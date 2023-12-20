Мишустин встретился с Си Цзиньпином в Китае

Встреча Мишустина и Си Цзиньпина состоялась в Пекине

Tекст: Антон Антонов

Мишустин отметил «хорошие результаты в инвестиционной сфере». Он сообщил, что реализуются «80 совместных проектов на общую сумму почти 20 трлн рублей или около 1,6 млрд юаней», при этом свыше 90% взаимных расчетов между Россией и Китаем осуществляется в национальных валютах, передает ТАСС.

Премьер-министр заявил, что Россия «дорожит прочными культурными и гуманитарными связями, которые объединяют Россию и Китай» и «будут способствовать укреплению многовековой дружбы». Мишустин поздравил Си Цзиньпина с 45-летием начала политики реформ и открытости, которое отмечается в эти дни в Китае.

Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью людей во время землетрясения в Китае, добавив, что Россия «готова помочь в ликвидации последствий землетрясения, если это потребуется нашим китайским друзьям».

Он передал китайскому лидеру теплое приветствие и наилучшие пожелания от Путина. Мишустин отметил, что скоро наступит 2024 года, в России традиционно «подводят итоги уходящего года, строят светлые планы на будущее». Он выразил Си Цзиньпину благодарность «за добрые отношения, за конструктивную совместную работу». Мишустин уверен,что в 2024 году Россию и Китай «ждут новые, еще большие свершения».

«По лунному календарю это Год дракона, который является одним из символов Китая. Желаю вам и всем китайским друзьям крепкого здоровья и удачи в 10 тысячах дел», – сказал премьер.

Си Цзиньпин сказал, что «заложен крепкий фундамент взаимодействия, растут его масштаб и качество, укрепляются возможности противостоять рискам, что полностью демонстрирует стрессоустойчивость и широкую перспективу взаимовыгодного сотрудничества двух стран». Китайский лидер отметил, что в 2024 году отмечается 75-летие установления дипотношений между двумя странами.

Пекин считает, что Россия и Китай должны увеличить позитивные эффекты в политических отношениях высокого уровня и вместе двигаться вперед в формировании сообщества единой судьбы человечества.

Си Цзиньпин указал, что цель нарастить объем двусторонней торговли России и Китая до 200 млрд долларов выполнена с опережением, к концу 2023 года этот показатель вырос до 218,28 млрд.

Напомним, Мишустин прибыл в Китай на переговоры с Си Цзиньпином и премьером Госсовета Китая Ли Цяном. Мишустин заявил, что отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне за всю историю двух стран и продолжают развиваться.