Путин: Россия готова кооперироваться с Китаем во всех областях

Tекст: Александра Юдина

По его словам, касательно возможности кооперироваться с Китаем, у России нет никаких ограничений, передает ТАСС.

Также глава государства подчеркнул, что товарооборот между двумя странами в этом году превысит 200 млрд долларов. «Отношения с Китаем развиваются в высшей степени эффективно. Мы в этом году уже выйдем на 200 млрд (долларов), уже, по-моему, сомнений нет ни у кого», – отметил Путин.

Ранее на форуме ВТБ «Россия зовет!» Путин заверил, что Россию больше никто не сможет назвать «бензоколонкой».