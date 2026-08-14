Брата убитого бизнесмена Шенгелии осудили за мошенничество в Петербурге

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Давид Шенгелия признан судом виновным за мошенничество с выплатами. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года в исправительной колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей», – указали в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Осужденный предоставил поддельные документы для оформления инвалидности, но в ходе следствия полностью признал вину и возместил причиненный ущерб.

В итоге мужчину освободили от отбывания наказания в колонии. Суд зачел ему срок пребывания под стражей во время расследования.

Родной брат фигуранта, уроженец Грузии Бадри Шенгелия, ранее выступал главным свидетелем по делу предполагаемого лидера Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова.

Также он давал показания против экс-главы управления собственной безопасности СК России Михаила Максименко. В сентябре 2018 года Бадри Шенгелию расстреляли в его автомобиле.

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