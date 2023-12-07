И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.8 комментариев
Путин: Россия готова кооперироваться с Китаем во всех областях
Россия готова кооперироваться с Китаем во всех областях, в том числе в военных технологиях, заявил во время форума ВТБ «Россия зовет!» российский лидер Владимир Путин.
По его словам, касательно возможности кооперироваться с Китаем, у России нет никаких ограничений, передает ТАСС.
Также глава государства подчеркнул, что товарооборот между двумя странами в этом году превысит 200 млрд долларов. «Отношения с Китаем развиваются в высшей степени эффективно. Мы в этом году уже выйдем на 200 млрд (долларов), уже, по-моему, сомнений нет ни у кого», – отметил Путин.
Ранее на форуме ВТБ «Россия зовет!» Путин заверил, что Россию больше никто не сможет назвать «бензоколонкой».