Многие описывают происходящее в политических элитах США терминами безумия. Но если раньше политический процесс этой страны определяла смена различных политических концепций, то сегодня мы наблюдаем одновременное или почти одновременное банкротство большинства из них.0 комментариев
Си Цзиньпин назвал стратегическим выбором взаимодействие Москвы и Пекина
Си Цзиньпин: Развитие отношений России и Китая отвечает интересам народов двух стран
Взаимодействие Москвы и Пекина является стратегическим выбором, основанном на фундаментальных интересах России и Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине с главой правительства России Михаилом Мишустиным.
По его словам, поддержание и развитие России и Китая – стратегический выбор обеих стран, основанный на фундаментальных интересах народов, Пекин поддерживает российский народ на выбранном им пути развития, передает ТАСС.
Как указал китайский лидер, Россия и Китай должны в полной мере использовать преимущества взаимодополняемости экономик, политического взаимодоверия, взаимосвязанности инфраструктуры и стремления народов к общению. Си Цзиньпин отметил также необходимость «постоянно обогащать содержание сотрудничества, углублять взаимодействие в экономике и торговле, энергетике, взаимосвязанность в других областях, а также совместно поддерживать безопасность и стабильность производственных цепочек и цепочек поставок».
Ранее глава правительства России Михаил Мишустин в ходе переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине заявил, что торгово-экономическое сотрудничество России и Китая справилось с непростыми вызовами в 2023 году.
Напомним, Мишустин прибыл в Китай на переговоры с Си Цзиньпином и премьером Госсовета Китая Ли Цяном.