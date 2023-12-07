Путин: Россию больше никто не сможет назвать «бензоколонкой»

Путин заявил, что Россию больше никто не сможет назвать «бензоколонкой»

Tекст: Ольга Иванова

«В структуре экономического роста России все большую долю занимают так называемые базовые несырьевые отрасли. Это обрабатывающие производства, транспорт, логистика, строительство, информация, связь, жилищно-коммунальное хозяйство. Например, во втором квартале текущего года на их долю пришлось более половины – 54%, если быть более точным – роста экономики. Еще 44% – это так называемые обеспечивающие отрасти – торговля, общественное питание, другие профессиональные услуги. Только 2% пришлось на добычу полезных ископаемых», – приводит его слова ТАСС.

Путин заключил, что «теперь пускай кто-то скажет, что Россия – это бензоколонка, как совсем недавно еще пытались говорить».

Ранее Путин заявил, что Запад дошел до отмены самих принципов рыночной экономики.