманитарной сути», – сказал Путин.
Он напомнил о ряде обязательств перед Россией в рамках этих соглашений. «При исполнении всех этих условий, о чем мы раньше договаривались, они не сейчас мною придуманы <…>, мы незамедлительно в эту сделку вернемся», – добавил он.
Также Путин заявил, что страны Запада полностью «выхолостили и извратили» изначально гуманитарную суть зерновой сделки, сделали ее инструментом обогащения спекулянтов.
«Вместо того чтобы помогать действительно нуждающимся странам, [Запад] использовал зерновую сделку для политического шантажа, а кроме того, как я уже сказал, сделал ее инструментом обогащения транснациональных корпораций, спекулянтов на глобальном зерновом рынке», – добавил Путин.
По его словам, возобновление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса является одним из условий возвращения России в зерновую сделку.
«Должны быть обеспечены беспрепятственные условия для расширения поставок российских удобрений, сырья для их производства, в том числе должна быть восстановлена работа аммиакопровода Тольятти – Одесса, который был взорван, уничтожен явно по заказу киевского режима», – сказал он.
Напомним, Россия решила не продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов.
Газета ВЗГЛЯД писала, как отмена зерновой сделки облегчит жизнь российским экспортерам.
Путин решил участвовать в саммите БРИКС по видеоконференцсвязи
Президент России Владимир Путин решил участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он также добавил, что это будет полноценное участие. На самой встрече будет присутствовать глава МИД Сергей Лавров, передает РИА «Новости».
Ранее глава Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что гипотетический арест президента России Владимира Путина в ЮАР по ордеру Международного уголовного суда (МУС) был бы равносилен объявлению войны России.
Напомним, МУС в марте выдавал «ордер на арест» Путина. В Москве в этой связи выразили надежду, что партнеры по БРИКС не станут ориентироваться на незаконные решения МУС.
Президент ЮАР: Арест Путина по ордеру МУС равносилен объявлению войны России
Президент ЮАР Рамафоса: Арест Путина по ордеру МУС равносилен объявлению войны России
Гипотетический арест президента России Владимира Путина в ЮАР по ордеру Международного уголовного суда (МУС) был бы равносилен объявлению войны России, заявил глава Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса.
Объявление войны России с помощью ареста Путина было бы безрассудно, неконституционно и незаконно, заявил Рамафоса, передает ТАСС со ссылкой на местный портал News24.
Это высказывание президента ЮАР содержится в документах, отправленных в Высокий суд провинции Гаутенг в связи с иском со стороны оппозиционной партии «Демократический альянс».
Вступление в войну с Россией несовместимо с конституцией ЮАР, продолжил Рамафоса. Он подчеркнул, что обладает конституционными обязательствами по защите национального суверенитета, мира и безопасности страны, а также по защите прав народа.
Президент ЮАР настаивал, что его позиция в суде должна содержаться в тайне, чтобы сохранить конфиденциальность во взаимодействии правительства ЮАР и МУС. Но Верховный суд распорядился обнародовать его ответ по требованию «Демократического альянса» обязать руководство страны выполнить требования МУС.
Напомним, МУС выдавал «ордер на арест» Путина. Москва рассчитывает, что партнеры по БРИКС не станут ориентироваться на незаконные решения МУС. Россия отклонила предложение ЮАР о том, чтобы российскую делегацию на саммите БРИКС возглавил Лавров, а не Путин.
Путин обсудил создание центра беспилотных авиасистем в Саратове
Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным и пообещал ему дать поручение о создании в Саратове федерального центра беспилотных авиационных систем.
В ходе встречи, которая прошла в Кремле, Бусаргин попросил Путина поддержать создание в Саратове федерального центра беспилотных авиационных систем. Глава региона напомнил, что 33 из 74 предприятий оборонного комплекса региона занимаются радиоэлектронной промышленностью и авиационными системами.
«Более того, у нас есть сеть базовых кафедр высших учебных заведений, которые готовят специалистов для радиоэлектроники, физики, химии», – заявил Бусаргин, передает РИА «Новости».
Бусаргин попросил президента дать соответствующее поручение по созданию центра в Саратове. «Хорошо», – ответил президент губернатору.
Путин продлил ответные меры России на санкции до конца 2025 года
Президент России Путин продлил действие указа об ответных мерах на санкции до конца 2025 года
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Президент Владимир Путин продлил до конца 2025 года срок действия указа об ограничении ввоза в РФ и вывоза из страны отдельной продукции и сырья в ответ на санкции.
Новый документ опубликован на официальном портале правовой информации. Решением президента срок действия указа об ограничении вывоза из России и ввоза в РФ отдельной продукции и сырья в ответ на санкции продлен до 31 декабря 2025 года.
Предыдущая версия указа о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности действовала до 31 декабря 2023 года. Указ, подписанный главой государства 8 марта 2022 года, вводил ограничения на вывоз из России и ввоз в РФ некоторой продукции и сырья (кроме товаров, перевозимых гражданами для личного пользования).
Напомним, в утвержденный правительством перечень временно запрещенных к вывозу из России товаров вошло, в частности, ранее ввезенное в Россию технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура. Также был ограничен экспорт некоторых видов лесоматериалов, удобрений, сырья для химической промышленности, зерновых культур.
Аксенов доложил Путину о ситуации на полигоне в Крыму, где произошло возгорание
Президент России Владимир Путин попросил главу Крыма Сергея Аксенова доложить о ситуации на полигоне, где произошло возгорание.
«Как обычно, начнем с оперативных. И первый оперативный вопрос Аксенову Сергею Валерьевичу, как ситуация на полигоне в Кировском районе Крыма», – сказал Путин на совещании с членами правительства, передает РИА «Новости».
Также Путин отметил, что предстоит разобраться с причинами пожара.
Аксенов отчитался, что ситуация с пожаром на военном полигоне в Кировском районе Крыма вернется в нормальное русло в течение суток. «Мы ожидаем, что благодаря принятым совместно с федеральным центром и муниципальными властями мерам ситуация вернется в нормальное русло буквально в течение суток», – сказал он.
В ночь на среду на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, в этой связи трасса «Таврида» перекрыта. Власти Крыма эвакуировали жителей четырех сел, в которых проживают более двух тысяч человек. Инфраструктура за пределами военного полигона не повреждена.
Путин поручил принять меры против дискриминации по национальному признаку в СМИ и интернете
Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре совместно с Роскомнадзором принять меры по недопущению распространения в СМИ и интернете дискриминации по национальному признаку.
«Генеральной прокуратуре Российской Федерации совместно с Роскомнадзором принять дополнительные меры по недопущению распространения информации, дискриминирующей или унижающей человеческое достоинство по национальному признаку, с использованием средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, и представить предложения по совершенствованию правоприменительной практики в этой сфере», – говорится в одном из пунктов перечня поручений по итогам состоявшегося в мае заседания Совета по межнациональным отношениям. Доклад по данной теме президент ждет до 1 сентября 2023 года.
Кроме того, Путин поручил правительству проверить и при необходимости улучшить систему своевременного выявления конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений в стране. «Правительству Российской Федерации: <…> проверить эффективность работы государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, обратив особое внимание на обеспечение своевременного выявления конфликтных и предконфликтных ситуаций в указанной сфере и оперативного реагирования на их возникновение. При необходимости принять меры по повышению эффективности работы этой системы», – говорится в поручении главы государства.
Кроме того, президент поручил Минкультуры и Минобрнауки подготовить и представить предложения по созданию в Москве музея народов России. В данной работе, как сказано в поручении, должны использоваться музейные фонды федерального государственного бюджетного учреждения науки ордена Дружбы народов «Институт этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая» Российской академии наук, а также этнографических и историко-краеведческих музеев, подведомственных Минкультуры России и исполнительным органам субъектов РФ.
Также глава государства дал поручение высшим должностным лицам субъектов РФ «оказывать региональным отделениям общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» организационное, методическое, материально-техническое и иное содействие по вопросам осуществления уставной деятельности этой организации». По этой теме президент ждет доклад до 1 сентября 2023 года, далее – один раз в год.
Путину сообщили о взрывах на военном полигоне в Крыму
Путина проинформировали о взрывах на военном полигоне в Крыму
Президенту Владимиру Путину доложили о произошедших взрывах на войсковом полигоне в Крыму, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Разумеется, президенту докладывается», – сказал Песков, передает ТАСС.
Он также подчеркнул, что глава Крыма Сергей Аксенов очень оперативно отреагировал на случившееся.
В ночь на среду на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, в этой связи трасса «Таврида» перекрыта. Власти Крыма эвакуировали жителей четырех сел, в которых проживают более двух тысяч человек. Инфраструктура за пределами военного полигона не повреждена.
Путин: Лимит на революции в России исчерпан
Путин на Набсовете РСВ: Лимит на революции в России исчерпан
России не нужны революции, заявил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» в среду.
Один из участников заседания упомянул прошедший туристический слет «Маевка». «Надеюсь, что маевка, которая не приведет к революции», – в шутку отреагировал Путин, передает ТАСС.
Он с иронией сказал, что это название «настораживает». «Потому что лимит на революции у нас уже в прошлом веке исчерпан, выбран полностью», – заключил Путин.
Ранее президент заявил, что правда – лучшее оружие против лжи.
Путин: Участие в программах АНО «Россия – страна возможностей» приняли граждане 150 стран
Путин заявил, что участие в программах АНО «Россия – страна возможностей» приняли представители 150 стран
Участие в программах АНО «Россия – страна возможностей» вопреки всем сложностям приняли представители более 150 государств, в целом участниками программ стали более 20 млн человек, заявил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета организации.
«Участниками этих программ стали более чем 20 млн человек. Это, конечно, впечатляет. Но что еще не менее впечатляет, это то, что несмотря на все сложности сегодняшнего дня, сегодняшнего периода и сегодняшней обстановки, в которой мы живем, участие в этих программах приняли наши друзья, коллеги из более 150 стран мира», – заявил Путин, назвав это серьезным результатом.
Глава государства также заявил, что более 80% молодых россиян считают, что в России есть условия для самореализации молодых людей, передает РИА «Новости».
«В 2017 году 37% молодых людей в стране считали, что в России созданы подобающие условия для самореализации молодых людей, а сейчас этот показатель уже свыше 80%. Ну, это в общем говорит о том, что все усилия государства, в том числе и ваша работа, они необходимые результаты приносят», – сказал Путин.
Он также назвал проект «Россия – страна возможностей» очень востребованным. «Логика всех действий в рамках этого проекта заключается в том, чтобы в центр внимания были поставлены люди. Конкретный человек с его амбициями в самом хорошем смысле этого слова и с его стремлением к личным достижениям и определенному вкладу в усилия государства и всего общества по ключевым направлениям развития», – отметил глава государства.
Политолог назвала причину роста уверенности молодежи в самореализации
Политолог Кислицына: Платформа РСВ предоставила жителям новых регионов России обширные возможности для развития
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В России с 2020 года растет уверенность молодежи в возможности самореализации. Одна из причин этого – появление конкурсов и проектов платформы «Россия – страна возможностей» (РСВ), которые дают возможность каждому реализовать свой талант и профессиональный потенциал, заявила политолог Дарья Кислицына. В среду состоялось заседание Наблюдательного совета РСВ с участием президента Владимира Путина.
«Платформа «Россия – страна возможностей» (РСВ) стала точкой притяжения для талантливых россиян, которые любят свою страну и готовы вкладываться в ее развитие. Деятельный патриотизм аккумулирован в энергии тех, кто участвует и побеждает в конкурсах и проектах», – говорит Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ.
«Созидательной энергии нужно пространство для роста. Ценно, что РСВ предоставляет его каждому без ограничений. Власть вовремя и точно услышала запрос общества на всестороннее развитие человеческого капитала. Очень круто, к слову, что в мире нет аналогов платформы, это о многом говорит», – отмечает эксперт.
«Когда мы всей страной стали всестороннее поддерживать новые регионы, на авансцену вышли победители конкурсов и проектов РСВ. Проверка убеждений и ценностей на практике пройдена успешно. Более того, жители новых субъектов страны оперативно получили возможность участвовать в перспективных программах развития. Это сильное подспорье для скорейшей нормализации жизни», – продолжает политолог.
«Также с 2020 года в стране наметился показательный тренд – уверенность в возможности самореализации молодежи растет. В том числе потому, что появляется все больше новых инициатив РСВ», – полагает Кислицына. Она также отметила, что особую роль в этих процессах играет президент Владимир Путин, который возглавил Наблюдательный совет РСВ.
В среду в Екатерининском зале Кремля Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», сообщается на сайте президента России. В рамках заседания глава государства отметил, что участие в программах АНО «Россия – страна возможностей» вопреки всем сложностям приняли представители более 150 государств, в целом участниками программ стали более 20 млн человек.
Кроме того, Путин подчеркнул, что более 80% молодых россиян считают, что в России есть условия для самореализации молодых людей. «В 2017 году 37% молодых людей в стране считали, что в России созданы подобающие условия для самореализации молодых людей, а сейчас этот показатель уже свыше 80%. Ну, это в общем говорит о том, что все усилия государства, в том числе и ваша работа, они необходимые результаты приносят», – сказал президент.
В ходе заседания одна из участниц предложила создать единый кадровый резерв в сфере образования. «Это хорошая идея», – отреагировал глава государства. По его словам, в советское время за работу с кадровыми резервами отвечали органы КПСС, теперь же в России нужно создавать «эти инструменты движения по карьерной лестнице в самом добром и хорошем смысле этого слова».
Еще один важный аспект касался участников СВО. В частности, глава государства отметил, что именами героев спецоперации будут названы города, улицы и школы. Он также выразил убежденность в том, что военнослужащим спецоперации нужно дать возможность карьерного роста в гражданской жизни.
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