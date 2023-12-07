И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.8 комментариев
Путин: Россию больше никто не сможет назвать «бензоколонкой»
Путин заявил, что Россию больше никто не сможет назвать «бензоколонкой»
Президент России Владимир Путин убежден, что больше никто не сможет назвать Россию «бензоколонкой», об этом он сказал, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!»
«В структуре экономического роста России все большую долю занимают так называемые базовые несырьевые отрасли. Это обрабатывающие производства, транспорт, логистика, строительство, информация, связь, жилищно-коммунальное хозяйство. Например, во втором квартале текущего года на их долю пришлось более половины – 54%, если быть более точным – роста экономики. Еще 44% – это так называемые обеспечивающие отрасти – торговля, общественное питание, другие профессиональные услуги. Только 2% пришлось на добычу полезных ископаемых», – приводит его слова ТАСС.
Путин заключил, что «теперь пускай кто-то скажет, что Россия – это бензоколонка, как совсем недавно еще пытались говорить».
Ранее Путин заявил, что Запад дошел до отмены самих принципов рыночной экономики.