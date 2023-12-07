Путин: Запад занимается отменой принципов рыночной экономики

Tекст: Ольга Никитина

«В попытках сохранить свое ускользающее доминирование западные элиты дошли до отмены самих принципов рыночной экономики, о которых они так любят говорить», – сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что европейские юрисдикции перестали быть «тихими гаванями» для бизнеса, работает принцип «свой – чужой», где чужих можно обобрать, передает ТАСС.

«Элиты западных стран, те, которые оказались наверху этого процесса, пытаются его затормозить, искусственно сдержать рост, как они считают, на глобальной периферии, которую привыкли эксплуатировать, использовать как ресурс, как источник ренты, просто как колонию», – сказал глава Российского государства.