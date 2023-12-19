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Мишустин: Отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне в истории
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал уровень отношений России и Китая «самым высоким в истории»
Отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне за всю историю двух стран и продолжают развиваться, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Сегодня российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю, продолжая динамично развиваться», – приводит ТАСС слова Мишустина на встрече с премьером Госсовета Китая Ли Цяном.
Мишустин рассказал, что значимую роль процессе укрепления отношений играет механизм регулярных встреч глав правительств, которые обеспечивает «системная работа пяти межправительственных комиссий на уровне вице-премьеров».
Российский премьер добавил, что главные стратегические задачи, которые главы России и Китая поставили перед своими правительствами, это вывод торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества на «еще более высокий уровень», а также обеспечение «нового качества взаимного товарооборота за счет диверсификации его структуры».
В свою очередь Ли Цян отметил, что несколько раз встречался с Мишустиным за последние несколько месяцев, что «свидетельствует о высоком уровне китайско-российских отношений и тесном сотрудничестве между двумя странами.
«Взаимное политическое доверие между нашими двумя странами укрепляется, дружба между народами продолжает крепнуть... Наше прагматическое сотрудничество и международная координация... приобретают все большую ценность в сегодняшнем турбулентном мире, и это в полной мере раскрывает здоровые и стабильные китайско-российские отношения», – подчеркнул Ли Цян.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности России кооперироваться с Китаем во всех областях, в том числе в военных технологиях.